雙11「挖寶」　ROLEX綠水鬼、CHANEL J12限定錶1元起標催買氣

▲2020年絕版款ROLEX綠水鬼。（圖／露天拍賣提供）

記者洪菱鞠／台北報導

雙11除了各式折扣開搶，也是內行藏家「挖寶」的熱門時機，拍賣平台業者觀察動漫周邊商品持續熱銷外，集結多款百萬級珍稀逸品與絕版豪錶的限時競標活動，更是引起買家高度關注，其中ROLEX綠水鬼、CHANEL J12祭出1元起標成為焦點，吸引不少人爭相搶標，目前競標仍在持續中，預計將在結標前迎來激烈的出價戰。

雙11主檔活動開跑後，露天市場觀察全站以ACG動漫IP週邊熱銷佔6成，11/11祭出多重限定好康，其中最引人注目的「1元競標」，首度釋出全新2020年絕版款ROLEX綠水鬼、CHANEL J12限定款宇宙時空幻影陶瓷石英腕錶等豪錶，吸引鐘錶收藏家注意，紛紛加入競標行列，目前最高出價分別是突破20萬元與14萬元，想入手的消費者需把握最後時段。

此外，露天市場也推出逾5百款KPOP、人氣動漫IP、最新3C等主題一番賞開抽，以及特殺福利場必殺價1.5折起，像是夢幻企劃「哥吉拉對福音戰士 東寶30cm系列 EVA初號機 紅蓮G覺醒形態」特價不到8千元；亦在雙11當天用銅板價開抽甫推出的限定「吉伊卡哇寶寶系列」、最新話題「APPLE商品大集合」等一番賞，只要100元就有機會抽中iPhone 17 256GB手機，不妨試一試手氣。

▲拍賣平台在雙11當天推限定「吉伊卡哇寶寶系列」、最新話題動漫IP一番賞。（圖／露天拍賣提供）

Yahoo拍賣雙11同樣火熱，統計活動期間競標品突破百萬件，最活躍用戶單週出價2,000次、成功搶標上百件，收藏級名錶「勞力士迪通拿」更以111萬元高價結標，勇奪個人挖寶冠軍，成為最矚目的競標品。其他熱門競標品還包括TIFFANY PT950鉑金六爪鑽戒、洛杉磯道奇MLB海外開幕戰村上隆聯名紀念球，皆以1元起標，預計11/16結標。

搶攻雙11買氣，東森購物網「愛瘋週年慶」祭出超狂抽獎，活動期間天天最多送出6支iPhone 17、還有2台MacBook M1，只要在全站消費滿1,000元就能獲得1張摸彩券，滿2,000元得2張，累積不限量，買越多中獎機率越高；雙11當天再推最高21%回饋，包括10%東森幣無上限＋樂透金加碼11%，還可透過LINE購物再拿6% LINE POINTS點數。