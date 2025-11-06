　
地方 地方焦點

安定就業靠這招！虎尾就業中心推趣味互動學補助

▲虎尾就業中心說明「安定就業措施」三大方向，期盼政策落實基層、穩定勞雇關係。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲虎尾就業中心說明「安定就業措施」三大方向，期盼政策落實基層、穩定勞雇關係。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

因應經濟與貿易環境變化，企業在人力運用上挑戰倍增。為協助轄區內企業迅速掌握勞動部推行的「支持勞工安定就業措施」，穩定勞雇關係，勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心自11月1日至10日舉辦線上「政策小學堂趣味互動測驗」活動，以輕鬆有趣的問答方式，帶領企業代表在短時間內了解補助政策與申請要點。

活動推出短短幾天，已吸引超過百家企業響應，參與熱度持續升溫。虎尾就業中心指出，勞動部的「支持勞工安定就業措施」是協助企業穩健經營的重要政策，包含強化版「僱用安定措施」，提供實施減班休息企業的勞工薪資差額補貼，減輕生計壓力；另有「勞工再充電計畫」，鼓勵減班休息勞工善用空檔參訓，期間可領取訓練津貼，培養新技能、強化職能。

除此之外，還有「補助企業辦理員工訓練計畫」，讓企業能直接申請補助，協助員工提升專業能力，共度景氣挑戰。此次線上「政策小學堂」將政策內容化繁為簡，設計成包含適用對象、補助項目及申請流程等重點的互動測驗。

為提高參與誘因，虎尾就業中心特別加碼推出抽獎活動，只要測驗成績達80分以上，即可獲得抽獎資格。獎項包括100元全聯禮券、110元星巴克飲品兌換券及30份精美小禮物，寓教於樂、學習有獎。許多企業代表笑說：「邊答題邊學政策，還有機會喝咖啡、拿禮券，真是一舉數得！」

虎尾就業中心主任廖家偉表示，面對產業快速變動，政府絕對是企業最堅實的後盾。為讓好政策真正走入企業、落實安定就業，中心除舉辦線上活動外，也已關懷訪視廠商達664家，透過面對面交流與即時說明，協助廠商瞭解最新政策內容與申請方式。

廖家偉強調，安定就業措施的核心精神在於「保薪資、助訓練、穩僱用」，希望企業能善用補助資源，不僅穩住現有勞動力，更為未來競爭力打下基礎。他也呼籲企業把握最後幾天，於11月10日前完成線上測驗，既能掌握政策重點，也有機會帶走精美獎品與實用知識。

▲支持勞工安定就業宣導。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲支持勞工安定就業宣導。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


11/04 全台詐欺最新數據

