民生消費

雙11「挖寶」　ROLEX綠水鬼、CHANEL J12限定錶1元起標催買氣

雙11,1111,露天拍賣（圖／露天拍賣提供）

▲2020年絕版款ROLEX綠水鬼。（圖／露天拍賣提供）

記者洪菱鞠／台北報導

雙11除了各式折扣開搶，也是內行藏家「挖寶」的熱門時機，拍賣平台業者觀察動漫周邊商品持續熱銷外，集結多款百萬級珍稀逸品與絕版豪錶的限時競標活動，更是引起買家高度關注，其中ROLEX綠水鬼、CHANEL J12祭出1元起標成為焦點，吸引不少人爭相搶標，目前競標仍在持續中，預計將在結標前迎來激烈的出價戰。

雙11主檔活動開跑後，露天市場觀察全站以ACG動漫IP週邊熱銷佔6成，11/11祭出多重限定好康，其中最引人注目的「1元競標」，首度釋出全新2020年絕版款ROLEX綠水鬼、CHANEL J12限定款宇宙時空幻影陶瓷石英腕錶等豪錶，吸引鐘錶收藏家注意，紛紛加入競標行列，目前最高出價分別是突破20萬元與14萬元，想入手的消費者需把握最後時段。

此外，露天市場也推出逾5百款KPOP、人氣動漫IP、最新3C等主題一番賞開抽，以及特殺福利場必殺價1.5折起，像是夢幻企劃「哥吉拉對福音戰士 東寶30cm系列 EVA初號機 紅蓮G覺醒形態」特價不到8千元；亦在雙11當天用銅板價開抽甫推出的限定「吉伊卡哇寶寶系列」、最新話題「APPLE商品大集合」等一番賞，只要100元就有機會抽中iPhone 17 256GB手機，不妨試一試手氣。

雙11,1111,露天拍賣（圖／露天拍賣提供）

▲拍賣平台在雙11當天推限定「吉伊卡哇寶寶系列」、最新話題動漫IP一番賞。（圖／露天拍賣提供）

Yahoo拍賣雙11同樣火熱，統計活動期間競標品突破百萬件，最活躍用戶單週出價2,000次、成功搶標上百件，收藏級名錶「勞力士迪通拿」更以111萬元高價結標，勇奪個人挖寶冠軍，成為最矚目的競標品。其他熱門競標品還包括TIFFANY PT950鉑金六爪鑽戒、洛杉磯道奇MLB海外開幕戰村上隆聯名紀念球，皆以1元起標，預計11/16結標。

搶攻雙11買氣，東森購物網「愛瘋週年慶」祭出超狂抽獎，活動期間天天最多送出6支iPhone 17、還有2台MacBook M1，只要在全站消費滿1,000元就能獲得1張摸彩券，滿2,000元得2張，累積不限量，買越多中獎機率越高；雙11當天再推最高21%回饋，包括10%東森幣無上限＋樂透金加碼11%，還可透過LINE購物再拿6% LINE POINTS點數。

11/09 全台詐欺最新數據

399 1 7676 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

鳳凰颱風估明天深夜提前出海　周四解除海陸警
快訊／忘了帶鑰匙！新北13歲少女「頂樓攀爬」摔落
家門前有土石流！泥水滾滾...一片泥黃畫面曝
揮刀砍名醫！30歲男喊「不是來看診」：我來殺你的
刺輔大名醫兇刀曝！　男看診突攻擊遭壓制上銬
快訊／鳳凰颱風陸警範圍擴大至6縣市　嘉義入列
LIVE／明10縣市風雨達停班課標準　氣象署最新說明
獨／陽明山狂燒4.5公頃人禍真相曝

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

7-11聯名「蓮花焦糖脆餅」推3款新品　「翻轉布丁」再度開賣

披薩限定優惠！達美樂全口味半價、拿坡里199元

超商「防颱補貨優惠」懶人包　瓶裝水11元、吐司搭鮮乳省49元

雙11超殺好康快看！日系家電、4大品牌新機限時降　再搶星巴克療癒小確幸

2大外送平台「停班課地區」0時起暫停服務　其他區域可能有延遲

超市量販「防颱備貨優惠」一次看！蔬菜、冷凍水餃「買1送1」

雙11別只會比價！攻略「回饋＋時段」疊滿最划算　電商限定加碼一次看

超商超市「普發放大」懶人包　量販儲值送1千、咖啡組下殺5折

超商「周一限定」咖啡優惠！全家10元多一杯、雙11組合下殺

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

傲嬌柴柴一擦腳就低吼　見主人怒喊不擦秒妥協

桃園南門市場颱風來襲前啟動復原作業　11/17起進行全面拆除

吃得到fumée招牌鵪鶉蛋、雞頸肉串燒　inari居酒屋推特別企劃

鳳凰來襲！雲林崙背豐榮村「綠色隧道」啟動預警性封閉作業

中獎人捐出1.2億點燃少棒夢！第13屆「花蓮台彩威力盃」12/6熱血登場、展現夢想力量

泰辣妹比賽熱舞「私處大走光」畫面瘋傳　遭炎上道歉了

美學館教保中心參訪台東縣警察局　萌娃直呼「讚」

BMI不是胖瘦唯一指標　醫舉例「大谷翔平過重」沒人說他胖

全猿力挺古久保！陳晨威忍不了發聲「沒一個教練像他這樣真性情」

陸雙11金價一夜漲130元…嚇壞買家　 店家嘆：金價成同行間秘密

黑豹旗／車禍復出！「府城大谷」黃于揚雙響炸出牆、後援2局無失分

【我像第三者】貓貓窩爸懷裡撒嬌討摸　媽吃醋笑翻XD

2大外送平台「停班課地區」0時起暫停服務

限時7天！美式賣場雙11線上購物節再升級

7-11聯名「蓮花焦糖脆餅」推3款新品

美式賣場又被掃光！「洗衣必加神器」現折超優惠

超商連續5天「買1送1」懶人包

披薩限定優惠！達美樂全口味半價、拿坡里199元

買1送1、多杯組下殺！超商「周一限定」咖啡優惠

咖啡買2送2、茶飲寄杯買11送11　超商「周末優惠」來了

超市量販防颱優惠　蔬菜、冷凍水餃「買1送1」

1元搶爆品、天天買1送1　超商「雙11優惠」懶人包

超商超市「普發放大優惠」懶人包

雙11價格狂降！德國雙人必買好物年度爆殺

好市多「黑五購物節」11/24登場　資深會員免費吃烤雞、披薩

肯德基推限時優惠　爽嗑桶下殺47折

雙111111網購電商拍賣動漫周邊ROLEX綠水鬼CHANEL J12

簡廷芮、王品澔爆私情！粿粿「不當行為」外洩全因人妻大嘴巴

快訊／新北入列！　14縣市風雨今達停班課標準

快訊／明天10縣市達停班課標準　最新風雨預測出爐

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

快訊／8地區明晨達停班課標準　最新風雨預測出爐

快訊／明晨增至9縣市停班課達標　鳳凰最新風力預測上修

桃園市明停班停課　張善政曝原因被灌爆

簡廷芮「曖昧王品澔對話證據」被發現

點名9縣市「周三放颱風假」沒放請100隻烤雞！店家一早傻住了

鳳凰颱風路徑南修　明天延後至傍晚登陸高屏地區

專訪／炎亞綸首揭交往阿本細節　講到內心傷痛眼眶紅了

快訊／鳳凰05：30發陸警　今將減弱變輕颱

鳳凰路徑南修穿尾　暴風圈將罩南台

鳳凰加速「登陸點南修」　影響程度變了

快訊／國泰世越銀行總經理劉俊豪59歲逝世　震驚金融圈

