很多人愛用1詞代替「只要」　他喊賣弄！網搖頭：根本不一樣

▲▼五倍券。（圖／記者鄺郁庭攝） 

▲為什麼很多人愛用「但凡」？（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

不少人在網路上、日常對話裡，都會使用到「但凡」這個詞。近日就有一名男網友表示，明明用「只要」就可以聽得懂了，但卻有人堅持要用「但凡」，讓他越聽越煩，也不懂為何突然那麼多人愛用？貼文曝光後，引起討論。

這名男網友在Dcard上，以「為什麼現在很多人很愛用『但凡』」為標題發文指出，他知道「但凡」並不是中國用語，且根據辭典解釋，這個詞古代就有了，意思是「只要」、「凡是」，而他不解的是，為什麼說「只要」就可以解決的語句，卻要用「但凡」，讓他覺得很煩。

原PO表示，近年看到越來越多人刻意用「但凡」替代「只要」，讓他覺得像是在賣弄詞藻，重點是那些人說話並不文言，唯獨遇到「只要」開頭的句子，就硬要改成「但凡」，讓他實在無法理解。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「就是詞彙之一，也沒什麼好在意的吧，不能因為自己有偏好的詞彙，就看使用別的詞彙的人不爽吧」、「一樣的意思為什麼不能用？那你為什麼要講詞藻？不能講字詞嗎？你在賣弄國文造詣嗎？請問講成語也算在賣弄學問嗎」。

也有網友直呼，「其實『但凡』的語氣，跟強調程度比『只要』強烈不少，還是有區別，而且語意更精闢，會把但凡跟只要混在一起的應該是從小到大國文不求甚解的類型」、「你但凡稍微知道點但凡的用法，就不會說出只要=但凡這種話了，語意根本不一樣」、「語意不完全一樣」、「但凡不等於只要，它的語意更強烈，但凡比較常使用於普遍性的規則或常識；而只要是屬於低限度的條件達成的運用」、「你但凡稍微知道點但凡的用法，就不會說出只要=但凡這種話了，語意根本不一樣」。

