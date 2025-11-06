　
國際

當街遭襲胸！　墨西哥女總統促性騷擾列「刑事犯罪」

▲▼墨西哥女總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum） 。（圖／路透）

▲墨西哥女總統薛恩鮑姆呼籲把性騷擾列為刑事犯罪。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

墨西哥女總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）4日遭人襲胸一事引發關注，到了5日，她呼籲應該把性騷擾列為全國性刑事犯罪。該國首都墨西哥市及32個州均有各自的刑法典，不是所有地方政府都把性騷擾視為犯罪。

法新社等報導，薛恩鮑姆當時正在墨西哥市街頭與支持者互動，但根據現場影片，當時突然有一名男子從後方靠近她，一手摟肩、一手摸向她的胸部與臀部，還企圖親吻她的頸部。薛恩鮑姆則是保持冷靜，輕輕揮開對方的手，轉過身面對他時臉上的微笑顯得有些僵硬。她的隨扈並未在第一時間制止，大約3秒後才上前把男子拉開。

針對這起事件，薛恩鮑姆5日表示，直到事後看完影片，她才意識到發生什麼事情，「我的想法是這樣：如果連我都不報案，那其他墨西哥女性該怎麼辦？如果這種事情都發生在總統身上，我國所有女性又該怎麼辦？」


▲ 薛恩鮑姆當眾遭人試圖偷親、襲胸。（圖／翻攝自X）

總統辦公室證實，這名男子已遭逮捕。薛恩鮑姆已對男子提告，並將審查全國性的性騷擾相關立法，「這應該被視為刑事犯罪，我們將發起運動」。

墨西哥32個州與墨西哥市均有各自的刑法典，並非所有地區都將性騷擾列為刑事犯罪。墨西哥市把性騷擾定義為「令當事人不悅的性行為」，可判1至3年有期徒刑。

聯合國數據顯示，墨西哥15歲以上女性中約70%曾遭受性騷擾，平均每日有10名女性遭謀殺。女權組織「自由女性聯盟」（Las Libres）表示，「每天都有女性都在經歷騷擾和恐嚇，就連總統都無法倖免，足見問題的嚴重性」。

此事件也引發對總統安全措施的質疑。前反毒檢察官龔薩雷茲（Samuel Gonzalez）認為，這起事件向犯罪分子發出國家領袖可能被侵犯的危險訊息，令人擔憂。

11/04 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

山本由伸落選金手套獎！　球迷抱不平：有誰能做到這種程度
車站撿到96.6萬真相曝！　警拘11人
快訊／台中3首長拔官！　盧秀燕鞠躬道歉：做不好要檢討改進
快訊／中度磁暴警示！明起影響33小時　導航無線電恐中斷
快訊／台北港失聯3人找到了　遭漁網纏繞無生命跡象
快訊／南韓火力發電廠坍塌！　多人被埋
快訊／富邦悍將重大異動！陳金鋒辭總教練　領隊也換人
太子集團陳志也被騙！部屬A走9億消失　3親信接管台灣資產
謝侑芯閨蜜飛大馬「太平間擲硬幣」！現場照曝：不放過任何人

