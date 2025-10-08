曾是飯店女老闆！58歲靠就業中心展開第二人生

▲「人生永遠不嫌太晚」蔡玉芳笑說，能被客人需要，是最幸福的事。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

在雲林虎尾一間古色古香的老宅火鍋店裡，湯香四溢、氣氛熱絡。58歲的蔡玉芳笑容燦爛、步伐輕盈，手裡端著滾燙的火鍋，親切問著客人：「湯要再加一點嗎？」誰能想到，這位熱情的服務員，過去曾是經營溫泉飯店的女老闆。歷經婚變、喪親、孤獨與重生，她用行動證明——人生，永遠不嫌太晚。

蔡玉芳年輕時白手起家，從餐飲業基層做起，一路拚到開設自家飯店，事業如日中天，卻在婚姻破裂中跌入谷底。她回憶：「前夫跟年輕員工外遇，我帶著3歲、5歲的孩子離開，只想重新生活。」她帶著孩子北上台中，轉戰房地產業，咬牙苦撐，直到父親罹癌，她又毅然返鄉照顧父母，一照顧就是16年。

「父母相繼離世後，我忽然沒了方向，每天都覺得自己不再被需要。」蔡玉芳說，那段時間最怕夜晚的靜默。直到今年初，她走進虎尾就業中心，在就服員的鼓勵下參加「五五就業促進獎勵」計畫，展開第二人生。

如今，她在古蹟火鍋店擔任服務人員，薪資之外還能領取3萬元就業獎勵金。她笑說：「重新工作後，心情整個亮了起來。能被需要的感覺真好！」店家負責人貝蒂也大讚這群中高齡員工的穩定與用心：「很多人以為他們學得慢、體力差，但其實他們最可靠！工作認真、抗壓性高，甚至會提醒年輕員工細節。」她打趣說：「請她們上班，常常覺得自己賺到了！」

虎尾就業中心主任廖家偉指出，勞動部推動的「五五就業促進獎勵」與「職務再設計」計畫，就是希望協助中高齡朋友重新出發，同時讓企業獲得穩定優質的人力。他呼籲更多企業勇於聘用中高齡員工：「她們的人生歷練，就是職場上最珍貴的資產。」蔡玉芳也鼓勵同齡朋友：「不要怕重新開始！不論你幾歲、經歷多少挫折，只要願意跨出第一步，人生隨時都能重新發光。」

▲古宅改建的火鍋店裡，蔡玉芳穿梭桌邊，手腳俐落、笑容溫暖。（圖／記者游瓊華翻攝）