NCC人事同意權案投票結果50:60　4被提名人全被否決

▲韓國瑜宣告NCC委員人事案，4名被提名人均未獲立委2分之1以上同意票。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國家通訊委員會（NCC）有4名委員自去年8月1日卸任後，缺額仍未補齊，影響部分業務運作。立法院會今（7日）針對行政院7月提的NCC委員人事案行使同意權投票，表決結果為4名被提名人蔣榮先、程明修、黃葳威、羅慧雯皆為同意票50張、不同意票60張、無效票0張，同意票未達全體立委2分之1以上57票，全數遭否決。另外此次人事同意權案投票，藍委游灝、綠委范雲、白委林憶君等3人未領票。

NCC 4名委員懸缺逾1年，以致委員會人員未過半，代理主委陳崇樹上月底表示，很多案件無法審議。行政院7月底提名成大資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳法學院專任特聘教授程明修、政大廣電系暨研究所教授黃葳威及世新傳管系助理教授羅慧雯為NCC委員，並指定蔣為主委，程則為副主委。相關人事同意權案經立法院交通、教育及文化聯席委員會審查後，同月底，朝野黨團協商決議於11月7日在立法院會上進行人事案記名投票表決。

▲藍委廖先翔對NCC人事案行使同意權投票。（圖／記者湯興漢攝）

立法院7日召開院會行使人事同意權案投票，表決結果為蔣榮先、程明修、黃葳威、羅慧雯皆為同意票50張、不同意票60張、無效票0張。立法院長韓國瑜宣告，蔣榮先未獲得超過全體立委2分之1以上同意票，依法不同意為NCC委員，並為主任委員；程明修未獲得超過全體立委2分之1同意票，依法不同意為NCC委員，並為副主任委員；黃葳威、羅慧雯均未獲得超過全體立委2分之1以上同意票，依法不同意為NCC委員。另外，游灝、范雲、林憶君等3人未領票。

羅智強7日上午在投票前接受媒體聯訪表示，國民黨經黨團會議決議，4個人選通通不同意，因為過去NCC濫用職權、傷害新聞自由斑斑可考，至今結構並沒有變動，所以黨團認為應可以優先進行相關修法，讓NCC成為專業、真正的獨立機關。羅也說，他也建議民進黨，之前民進黨在中選會委員部分發函在野推薦人選，「這是正確做法」，如果民進黨因應新國會新民意，也可以請在野黨推薦人選，大家一起商量最適合、最專業人選，才是正本之道。

▲立法院7日院會針對NCC人事同意權案的開票過程。（圖／記者湯興漢攝）

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，民進黨團決議一致支持，因為這是記名投票，所以一票都不會跑。他也呼籲，NCC因為在野黨杯葛而延宕多時，希望NCC繼續恢復運作；NCC是獨立機關，希望在野能專業審查 ，不要涉入政治跟意識形態。

白營方面，民眾黨團總召黃國昌在上午「請還給人民專業獨立的NCC」記者會上，批評行政院長卓榮泰一再拖延說謊，且提名的人選完全不及格，「不懂電信、不懂傳播，是要當橡皮圖章？」黃並宣布，黨團一致決議，對4位NCC被提名人全部都會投下不同意票。

立法院交通委員會國民黨籍召委洪孟楷說，NCC委員提名名單決策過程沒有及時，延宕一年，是行政院長難辭其咎，怠惰、瀆職，他要給予最嚴厲譴責。而人選部分，確實看到部分委員把「新聞自由能吃嗎？」持續在國會殿堂放送，代表不尊重新聞自由，所以他們也沒辦法尊重不尊重新聞自由的人，以及未來還有再提名人選，也應該開大門走大路，提出好的人選，在野也不會杯葛，但提出不適任人選，很抱歉，他們也沒辦法瞞騙、說服自己放水。