　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

王子道歉聲明「1句話」惹怒網　全場傻眼：是要公開交往嗎？

▲▼粿粿王子。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）

▲粿粿、王子。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）

記者施怡妏／綜合報導

藝人范姜彥豐拍片指控老婆粿粿婚內出軌好友王子（邱勝翊），女方事後PO出17分鐘影片回應爭議，而王子4日二度發出聲明道歉，提到會跟粿粿一起面對、積極解決，這一番話讓網友傻眼，「這聲明說得好像已經娶粿粿一樣」、「一起面對的意思是要公開交往了嗎？」

王子在聲明中坦承，在女方婚姻狀態尚存續的情況下，做出了不好的⾏為，並再次向范姜彥豐與粿粿道歉。自己從⼀開始到現在都是真⼼⾯對，早在事件曝光前，就已親⾃向范姜彥豐當面鞠躬道歉，並多次商討賠償金額。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王子也強調，自己犯下的錯所要付出的代價是他應得的，所有的責難他不會逃避，也會與粿粿共同⾯對並積極解決。

有網友Dcard發文，點出聲明稿中一句話「會與粿粿共同誠實面對並積極解決」，喊怪直呼「跟女方一起共同面對到底是什麼東西？」

對此，許多網友也感到疑惑，「這是自己的道歉文的話沒必要提到粿粿吧」、「你老婆已經是我的囉，我願意跟他一起面對的概念」、「老王跟老公說要跟你老婆一起面對，這發言真的很瞎」、「跟人家的太太一起面對，真的不知道是不經意表達他們的真心真意還是真愚蠢」、「都什麼時候了還在親暱叫粿粿，正式聲明上是不會稱呼本名或江女士嗎？還要跟粿粿共同誠實面對並積極解決，現在是跟你老婆粿粿遇到難關要齊心渡過的意思？不趕緊跟女方拉開距離，還在給人依依不捨生命共同體的感覺」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
488 3 0141 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／追豬瘟源頭！台中清查染疫豬場5公里內東南亞小吃店
雙11開跑！Nike官網直逼7折　千件商品降價
快訊／警政署公布29人異動名單
麻吉大哥炒幣又翻車！　黃立成負債4.6億元
準鳳凰颱風「3路徑」都將影響台灣！　周末是關鍵
王子道歉聲明「1句話」全場傻眼：是要公開交往？
快訊／亞股全倒！日股屠殺2200點　韓股熔斷
鳳山溪變色！　PH值1.88強酸廢水直灌

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

回收阿伯孤獨死！他淚：記住他的美好...引3萬人哀悼

快訊／追非洲豬瘟源頭！台中清查染疫豬場5公里內東南亞小吃店

普發1萬登記！他譏笑「龍山寺1千元賣個資慘了」　網傻：才領不了

綠委質疑中正紀念堂「緬懷獨裁者」　提議關閉堂體大門

準鳳凰颱風3路徑都將影響台灣　周末北轉角度是關鍵

王子道歉聲明「1句話」惹怒網　全場傻眼：是要公開交往嗎？

「公視董監事名單」延宕近1年　文化部長李遠：人選只差1、2位

普發1萬「一票人不選擇上網登記」　原因曝光：真的會怕

高鐵祭旅展優惠　買車票「住宿、租車最低0元起」

海纜每年平均遭破壞8次　交通部提案修正3法增過失犯罰則

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

曾莞婷曝初印象「討厭周曉涵」　以為很跩：一定是心機女

100%同意還拖2年！都更最大黑洞不是地主？他揭關鍵：「比蓋樓還慢！」｜地產詹哥老實說完整版 EP282

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

鳳凰颱風最快今天生成　下周不排除以「中颱等級」接近台灣

回收阿伯孤獨死！他淚：記住他的美好...引3萬人哀悼

快訊／追非洲豬瘟源頭！台中清查染疫豬場5公里內東南亞小吃店

普發1萬登記！他譏笑「龍山寺1千元賣個資慘了」　網傻：才領不了

綠委質疑中正紀念堂「緬懷獨裁者」　提議關閉堂體大門

準鳳凰颱風3路徑都將影響台灣　周末北轉角度是關鍵

王子道歉聲明「1句話」惹怒網　全場傻眼：是要公開交往嗎？

「公視董監事名單」延宕近1年　文化部長李遠：人選只差1、2位

普發1萬「一票人不選擇上網登記」　原因曝光：真的會怕

高鐵祭旅展優惠　買車票「住宿、租車最低0元起」

海纜每年平均遭破壞8次　交通部提案修正3法增過失犯罰則

向太開砲王家衛「投資黑洞、創作無章」　衝上熱搜

幫詐團背書！律師蔡鴻燊蓋章假遺囑　害北市女痛失母千萬房產

藍白力推停止年改　時力：240萬人年金領不到公教人員樓地板一半

回收阿伯孤獨死！他淚：記住他的美好...引3萬人哀悼

100%同意還拖2年！　內行揭都更最大黑洞：比蓋樓還慢

快訊／追非洲豬瘟源頭！台中清查染疫豬場5公里內東南亞小吃店

普發1萬登記！他譏笑「龍山寺1千元賣個資慘了」　網傻：才領不了

5.3萬人揪心！　00946除息0.058元暫貼息

32個男人的「完美騙婚」　陸50多名「夢碎的老婆們」遭騙財騙色

民進黨民調55%認為公教年改要繼續　黨團：在野只要不爽什麼都罵

45歲明道再跳〈迷魂計〉　「初代霸總」單均昊回來了

生活熱門新聞

黃明志約砲「台灣最強女優」對話曝！　性感照直接誘惑

雪碧深夜再發影片　曝謝侑芯生前最後對話

王子二度道歉！律師讚5細節蠻有誠意

普發1萬倒數！全台18家銀行加碼活動一次看　

最新AI路徑！　準鳳凰可能強又大「大家辛苦了」

黃明志投案　謝薇安聲明控：還想掩蓋

準鳳凰大爆發　各國看好挑戰超級颱風

好市多開賣「無羊枕頭」　哈日族直呼划算

黃明志逃2天投案秒發文　超反常行為被酸

康橋帶學生爬合歡山　違法搭帳篷被罰

普發1萬「一票人不選擇上網登記」！原因超怕

準鳳凰「可能非常接近台灣」　變天時間曝

鳳凰估今生成可能達強颱　最靠近時間曝

花5萬6買寵物電動車不能上路！業者：有講

更多熱門

相關新聞

花5萬6買寵物電動車不能上路！業者：有講

花5萬6買寵物電動車不能上路！業者：有講

花5萬多元買來讓毛小孩兜風，卻被警方開單、車還被沒收！近期多位民眾投訴，一款在寵物展熱賣的「寵物電動車」售價高達5至6萬元，卻無法合法上路，已有多人因此吃上罰單。警方提醒，該類產品未通過交通部檢驗、沒有合格標章，依法屬「動力器具」，上路可罰1200到3600元並沒入車輛。

傳國防部計畫在龍岡設萬坪靶場　桃市議員反彈

傳國防部計畫在龍岡設萬坪靶場　桃市議員反彈

藝人閃兵案恐有第4波拘提　2知名團體成員也在名單中

藝人閃兵案恐有第4波拘提　2知名團體成員也在名單中

「最慘台男Top3曝光」離婚後變超爽！台南Josh神回

「最慘台男Top3曝光」離婚後變超爽！台南Josh神回

黃沐妍被問粿粿婚變！王子在旁「小眼神狂偷瞄」全被拍

黃沐妍被問粿粿婚變！王子在旁「小眼神狂偷瞄」全被拍

關鍵字：

娛樂藝人出軌道歉爭議

讀者迴響

熱門新聞

王子遭喜鵲娛樂切割！插足粿粿婚姻犯2錯公司封殺

快訊／黃明志深夜現身到案：我不會逃

太子集團詐騙洗錢　9名被告70至5萬交保　

黃明志約砲「台灣最強女優」對話曝！　性感照直接誘惑

范姜彥豐解約凱渥「全因粿粿1句話」

比特幣跌破10萬大關　麻吉大哥深夜發聲

雪碧深夜再發影片　曝謝侑芯生前最後對話

王子二度道歉！律師讚5細節蠻有誠意

普發1萬倒數！全台18家銀行加碼活動一次看　

最新AI路徑！　準鳳凰可能強又大「大家辛苦了」

普發1萬今開跑！　身分證尾數「0、1」先登記

王子認找范姜彥豐協商「分期付款」遭網吐槽

黃明志投案　謝薇安聲明控：還想掩蓋

9億CEO雙屍案驗出6毒！疑混吸G水昏睡猝死

準鳳凰大爆發　各國看好挑戰超級颱風

更多

最夯影音

更多
小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康
粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面