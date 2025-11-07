　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘭嶼垃圾堆積千噸「地方難負荷」　陳瑩、莊瑞雄爭取千萬補助清運計畫

▲▼蘭嶼垃圾清運問題。（圖／陳瑩國會辦公室提供）

▲蘭嶼垃圾清運問題。（圖／陳瑩國會辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

蘭嶼長年受限於地理條件與運輸能量不足，島上廢棄物清運所需經費相當高且延宕多年，島上廢棄物堆置如山，環境與衛生安全倍受考驗。為有效解決地方垃圾外運困境，綠委陳瑩8月安排立法院衛環委員會到蘭嶼考察，協調興建「垃圾倉儲貯存場」，獲環境部核定三年期、總額1065萬元之清運補助台東縣環保局，將分年度投入蘭嶼垃圾轉運與暫置空間改善計畫。

蘭嶼運送廢棄物回本島的人力及運費相當高，蘭嶼鄉公所根本無法負荷經費，蘭嶼堆積千噸垃圾無法分類清運的情況下，嚴重影響蘭嶼居民的生活品質。陳瑩8月7日安排立法院衛環委員會到蘭嶼考察，莊瑞雄、王正旭及林月琴委員皆共同前往蘭嶼，關心島上垃圾清運問題。並由台東縣政府環保局長黃權煒陪同考察。

綠委莊瑞雄指出，蘭嶼的垃圾處理條件遠較本島艱困，清運過程不僅受氣候與地理限制，更長期面臨運輸與儲置能量不足的結構性問題。以2024年為例，垃圾轉運量達1,006公噸、收運量959公噸，仍有約761公噸暫置量無法即時清除，今年轉運量已再度突破1,000公噸，堆置壓力持續攀升，形同環境臨界點。此外，蘭嶼當前的困境主要集中於三項挑戰：其一，颱風侵襲頻仍，導致清運機具易受損壞；其二，冬季東北季風強勁，船班時常中斷，致使垃圾外運延宕；其三，島外轉運及設備維修成本高昂，形成地方財政沉重負擔。

莊瑞雄進一步說明，為減緩島上回收物長期堆積問題，他與陳瑩也積極協調環境部研議提高資源回收運費補助，盼透過制度性支持，提升地方回收能量。

陳瑩表示，她亦於考察時多次促請台東縣環保局提出清運計畫，並要求環境部，「不設補助經費上限，將垃圾清空為止」。經多次協商與爭取，環境部先於10月7日同意變更今年度計畫，增加補助蘭嶼清運經費66萬元；再於11月6日核定補助計畫，自114年至116年間，分年編列補助經費新臺幣899萬1,000元，並由地方配合款99萬9,000元，共計1065萬元，將用於強化垃圾清運作業及資源回收運輸機具維護，協助地方穩定推動廢棄物減量與環境品質提升工作。

莊瑞雄強調，垃圾處理工作絕非一次性補助即可解決，後續倉儲設施設地取得、外運路線規劃及中長期運輸機制，將持續與陳瑩共同推動與落實。他指出，垃圾清運與資源回收不僅是環保議題，更攸關居民的健康、安全與生活品質。中央與地方應持續協力，建立穩定可行的外運機制，完善暫置與轉運設施，提升蘭嶼生活品質。

11/05 全台詐欺最新數據

