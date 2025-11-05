粿粿、王子的聲明「有1共同點」　網驚不對勁：到底是道歉還是操作

▲范姜彥豐、粿粿婚姻破裂。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

范姜彥豐拍片控訴粿粿出軌，且對象為王子邱勝翊。事後粿粿拍攝17分鐘影片，說明事情的經過；王子也二度道歉，強調自己不會逃避。不過就有網友看了兩人的回應後，找出共同點，認為雙方雖然都道歉，但似乎都有意塑造范姜彥豐「獅子大開口」的形象，一直提及金錢相關的內容。

粿粿1日透過影片表示，「這三年來，我們婚姻裡真正走不下去的到底是什麼原因？從來不是任何的外力介入，也沒有任何的第三者。」接著透露家用部分，是由她負擔六至八成，至於房子，頭期款由她付了八成，平常六成以上的房貸也有她支付，所以才會登記在她名下。

粿粿還提到，范姜彥豐在7月時，提出要她支付1600萬，但她沒有答應，後來則改為1200萬，而這就讓她覺得，「一直以來談離的過程中，就是怎麼圍繞著都是錢」。

王子昨日二度發聲，則提到在事件曝光前，有親自向范姜彥豐鞠躬道歉，並多次商討賠償金額，他沒有逃避協商，每次都是誠心誠意、毫無保留的配合溝通，「非常對不起，我這份道歉不夠即時」。但他也坦言，賠償金額超出負荷，他雖提出分期付款的請求，「但可惜雙⽅共識不同，未能達成您們的期待，非常對不起」。

不少網友就在Dcard上熱議此事，認為兩人都一直提錢，「比較像是和解不成功，錢繳不出來，開始要用網路聲量和情緒勒索，再次把范姜塑造成一直要錢的受害者」、「道歉就道歉，幹嘛跟女方一樣一直想塑造范姜獅子大開口，都在裝可憐帶風向嗎？說范姜跟立達老闆問的問題都一一回答，這麼多問題偏偏拿金錢相關出來講，到底是真的要道歉還是何種操作，大家心中自有定論」、「情勒+塑造范姜獅子大開口？現在開始喊沒錢，卻能出國玩耶」。

還有網友表示，「不太懂，范姜不談錢不然是要談什麼？為什麼要讓你分期？要別人體諒你家庭的負債，在這之前你顧慮人家的家庭狀況了嗎」、「講真的就算范姜獅子大開口又怎樣，誰叫你們要亂搞，人家就是咬你不敢公開啊，不想付錢就上法院，法院一定判不會那麼多」。