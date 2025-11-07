普發萬元催熱雙11！Top10熱銷榜揭買氣　換機、升級成最大亮點

▲東森購物雙11「愛瘋週年慶」登場，限時7天天天送出iPhone 17與MacBook，優惠火力全開！（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

普發萬元登記開跑，正好碰上雙11購物節檔期，不少人鎖定難得的優惠下殺，提高消費預算投入高單價商品汰舊換新，觀察市場買氣，3C科技品類買氣特別好，不僅高CP值的三星手機熱銷，蘋果AirPods Pro 3的預購訂單也明顯飆升，就有電商平台業者公布「萬元 Top 10 熱銷榜」，揭露了消費者在萬元價格帶商品上的偏好與選擇。

雙11活動開跑至今，東森購物網指出，3C、保健品與服飾為熱銷的前三大品類，反映出消費者汰舊換新以及提升健康生活品質的需求，隨著全民普發萬元登記上路，後續看好將帶動旅遊買氣。目前平台眾多商品，涵蓋美妝、保健、美食、旅遊票券等，精選商品挑戰市場最低價，還有多款必敗單品以$1,111、$111或買一送一等超甜價登場，以及超過10款東森雙11限定、獨家品項。

除了商品折扣下殺到底，東森購物網更祭出抽大獎、回饋金狂灑，是此次活動亮點之一，全站累積消費滿額登記就送11%回饋，包含東森幣7%無上限及現金券4%最高1,111元，11/5至11/11期間天天最多送出6支iPhone 17、還有2台MacBook M1，只要在全站消費滿1,000元就能獲得1張摸彩券，滿2,000元得2張，累積不限量，買越多中獎機率越高。雙11當天再推最高21%回饋，包括10%東森幣無上限＋樂透金加碼11%，還可透過LINE購物再拿6% LINE POINTS點數。

▲AirPods Pro 3開放預購後，訂單量較上一代 AirPods Pro 2 成長。（圖／PChome 24h購物提供）

隨著普發萬元政策發酵，PChome 24h購物分析發現，3C品類表現亮眼，訂單數Top5依序為「手機、儲存、鍵盤滑鼠、筆電、遊戲機/周邊」，其中，蘋果旗艦館於10/31起同步開放限量預購AirPods Pro 3，平台上的首日預購訂單量即較上一代AirPods Pro 2成長5倍；另外在百貨品類中也發現單車/滑板車、電視、專櫃保養品亦有相較上周一有雙位數的銷售成長表現。

Yahoo購物則是觀察平台「萬元Top10熱銷榜」呈現三大消費趨勢：「高效科技配備」持續領跑、「舒適家電/娛樂」買氣急升、「輕奢精品」強勢入榜。進一步分析，榜單前3名皆與3C科技相關，第一名由高CP值「Samsung Galaxy A56智慧手機」奪下，其次是「Insta360 X5 8K全景運動相機」、「Acer XC-1720桌上型電腦」，顯示消費者對於行動效能與影像創作配備需求持續增加。

「小米Xiaomi掃拖機器人」、「Panasonic浴室暖風乾燥機」分佔第4、5名，成智慧家電換新首選。近來冷空氣報到，除濕家電熱銷，「HITACHI日立除濕機」以近4倍的驚人成長登上第7名；搭載《寶可夢傳說 Z-A》的「Switch2」再掀搶購潮，銷售翻倍拿下第6名，晉身萬元爆品行列。

此外，Yahoo購物雙11精品與黃金業績週成長6成，YSL信封包、Goyard HOBO包等高價品牌包款、入門輕奢款Longchamp皮革系列熱銷；近期時尚品牌ISSEY MIYAKE三宅一生意外出圈爆紅，BAOBAO包款憑話題熱度搶進榜單。黃金業績年增最高超過3倍，鑽石銷售也勁揚1.5倍，其中天然鑽以30分、培育鑽以1至2克拉最受青睞，成為榜外熱銷黑馬。

▲Yahoo購物揭「萬元Top10熱銷榜」，1～10名依序是：Galaxy A56智慧手機、Insta360 X5 8K全景運動相機、Acer XC-1720第12代8核桌上型電腦、小米掃拖機器人S20+台灣公司貨、Panasonic陶瓷加熱浴室暖風乾燥機、任天堂Switch 2寶可夢傳說Z-A同捆主機、HITACHI一級能效13公升舒適節電除濕機、三宅一生BAOBAO托特包、ASUS DUAL-RTX5060-O8G顯示卡、SONY BRAVIA 2II 55吋 4K X1 Google TV顯示器。（圖／Yahoo購物提供）

雙11消費熱度持續看漲。蝦皮購物指出，熱銷商品排行榜以衛生紙、洗衣精、紙尿褲等居家生活用品，以及益生菌、魚油等保健品為主外，黃金相關商品也深受用戶喜愛。鎖定節慶送禮與居家採購需求，平台集結年度熱銷品類6折起優惠，亦瞄準最快11/11入帳的全民普發一萬元話題，推出線上加碼回饋方案，11/12與11/18，限時發放商城93折券，下單最高現折6,000元，幫消費者把普發金放大。