朋友出軌「會提醒／勸說／沉默？」　網給答案：名聲搞不好更慘

▲朋友出軌的話，要說還是隱瞞？（示意圖／取自Pakutaso，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

近日粿粿和王子偷吃的事件，引起許多人關注，就有網友想知道，如果自己是知情的友人，會怎麼做呢？如果是雙方的共同朋友，內心應該會很掙扎，如果說出來，可能會失去朋友；如果沉默，可能會變成幫凶；如果勸說，可能會被翻臉，大家會怎麼選擇呢？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在Dcard上，以「朋友出軌你會老實說還是幫忙隱瞞」為標題發文，提到粿粿偷吃王子的事件中，身邊或多或少有友人知情，如果大家是這次事件的友人，遇到這樣的情況時，會怎麼做呢？尤其如果跟雙方都是好友，一定會很掙扎。

原PO認為，如果選擇說出來，可能會失去朋友，或被指責多管閒事；如果保持沉默，感覺會像幫凶一樣，良心上過不去；如果勸朋友坦白，不只不太有用，且可能會被翻臉。她知道有些人覺得，知情不報就是幫凶，不能因為是朋友就縱容；也有人覺得，這是別人的婚姻，朋友義氣更為重要，因此她就想知道，大家會選擇站在哪一邊？

貼文曝光後，大部分網友都表示，「坦白講我也不會說，也跟不同的朋友群討論過，也沒有人說會去講，沒有必要拿別人的問題讓自己良心不安」、「裝死，不然老實說還要被人家說破壞人家家庭、管閒事，而且演藝圈就那麼大，其他人發現你是抓耙子，你名聲搞不好變得比出軌那個還慘」、「我不會說，但我也會跟那群三觀不正的人保持距離，不會一起出去玩」。

也有網友表示，「會說，但不會非常直接，而是用暗示的」、「我其實會希望朋友們跟我說，但也知道多數人的想法就是不要去承擔或插手任何人的問題」、「看跟誰比較好，就站誰那邊，不會告訴另一個，介入人家感情吃力不討好」、「講呀！這是原則問題，犯錯就該有面對的勇氣，如果因為說出口，而失去這個出軌朋友，那只能說道不同不相為謀」。話題引起討論。