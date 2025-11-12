法務部雙11開賣飛機！遠航MD-82「240萬成交」　總拍定金額破3.4億

▲遠航MD-82客機240萬拍出。（圖／台北分署提供）

記者閔文昱／綜合報導

法務部行政執行署今年「雙11專案拍賣會」成果亮眼，全國各地分署共拍定金額高達新台幣3億4050萬元。雖部分地區因鳳凰颱風停拍，但台北分署成焦點，一架前遠東航空MD-82型客機以240萬元順利拍出，成為全場最吸睛標的。

本次聯合拍賣以「五打七安」為主軸，結合購物節概念舉行，拍賣標的橫跨不動產、黃金、虛擬貨幣及豪車等。其中，新北分署處理貴金屬公司欠稅案，查封的64公斤黃金共90項品，全數拍定、金額達2億4350萬元；高雄分署則拍出詐欺集團遭沒收的5筆土地，成交價逾3021萬元。

焦點仍落在「240萬元就能買客機」的遠航MD-82上。該機原為遠航所有，2021年由威碩精密實業公司以450萬元得標，未料買家後來積欠台北國際航空站停留費900多萬元，再次被拍賣。歷經四度流標後，今終由崑鴻航太工程公司標下，買主僅簡短回應「簽了保密協議，不便說明」，引發外界好奇。另一架底價500萬元的MD-83客機因無人投標而流標，將另擇期再拍。

▲桃園分署日前至桃園機場停機坪，對遠東航空一架MD-83型飛機進行查封強制作業。（圖／桃園分署提供）

除了客機外，台北分署也拍出新店區3筆土地、乙太幣12.36顆與多項動產，拍定金額共計644萬5560元。士林分署則處理詐騙案查扣的64萬顆泰達幣，第一標就以310萬元成交。法務部指出，本次拍賣兼具打擊不法與公益目的，展現政府貫徹「五打七安」政策、強化沒收效益的決心。

行政執行署表示，未來將持續結合社會關注議題創新推廣拍賣會，讓民眾了解「購物節」也能參與公法拍賣，為國庫挹注收入，同時讓不法所得回歸社會。