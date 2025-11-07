　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

普發萬元催熱雙11！Top10熱銷榜揭買氣　換機、升級成最大亮點

東森購物「雙11」（圖／東森購物提供）

▲東森購物雙11「愛瘋週年慶」登場，限時7天天天送出iPhone 17與MacBook，優惠火力全開！（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

普發萬元登記開跑，正好碰上雙11購物節檔期，不少人鎖定難得的優惠下殺，提高消費預算投入高單價商品汰舊換新，觀察市場買氣，3C科技品類買氣特別好，不僅高CP值的三星手機熱銷，蘋果AirPods Pro 3的預購訂單也明顯飆升，就有電商平台業者公布「萬元 Top 10 熱銷榜」，揭露了消費者在萬元價格帶商品上的偏好與選擇。

雙11活動開跑至今，東森購物網指出，3C、保健品與服飾為熱銷的前三大品類，反映出消費者汰舊換新以及提升健康生活品質的需求，隨著全民普發萬元登記上路，後續看好將帶動旅遊買氣。目前平台眾多商品，涵蓋美妝、保健、美食、旅遊票券等，精選商品挑戰市場最低價，還有多款必敗單品以$1,111、$111或買一送一等超甜價登場，以及超過10款東森雙11限定、獨家品項。

除了商品折扣下殺到底，東森購物網更祭出抽大獎、回饋金狂灑，是此次活動亮點之一，全站累積消費滿額登記就送11%回饋，包含東森幣7%無上限及現金券4%最高1,111元，11/5至11/11期間天天最多送出6支iPhone 17、還有2台MacBook M1，只要在全站消費滿1,000元就能獲得1張摸彩券，滿2,000元得2張，累積不限量，買越多中獎機率越高。雙11當天再推最高21%回饋，包括10%東森幣無上限＋樂透金加碼11%，還可透過LINE購物再拿6% LINE POINTS點數。

Apple 蘋果AirPods Pro 3（圖／PChome 24h購物提供）

▲AirPods Pro 3開放預購後，訂單量較上一代 AirPods Pro 2 成長。（圖／PChome 24h購物提供）

隨著普發萬元政策發酵，PChome 24h購物分析發現，3C品類表現亮眼，訂單數Top5依序為「手機、儲存、鍵盤滑鼠、筆電、遊戲機/周邊」，其中，蘋果旗艦館於10/31起同步開放限量預購AirPods Pro 3，平台上的首日預購訂單量即較上一代AirPods Pro 2成長5倍；另外在百貨品類中也發現單車/滑板車、電視、專櫃保養品亦有相較上周一有雙位數的銷售成長表現。

Yahoo購物則是觀察平台「萬元Top10熱銷榜」呈現三大消費趨勢：「高效科技配備」持續領跑、「舒適家電/娛樂」買氣急升、「輕奢精品」強勢入榜。進一步分析，榜單前3名皆與3C科技相關，第一名由高CP值「Samsung Galaxy A56智慧手機」奪下，其次是「Insta360 X5 8K全景運動相機」、「Acer XC-1720桌上型電腦」，顯示消費者對於行動效能與影像創作配備需求持續增加。

「小米Xiaomi掃拖機器人」、「Panasonic浴室暖風乾燥機」分佔第4、5名，成智慧家電換新首選。近來冷空氣報到，除濕家電熱銷，「HITACHI日立除濕機」以近4倍的驚人成長登上第7名；搭載《寶可夢傳說 Z-A》的「Switch2」再掀搶購潮，銷售翻倍拿下第6名，晉身萬元爆品行列。

此外，Yahoo購物雙11精品與黃金業績週成長6成，YSL信封包、Goyard HOBO包等高價品牌包款、入門輕奢款Longchamp皮革系列熱銷；近期時尚品牌ISSEY MIYAKE三宅一生意外出圈爆紅，BAOBAO包款憑話題熱度搶進榜單。黃金業績年增最高超過3倍，鑽石銷售也勁揚1.5倍，其中天然鑽以30分、培育鑽以1至2克拉最受青睞，成為榜外熱銷黑馬。

Yahoo購物揭「萬元Top10熱銷榜」（圖／Yahoo購物提供）

▲Yahoo購物揭「萬元Top10熱銷榜」，1～10名依序是：Galaxy A56智慧手機、Insta360 X5 8K全景運動相機、Acer XC-1720第12代8核桌上型電腦、小米掃拖機器人S20+台灣公司貨、Panasonic陶瓷加熱浴室暖風乾燥機、任天堂Switch 2寶可夢傳說Z-A同捆主機、HITACHI一級能效13公升舒適節電除濕機、三宅一生BAOBAO托特包、ASUS DUAL-RTX5060-O8G顯示卡、SONY BRAVIA 2II 55吋 4K X1 Google TV顯示器。（圖／Yahoo購物提供）

雙11消費熱度持續看漲。蝦皮購物指出，熱銷商品排行榜以衛生紙、洗衣精、紙尿褲等居家生活用品，以及益生菌、魚油等保健品為主外，黃金相關商品也深受用戶喜愛。鎖定節慶送禮與居家採購需求，平台集結年度熱銷品類6折起優惠，亦瞄準最快11/11入帳的全民普發一萬元話題，推出線上加碼回饋方案，11/12與11/18，限時發放商城93折券，下單最高現折6,000元，幫消費者把普發金放大。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
481 2 6583 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
噁男公園強拉女清潔工逼口交...丟30元封口費　判決出爐
「全紅嬋」渾身是傷出賽　醫嘆：她有癱瘓風險
鳳凰颱風路徑西修「不排除穿越台灣」　下周一起豪雨連3天
辰己涼介主動申請來台！　笑稱「粉絲一半是台灣人」
黃昏市場現搶購人潮！　主婦嗨翻：終於有新鮮豬肉
騙12歲女兒東京賣淫！　29歲生母疑「逃到台灣」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

普發萬元催熱雙11！Top10熱銷榜揭買氣　換機、升級成最大亮點

德克士雙11福袋1.1折開賣　黑金咔滋雞腿堡好評延長

速食店雙11優惠！拿坡里炸雞桶、大披薩199元　頂呱呱買1送1

出國上網不卡卡！網友激推「一鍵搞定＋穩定連線」限時再抽免費東京機票

雙11居家升級購機指南　出遠門也能安心、在家更順暢的智慧生活提案

全聯「土雞節」抽萬元買菜金！合作雲林縣「3品種雞肉霸榜」

美式賣場又被掃光！「洗衣必加神器」現折超優惠　網狂推：換季洗衣就靠它！

頂呱呱「2款雞湯」熱賣缺貨　業者：下周恢復穩定供應

雙11吃貨開搶！電商「送美食清單」快收　咖啡、雞翅、冰淇淋免費拿

快訊／全支付聲明「資安無虞」　針對不實言論保留法律告訴權

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

「鳳凰」颱風下周北轉最接近台灣！　3地雨勢下到發紫

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

媽媽走後...失智父「一行為懷念她」　苗可麗崩潰爆哭：能陪他多幸福

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻受傷染血「坐地抱頭痛哭」：我該怎麼辦

普發萬元催熱雙11！Top10熱銷榜揭買氣　換機、升級成最大亮點

德克士雙11福袋1.1折開賣　黑金咔滋雞腿堡好評延長

速食店雙11優惠！拿坡里炸雞桶、大披薩199元　頂呱呱買1送1

出國上網不卡卡！網友激推「一鍵搞定＋穩定連線」限時再抽免費東京機票

雙11居家升級購機指南　出遠門也能安心、在家更順暢的智慧生活提案

全聯「土雞節」抽萬元買菜金！合作雲林縣「3品種雞肉霸榜」

美式賣場又被掃光！「洗衣必加神器」現折超優惠　網狂推：換季洗衣就靠它！

頂呱呱「2款雞湯」熱賣缺貨　業者：下周恢復穩定供應

雙11吃貨開搶！電商「送美食清單」快收　咖啡、雞翅、冰淇淋免費拿

快訊／全支付聲明「資安無虞」　針對不實言論保留法律告訴權

台鐵平溪線「明年1月底前」全線停駛　採公路接駁

三木肇盛讚4台將表現　期待宋家豪「持續成為球隊重要戰力」

噁爆！房子出租一年「發黑發臭」慘況曝光　馬桶長滿深黑尿垢

台南偏鄉36校配牙科診療設備創全國之冠！　公私協力守護孩子口腔健康

台電基隆區處超前部署防颱　預防性修樹、強化防汛護供電

「浮動票價制」收效！　攻城獅場邊席售票成長率達30％

烘手機恐怖真相！　實驗揭「吹出滿滿細菌」超噁畫面曝

Balenciaga香氛登台搶先開箱細節！10款香氣高級漸層、售價資訊一次看

每胎6萬、第4胎13萬！雲林生育補助創紀錄　12月公布新版

新人報到！石虎「捲心餅、平平、阿給」　動物園籲觀察須降低音量

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

消費熱門新聞

美式賣場又被掃光！「洗衣必加神器」現折超優惠

限今天！全家咖啡「買6送6」

限時7天！美式賣場雙11線上購物節再升級

出國上網不怕卡卡！限時再抽免費東京機票

頂呱呱「2款雞湯」熱賣缺貨

快訊／高嘉瑜控買到爛地瓜　大全聯道歉

超商連續5天「買1送1」懶人包

這款乳液靠「穩膚金三角」成分拯救敏感肌

速食店雙11優惠！拿坡里炸雞桶、大披薩199元　頂呱呱買1送1

雙11價格狂降！德國雙人必買好物年度爆殺

星展卡祭出18%神級回饋

超商多款咖啡買1送1　超市寄杯買50送50

超商連6天買2送2　普發萬元再加碼

7-11美式「買11送11杯」　超商咖啡優惠

更多熱門

相關新聞

深夜撞車秒掉頭逃逸　他被揪出掛偽牌

深夜撞車秒掉頭逃逸　他被揪出掛偽牌

台中市28歲陳姓男子深夜開車擦撞路旁自小客車，卻馬上掉頭落跑，警方獲報調閱數十支監視器，雖然發現車子，但車身顏色明顯和車型不符，循線到車主家中逮人，還搜出3面偽照車牌，陳嫌辯稱是網路購得，警方除依法送辦，也將追查車牌有無不法用途。

雙11療癒聯名小物限量送！

雙11療癒聯名小物限量送！

德克士雙11福袋1.1折開賣

德克士雙11福袋1.1折開賣

速食店雙11優惠！拿坡里炸雞桶、大披薩199元　頂呱呱買1送1

速食店雙11優惠！拿坡里炸雞桶、大披薩199元　頂呱呱買1送1

網路違法販售寵物藥氾濫　別讓愛寵成為實驗品

網路違法販售寵物藥氾濫　別讓愛寵成為實驗品

關鍵字：

雙111111網購電商普發萬元3c

讀者迴響

熱門新聞

墾丁出遊慶生卻天人永隔！特斯拉飛撞釀1死7傷

川普宣布減肥藥降價　藥廠高層「當場暈倒」

即／Toyz涉毒最終篇！持大麻閃過判刑

樂天女神認了已分手！

錯過分流登記　財政部曝補救方式

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻坐地抱頭痛哭：我該怎麼辦

鳳凰AI預測曝　專家建議4地區提前防颱

1家4口墾丁慶生變死別　26歲特斯拉爸相驗結果曝

鳳凰恐海陸警齊發　路徑估北轉撲台

愛喝2飲品小心變禿頭　專家勸每日少喝一瓶：多留一撮頭髮

鳳凰颱風下週三、四穿越台灣　2因素「東西大不同」

才爆熱戀春風　郭書瑤回應認他承諾：我照顧你

鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

大樓藏應召站警攻堅　女拉衣擋胸急喊：我在睡覺

光學遙測「古馬雅」最大建築群　竟是宇宙地圖

更多

最夯影音

更多
伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？
陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面