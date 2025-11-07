藍白再封殺NCC人事　民進黨團：徵詢在野黨團意見「是可行方向」

▲立法院7日院會就行政院所提NCC委員進行同意權投票。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

國家通訊委員會（NCC）有4名委員自去年8月1日卸任後，缺額仍未補齊，影響部分業務運作。立法院會今（7日）針對行政院7月提的NCC委員人事案行使同意權投票，表決結果為4名被提名人全數遭國民黨、民眾黨否決，國民黨籍的副主委被提名人程明修也被封殺。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，如果朝野政黨由於各自立場跟政治理念不同而否決、不能進行專業審查，參照中選會委員方式，「透過徵詢意見的過程，這也不失為一個可行的方向」。

今表決的四位NCC委員被提名人包含：正副主委被提名人成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修，委員被提名人，政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威，以及世新傳播管理系助理教授羅慧雯，其中程明修為國民黨籍，另外3人為無黨籍。最終皆為同意票50張、不同意票60張、無效票0張，同意票未達全體立委2分之1以上，全數遭否決。

對此，鍾佳濱表示，非常遺憾，這一年多來，行政院、總統府依法所提出的人事案，除了少數考試委員以外，通通都被在野黨否決，這些機關屬性不同，像NCC是一個獨立機關，性質跟中選會、公平交易委員會一樣，都是獨立行使職權，而且業務跟民眾高度息息相關。

鍾佳濱說，接下來還有中選會委員人事同意權案，行政院已經釋出善意，徵詢朝野各黨團提供人選，讓行政院從中提名，接下來在NCC委員部分，未來是否也參照中選會方式，由行政院徵詢朝野各黨團、各黨派意見。他認為，如果要化解朝野政黨由於各自立場跟政治理念不同而否決、不能進行專業審查，「要透過一個諮詢，徵詢意見的過程，這也不失為一個可行的方向」。

鍾佳濱強調，希望未來的中選會，如果行政院提出的人選，有包含了跟朝野各政黨徵詢到的意見在裡面，也希望大家能夠回歸到專業的審查，讓這些獨立機關能夠早日恢復運作。