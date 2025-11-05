王子道歉聲明「1句話」惹怒網　全場傻眼：是要公開交往嗎？

▲粿粿、王子。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）



記者施怡妏／綜合報導

藝人范姜彥豐拍片指控老婆粿粿婚內出軌好友王子（邱勝翊），女方事後PO出17分鐘影片回應爭議，而王子4日二度發出聲明道歉，提到會跟粿粿一起面對、積極解決，這一番話讓網友傻眼，「這聲明說得好像已經娶粿粿一樣」、「一起面對的意思是要公開交往了嗎？」

王子在聲明中坦承，在女方婚姻狀態尚存續的情況下，做出了不好的⾏為，並再次向范姜彥豐與粿粿道歉。自己從⼀開始到現在都是真⼼⾯對，早在事件曝光前，就已親⾃向范姜彥豐當面鞠躬道歉，並多次商討賠償金額。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王子也強調，自己犯下的錯所要付出的代價是他應得的，所有的責難他不會逃避，也會與粿粿共同⾯對並積極解決。

有網友Dcard發文，點出聲明稿中一句話「會與粿粿共同誠實面對並積極解決」，喊怪直呼「跟女方一起共同面對到底是什麼東西？」

對此，許多網友也感到疑惑，「這是自己的道歉文的話沒必要提到粿粿吧」、「你老婆已經是我的囉，我願意跟他一起面對的概念」、「老王跟老公說要跟你老婆一起面對，這發言真的很瞎」、「跟人家的太太一起面對，真的不知道是不經意表達他們的真心真意還是真愚蠢」、「都什麼時候了還在親暱叫粿粿，正式聲明上是不會稱呼本名或江女士嗎？還要跟粿粿共同誠實面對並積極解決，現在是跟你老婆粿粿遇到難關要齊心渡過的意思？不趕緊跟女方拉開距離，還在給人依依不捨生命共同體的感覺」。