看A片！把女兒扔車上「活活熱死」面臨最高30年刑期　美男輕生亡

▲女童被獨自留在高溫車上，最終不幸中暑身亡。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國亞利桑那州一名父親顧著看A片、打電動，把2歲小女兒留在車上超過3小時，導致孩子在109°F（約43°C）的高溫下中暑身亡，面臨最高30年監禁。就在5日凌晨，也就是原定向監獄報到接受判決的當天，他被發現輕生過世。

紐約郵報報導，克里斯多夫（Christopher Scholtes）2024年7月9日中午購物返家，為了不吵醒熟睡女兒，便把孩子留在開著空調的車內，並把車子停妥於自家車道後，獨自一人回到房子裡。但案發當天氣溫飆升至攝氏43度，相當炎熱，且明知車輛會在半小時內自動熄火，仍把女兒獨留車內超過3小時。

直到妻子返家之後，這才發現女兒已無生命跡象，孩子送醫不治。當女兒被遺留在車上活活熱死之際，克里斯多夫在家中看A片、打電動和喝酒，且他有把孩子獨留車上的習慣。

在女兒死後，妻子曾傳訊息給他提及「我早就告訴過你，別再把她們留在車上，我說過多少次了？」克里斯多夫回覆，「寶貝，對不起...我殺了我們的孩子。」

克里斯多夫去年10月承認二級謀殺罪，面臨20至30年有期徒刑。5日凌晨，他被發現陳屍民宅內。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995