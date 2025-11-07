　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

NCC人事同意權案投票結果50:60　4被提名人全被否決

▲韓國瑜宣告NCC人事同意權案不通過。（圖／記者湯興漢攝）

▲韓國瑜宣告NCC委員人事案，4名被提名人均未獲立委2分之1以上同意票。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國家通訊委員會（NCC）有4名委員自去年8月1日卸任後，缺額仍未補齊，影響部分業務運作。立法院會今（7日）針對行政院7月提的NCC委員人事案行使同意權投票，表決結果為4名被提名人蔣榮先、程明修、黃葳威、羅慧雯皆為同意票50張、不同意票60張、無效票0張，同意票未達全體立委2分之1以上57票，全數遭否決。另外此次人事同意權案投票，藍委游灝、綠委范雲、白委林憶君等3人未領票。

NCC 4名委員懸缺逾1年，以致委員會人員未過半，代理主委陳崇樹上月底表示，很多案件無法審議。行政院7月底提名成大資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳法學院專任特聘教授程明修、政大廣電系暨研究所教授黃葳威及世新傳管系助理教授羅慧雯為NCC委員，並指定蔣為主委，程則為副主委。相關人事同意權案經立法院交通、教育及文化聯席委員會審查後，同月底，朝野黨團協商決議於11月7日在立法院會上進行人事案記名投票表決。

▲▼立法院7日院會就行政院所提NCC委員進行同意權投票，在國民黨民眾黨人數優勢下，政院版本NCC委員全數遭到封殺。（圖／記者湯興漢攝）

▲藍委廖先翔對NCC人事案行使同意權投票。（圖／記者湯興漢攝）

立法院7日召開院會行使人事同意權案投票，表決結果為蔣榮先、程明修、黃葳威、羅慧雯皆為同意票50張、不同意票60張、無效票0張。立法院長韓國瑜宣告，蔣榮先未獲得超過全體立委2分之1以上同意票，依法不同意為NCC委員，並為主任委員；程明修未獲得超過全體立委2分之1同意票，依法不同意為NCC委員，並為副主任委員；黃葳威、羅慧雯均未獲得超過全體立委2分之1以上同意票，依法不同意為NCC委員。另外，游灝、范雲、林憶君等3人未領票。

羅智強7日上午在投票前接受媒體聯訪表示，國民黨經黨團會議決議，4個人選通通不同意，因為過去NCC濫用職權、傷害新聞自由斑斑可考，至今結構並沒有變動，所以黨團認為應可以優先進行相關修法，讓NCC成為專業、真正的獨立機關。羅也說，他也建議民進黨，之前民進黨在中選會委員部分發函在野推薦人選，「這是正確做法」，如果民進黨因應新國會新民意，也可以請在野黨推薦人選，大家一起商量最適合、最專業人選，才是正本之道。

▲立法院7日院會針對NCC人事同意權案的開票過程。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法院7日院會針對NCC人事同意權案的開票過程。（圖／記者湯興漢攝）

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，民進黨團決議一致支持，因為這是記名投票，所以一票都不會跑。他也呼籲，NCC因為在野黨杯葛而延宕多時，希望NCC繼續恢復運作；NCC是獨立機關，希望在野能專業審查 ，不要涉入政治跟意識形態。

白營方面，民眾黨團總召黃國昌在上午「請還給人民專業獨立的NCC」記者會上，批評行政院長卓榮泰一再拖延說謊，且提名的人選完全不及格，「不懂電信、不懂傳播，是要當橡皮圖章？」黃並宣布，黨團一致決議，對4位NCC被提名人全部都會投下不同意票。

立法院交通委員會國民黨籍召委洪孟楷說，NCC委員提名名單決策過程沒有及時，延宕一年，是行政院長難辭其咎，怠惰、瀆職，他要給予最嚴厲譴責。而人選部分，確實看到部分委員把「新聞自由能吃嗎？」持續在國會殿堂放送，代表不尊重新聞自由，所以他們也沒辦法尊重不尊重新聞自由的人，以及未來還有再提名人選，也應該開大門走大路，提出好的人選，在野也不會杯葛，但提出不適任人選，很抱歉，他們也沒辦法瞞騙、說服自己放水。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
481 2 6583 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陸第三艘航母「福建艦」正式入列　習近平親按「彈射」按鈕
快訊／助太子集團脫產！豪宅管家30萬交保　北檢將提抗告
獨／「配方奶愛馬仕」竟發霉！4歲童喝下肚腹瀉　雀巢致歉
健身族愛喝！「美國牌乳清蛋白」竟是中國貨　奸商遭判刑
153次不當對待！童躲衣櫃喊：不要Finger inside
快訊／國3驚悚2死車禍！　車頭爛毀畫面曝
Andy遭告2罪「感到相當心寒」　家寧媽未聲請再議不起訴確定
「連結一半」遭攻堅！　女拉衣擋胸急喊：我在睡覺
范國宸宣布續留富邦悍將！　球團：已達合約共識

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

謝長廷獲日本最高等級「旭日大綬章」　讀賣新聞刊專訪談台日互助

豬肉禁宰解封首日　民進黨團端「肥滋滋」滷肉飯早餐鼓勵多吃台灣豬

黃仁勳參訪台積電3奈米廠　黃偉哲：有台南好物也別忘台南夜市

NCC人事同意權案投票結果50:60　4被提名人全被否決

數據曝光！3座核電廠耐震能力堪憂　監院請台電、核安會改進

藍總召無任期限制將再爭取？　傅崐萁：現在講這個還不急

補充保費改革民怨急煞車　綠委要衛福部檢討：重大決策前要充分溝通

傅崐萁成萬年總召？　藍黨團解除內規「總召無任期限制」　

馬英九生病了！出席馬習會研討會喊卡　感慨：台海成最危險地方

稱「麥可喬丹、麥可傑克森」同姓遭罵翻　陳柏惟：轉移焦點的肥料們

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

「鳳凰」颱風下周北轉最接近台灣！　3地雨勢下到發紫

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻受傷染血「坐地抱頭痛哭」：我該怎麼辦

媽媽走後...失智父「一行為懷念她」　苗可麗崩潰爆哭：能陪他多幸福

謝長廷獲日本最高等級「旭日大綬章」　讀賣新聞刊專訪談台日互助

豬肉禁宰解封首日　民進黨團端「肥滋滋」滷肉飯早餐鼓勵多吃台灣豬

黃仁勳參訪台積電3奈米廠　黃偉哲：有台南好物也別忘台南夜市

NCC人事同意權案投票結果50:60　4被提名人全被否決

數據曝光！3座核電廠耐震能力堪憂　監院請台電、核安會改進

藍總召無任期限制將再爭取？　傅崐萁：現在講這個還不急

補充保費改革民怨急煞車　綠委要衛福部檢討：重大決策前要充分溝通

傅崐萁成萬年總召？　藍黨團解除內規「總召無任期限制」　

馬英九生病了！出席馬習會研討會喊卡　感慨：台海成最危險地方

稱「麥可喬丹、麥可傑克森」同姓遭罵翻　陳柏惟：轉移焦點的肥料們

陸第三艘航母「福建艦」正式入列　習近平親按「彈射」按鈕

KT巫師簽下前道奇右投薩爾　總額95萬美元鎖定先發戰力

馬士基雖調高今年財測　Q3獲利年減44%、Q4恐陷於虧損

快訊／助太子集團脫產！「豪宅管家」竟30萬交保　北檢將提抗告

謝長廷獲日本最高等級「旭日大綬章」　讀賣新聞刊專訪談台日互助

辣妹「當眾嗲聲狂撩舒子晨老公」！她冷眼看到最後…一招反擊秒KO

失業中前湖人前鋒「白天遇搶」機警開槍　3嫌駕車逃逸

北市科基地解約進行順利　台新金林維俊︰最快下周有結果

被檢舉涉嫌詐騙！　四叉貓臉書粉專「被永久停權」

獨／「配方奶愛馬仕」驚見發霉！4歲童喝下肚腹瀉　雀巢致歉回應

Lulu下廚「出包超ㄎ一ㄤ」　陳漢典甜誇：完美老婆

政治熱門新聞

股利、利息年結2萬要繳補充保費反彈大　行政院急喊卡

國人今年赴陸失聯「已有178人」暴增3倍

快訊／藍白表態「全封」4名NCC委員被提名人　人事同意權案過不了

健保新制急煞車　黃捷：不該拿散戶開刀

停砍公教年金　藍營喊培養人才遭洗版

藍新媒體部主任是Rapper　過往作品曝

快訊／郭台銘母親郭初永真辭世　享嵩壽百歲

蔡英文突喊「年改不該半途而廢」　媒體人分析：像是在教訓賴清德

台灣治安僅輸新加坡　徐國勇：但新加坡有鞭刑「非完全民主國家」

才解封就鬆懈！新北抓到違規廚餘養豬場　重罰206萬並取消補助

閃兵逃不了！　被抓包刑期將加嚴、超過36歲擬補服替代役

稱「麥可喬丹、麥可傑克森」同姓遭罵翻　陳柏惟：轉移焦點的肥料們

雙城論壇簽水治理MOU　國土署提醒：勿交流關鍵基礎建設圖資

馬英九生病了！　出席馬習會研討會喊卡

更多熱門

相關新聞

快訊／藍白表態「全封」4名NCC委員被提名人　人事同意權案過不了

快訊／藍白表態「全封」4名NCC委員被提名人　人事同意權案過不了

國家通訊委員會（NCC）有4名委員自去年8月1日卸任後，缺額仍未補齊，影響部分業務運作。立法院今（7日）召開院會針對行政院7月提的NCC委員名單行使人事同意權投票。但稍早，民眾黨團開記者會，表態封殺4名被提名人，而國民黨團書記長羅智強也說，4個人選通通不同意；換句話說，即使民進黨團認為要一致支持，然在藍白「全封」下，人事案也無法通過。

NCC人事同意權今投票　黃國昌：民眾黨團全投不同意

NCC人事同意權今投票　黃國昌：民眾黨團全投不同意

蔡英文駁停砍年金：年改不該半途而廢　只靠政府預算救不了退休金

蔡英文駁停砍年金：年改不該半途而廢　只靠政府預算救不了退休金

無照駕駛「汽車最高罰6萬、機車3.6萬」　交通部：明年上半年實施

無照駕駛「汽車最高罰6萬、機車3.6萬」　交通部：明年上半年實施

女立委議場亂鬥出庭續吵　陳玉珍挨告願談和

女立委議場亂鬥出庭續吵　陳玉珍挨告願談和

關鍵字：

NCC人事同意權立法院

讀者迴響

熱門新聞

即／Toyz涉毒最終篇！持大麻閃過判刑

鳳凰恐海陸警齊發　路徑估北轉撲台

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻坐地抱頭痛哭：我該怎麼辦

川普宣布減肥藥降價　藥廠高層「當場暈倒」

錯過分流登記　財政部曝補救方式

墾丁出遊慶生卻天人永隔！特斯拉飛撞釀1死7傷

鳳凰颱風下週三、四穿越台灣　2因素「東西大不同」

鳳凰AI預測曝　專家建議4地區提前防颱

樂天女神認了已分手！

愛喝2飲品小心變禿頭　專家勸每日少喝一瓶：多留一撮頭髮

股利、利息年結2萬要繳補充保費反彈大　行政院急喊卡

「鳳凰3特點」專家直呼罕見個例　揭2冷知識

鳳凰最快明晚成「超級颱風」！

光學遙測「古馬雅」最大建築群　竟是宇宙地圖

健保新制喊卡！　中經院院長嘆：都說不能倒、但漲保費別找我

更多

最夯影音

更多
伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？
陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面