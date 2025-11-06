戴錫欽稱蔣萬安2026可幫民眾黨站台　鍾小平：藍也要黃國昌站台

▲國民黨中正萬華區議員鍾小平。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對2026九合一選舉藍白是否合作，國民黨台北市黨部主委戴錫欽今（6日）表示，台北市長蔣萬安可以替民眾黨「小雞」站台，至於國民黨議員抗議的話怎麼辦？他說，這就是主委要去協調的事了。不過國民黨議員曾獻瑩則提醒，是否適合站台仍取決於各黨提名策略，蔣萬安顧太多候選人，情況恐會比較緊張，另一名市議員鍾小平也說，那國民黨議員也爭取民眾黨主席黃國昌幫忙站台，這就是藍白合的意涵。

戴錫欽今日在廣播節目專訪上表示，台北市長蔣萬安「當然可以」替民眾黨「小雞」站台，若國民黨議員抗議，這是主委要協調的事情，他要讓國民黨議員知道，藍白要合作要誠心，民眾黨議員沒有母雞，對其影響當然很大，在沒有母雞的情況之下，若願意表態支持蔣萬安，沒有理由不幫民眾黨站台。

戴錫欽強調，在藍白合作基本架構下，上次還有民眾黨立委黃珊珊參選市長，國民黨這次會跟民眾黨做好溝通，「但附帶條件可能是萬安要幫民眾黨議員站台」，並強調前總統馬英九也幫親民黨站台，前總統蔡英文也幫忙黃珊珊站過台，要合作就必須要誠心。

國民黨台北市議員曾獻瑩對此提出看法，蔣萬安是否適合替民眾黨議員站台，關鍵取決於各黨的提名策略；若採取「N+1」這種較激進的提名方式，蔣萬安要兼顧的候選人數將大幅增加，壓力自然也會更大。他並以大安、文山選區為例，目前國民黨有8席、民眾黨1席，若延續上一屆國民黨9席、民眾黨2席的格局，候選人一多，競爭勢必更加激烈，也更容易讓各方感到緊張。

鍾小平說，戴錫欽提出蔣萬安幫民眾黨議員站台，自己也支持，這就是藍白合的基本款，等到總統大選時在水乳交融、大合，那國民黨議員也爭取民眾黨主席黃國昌幫忙站台，這就是藍白合的意涵。