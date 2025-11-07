蔡英文挺年改「馬英九特別交代」　綠委：馬、羅都欠蔡一個感謝

▲前總統馬英九。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委等人提停砍公教年金的法案。前總統蔡英文日前表示，年金改革，不該半途而廢。她也提到，這也是前總統馬英九在交接時，特別交代要完成的工作。國民黨副主席蕭旭岑則回嗆，不要再扯「馬維拉」了。對此，綠委吳思瑤今（7日）表示，蔡英文把馬英九「想做不敢做」的年金改革完成了。馬英九、羅智強都欠蔡英文一個感謝及肯定才對。藍白顧鐵票反年改，加速基金破產，才是把一整個年輕世代、全數現職公務人員，逼上了絕路。

立法院司法法制委員會5、6兩日排審攸關停砍公教年金的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，因朝野未達共識，最終在召委翁曉玲宣布下，兩修正草案條文全數保留送出委員會交付朝野協商。

吳思瑤表示，年改是誰的「絕路」？羅智強曾任馬英九幕僚，2012年馬英九說「年改今天不做，明天就會後悔」時，羅智強就是他身旁的總統府副秘書長。2016年蔡英文總統接手馬英九的交付，2018年把馬英九「想做不敢做」的年金改革完成了。馬英九、羅智強都欠蔡英文一個感謝及肯定才對。

至於羅智強聲稱「馬英九沒有要把公教逼上絕路」，批民進黨冷血。吳思瑤直言，就問，週休七日月領七成薪，週休七日月領七萬，是哪門子「絕路」？藍白顧鐵票反年改，加速基金破產，才是把一整個年輕世代、全國勞工族群、全數現職公務人員，都逼上了絕路，也不負責任把國家財政逼上絕途陷入困境。

對於國民黨、民眾黨近日處理「反年改」修法，吳思瑤也強調，2017年花一整年討論年改、完成年改，2025年只花一天過水審查，就推翻改革，藍白更是把台灣的民主推上窮途末路。