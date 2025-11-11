　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸雙11金價一夜漲130元…嚇壞買家　 店家嘆：金價成同行間秘密

▲不少人想趁雙11入手黃金，怎料金價又漲。（圖／CFP）

▲不少人想趁雙11入手黃金，怎料金價又漲。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國今年雙11購物節迎來「黃金不打折、反而漲價」的罕見現象。許多準備趁節日入手黃金的消費者發現，各大品牌集體調升金價，讓不少人直呼「越等越貴」。

據《都市快報》報導，11日上午，周大福、周生生等多家知名黃金品牌同步更新價格，金飾報價漲至每克1308元，較前一天上調約30元。隨著國際金價一路上揚，現貨金一度觸及每盎司4140美元。除周大福、周生生外，周六福、老鳳祥等品牌金價也全面突破1300元大關，其中老鳳祥足金飾品報價達1310元／克，創下新高。

▲買家觀望情緒依舊高。（圖／CFP）

▲買家觀望情緒依舊高。（圖／CFP）

相比昨日，周大福和周生生的金價分別從1279元與1276元上漲至1308元，上調幅度分別為29元與32元；老鳳祥漲勢最猛，從1273元飆至1310元，一天漲了37元。在中國最大的黃金批發市場——深圳水貝市場，首飾金同樣上漲，每克從1074元漲至1098元，逼近1100元關口。

有網友感嘆，「破1300元的金價，已經是奢侈品等級。」據悉，珠寶品牌CRD克徠帝近日發布公告，將於11月中旬全面調價，其他多家電商品牌也陸續宣布雙11結束後漲價。

其中，琳朝珠寶在雙11期間宣布，節後將上調旗下「驚夢·牡丹亭」、「龍躍火鐮」、「隰有·荷華」三款經典吊墜價格。另一家品牌則在天貓旗艦店公告稱，因金價及成本上升，將自11月15日起調整售價。某珠寶定制品牌負責人指出，近期調價與上游政策變動有關，自11月起，鑽石、黃金、鉑金等珠寶原材料的進口與銷售增值稅優惠已下調或取消，導致採購成本上漲。選擇15日調價，是因雙11活動期間價格被平台鎖定，無法提前調整。

▲深圳水貝黃金市場。（圖／CFP）

▲深圳水貝黃金市場。（圖／CFP）

中國財政部與國家稅務總局於11月1日聯合發布黃金稅收新政，同日中國財政部、海關總署及稅務總局也宣布調整鑽石增值稅政策，這兩項變動對黃金與珠寶行業的影響仍在持續。

深圳水貝市場一名店家透露，如今「金價成了同行間的秘密」，各家報價不再公開透明，「以前大家每天都有統一牌價，現在卻連自己該賣多少都不好確定。」

