生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

粿粿、王子的聲明「有1共同點」　網驚不對勁：到底是道歉還是操作

▲▼粿粿。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）

▲范姜彥豐、粿粿婚姻破裂。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

范姜彥豐拍片控訴粿粿出軌，且對象為王子邱勝翊。事後粿粿拍攝17分鐘影片，說明事情的經過；王子也二度道歉，強調自己不會逃避。不過就有網友看了兩人的回應後，找出共同點，認為雙方雖然都道歉，但似乎都有意塑造范姜彥豐「獅子大開口」的形象，一直提及金錢相關的內容。

粿粿1日透過影片表示，「這三年來，我們婚姻裡真正走不下去的到底是什麼原因？從來不是任何的外力介入，也沒有任何的第三者。」接著透露家用部分，是由她負擔六至八成，至於房子，頭期款由她付了八成，平常六成以上的房貸也有她支付，所以才會登記在她名下。

粿粿還提到，范姜彥豐在7月時，提出要她支付1600萬，但她沒有答應，後來則改為1200萬，而這就讓她覺得，「一直以來談離的過程中，就是怎麼圍繞著都是錢」。

▲▼粿粿王子范姜。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）

王子昨日二度發聲，則提到在事件曝光前，有親自向范姜彥豐鞠躬道歉，並多次商討賠償金額，他沒有逃避協商，每次都是誠心誠意、毫無保留的配合溝通，「非常對不起，我這份道歉不夠即時」。但他也坦言，賠償金額超出負荷，他雖提出分期付款的請求，「但可惜雙⽅共識不同，未能達成您們的期待，非常對不起」。

不少網友就在Dcard上熱議此事，認為兩人都一直提錢，「比較像是和解不成功，錢繳不出來，開始要用網路聲量和情緒勒索，再次把范姜塑造成一直要錢的受害者」、「道歉就道歉，幹嘛跟女方一樣一直想塑造范姜獅子大開口，都在裝可憐帶風向嗎？說范姜跟立達老闆問的問題都一一回答，這麼多問題偏偏拿金錢相關出來講，到底是真的要道歉還是何種操作，大家心中自有定論」、「情勒+塑造范姜獅子大開口？現在開始喊沒錢，卻能出國玩耶」。

還有網友表示，「不太懂，范姜不談錢不然是要談什麼？為什麼要讓你分期？要別人體諒你家庭的負債，在這之前你顧慮人家的家庭狀況了嗎」、「講真的就算范姜獅子大開口又怎樣，誰叫你們要亂搞，人家就是咬你不敢公開啊，不想付錢就上法院，法院一定判不會那麼多」。

11/03 全台詐欺最新數據

微風女神跟王子玩過狼人殺！　露面親揭私下關係

微風女神跟王子玩過狼人殺！　露面親揭私下關係

「微風女神」郭源元2014年和陳若穎、梁以辰、陳艾熙共組女子團體Breeze，2014年轉戰圖文創作，累積不少作品，預計將在這兩個月推出第三本繪本，在戲劇上面也客串了不少作品。今（5）日出席「愛麗絲拯救仙境沉浸之旅-台北站」展覽記者會，擔任代言大使。

粿粿偷吃「昔遭警告會變成可怕的人」　4年前預言片段被挖出

粿粿偷吃「昔遭警告會變成可怕的人」　4年前預言片段被挖出

王子、粿粿為何不付1200萬？網曝原因

王子、粿粿為何不付1200萬？網曝原因

與粿粿一起面對！律師見「王子聲明1細節」吐槽

與粿粿一起面對！律師見「王子聲明1細節」吐槽

王子粿粿親密照怎流出？過來人「爆1原因」害慘她

王子粿粿親密照怎流出？過來人「爆1原因」害慘她

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康
粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

