快訊／藍白表態「全封」！4名NCC委員被提名人　人事同意權過不了

▲國民黨團書記長羅智強。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國家通訊委員會（NCC）有4名委員自去年8月1日卸任後，缺額仍未補齊，影響部分業務運作。立法院今（7日）召開院會針對行政院7月提的NCC委員名單行使人事同意權投票。但稍早，民眾黨團開記者會，表態封殺4名被提名人，而國民黨團書記長羅智強也說，4個人選通通不同意；換句話說，即使民進黨團認為要一致支持，然在藍白「全封」下，人事案也無法通過。

羅智強7日上午在投票前接受媒體聯訪表示，國民黨經黨團會議決議，4個人選通通不同意，因為過去NCC濫用職權、傷害新聞自由斑斑可考，至今結構並沒有變動，所以黨團認為應可以優先進行相關修法，讓NCC成為專業、真正的獨立機關。羅也說，他也建議人士民進黨，之前民進黨在中選會委員部分發函在野推薦人選，「這是正確做法」，如果民進黨因應新國會新民意，也可以請在野黨推薦人選，大家一起商量最適合、最專業人選，才是正本之道。

民進黨團幹事長鍾佳濱則指出，民進黨團決議一致支持，因為這是記名投票，所以一票都不會跑。他也呼籲，NCC因為在野黨杯葛而延宕多時，希望NCC繼續恢復運作；NCC是獨立機關，希望在野能專業審查，不要涉入政治跟意識形態。

NCC4名委員懸缺逾1年，以致委員會人員未過半，代理主委陳崇樹上月底表示，很多案件無法審議。行政院7月底提名成大資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳法學院專任特聘教授程明修、政大廣電系暨研究所教授黃葳威及世新傳管系助理教授羅慧雯為NCC委員，並指定蔣為主委，程則為副主委。相關人事同意權案經立法院交通及文化聯席委員會審查後，朝野黨團協商決議於11月7日在立法院會上進行人事案記名投票表決。

立法院交通委員會國民黨籍召委洪孟楷說，NCC委員提名名單決策過程沒有及時，延宕一年，行政院長難辭其咎，怠惰、瀆職，他要給予最嚴厲譴責。而人選部分，確實看到部分委員把「新聞自由能吃嗎？」持續在國會殿堂放送，代表不尊重新聞自由，所以他們也沒辦法尊重不尊重新聞自由的人，以及未來還有再提名人選，也應該開大門走大路，提出好的人選，在野也不會杯葛，但提出不適任人選，很抱歉，他們也沒辦法瞞騙、說服自己放水。