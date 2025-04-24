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虎尾就業中心攜手雇主助智青翻轉生命

▲虎尾就業中心在了解昭廷困境後，隨即啟動「協助特定對象及弱勢者求職面試整備服務計畫」，順利媒合就職穩定生活。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲虎尾就業中心在了解昭廷困境後，隨即啟動「協助特定對象及弱勢者求職面試整備服務計畫」，順利媒合就職穩定生活。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

現年31歲的昭廷是一名輕度認知障礙者，自幼與母親相依為命，高職未畢業便靠著打臨工拼生活；去年為了照顧罹癌母親辭去工作，往返醫院照護，房租加上醫療及生活支出壓得他難以喘息；母親病逝後，身無分文隨之陷入無家可歸的困境，就在絕望之際，他鼓起勇氣前往虎尾就業中心麥寮就業服務台求助。

虎尾就業中心在了解昭廷困境後，隨即啟動「協助特定對象及弱勢者求職面試整備服務計畫」，就業服務人員陪著昭廷採購服裝、重新改造他的儀容，同時運用「僱用獎助措施」媒合他至麥寮東信汽車駕駛人訓練班擔任教練助理工作；雇主王歷勤老闆在知道昭廷的困境後，不僅提供穩定的工作，更免費提供住宿，讓昭廷得以安心生活，「他需要我，我也需要他」不居功的王老闆一句話，也希望喚起更多企業給予生活一時陷入困境的求職者「一個為自己努力的機會」。

▲虎尾就業中心在了解昭廷困境後，隨即啟動「協助特定對象及弱勢者求職面試整備服務計畫」，順利媒合就職穩定生活。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「他需要我，我也需要他」不居功的王老闆一句話，也希望喚起更多企業給予生活一時陷入困境的求職者「一個為自己努力的機會」。（圖／記者游瓊華翻攝）

昭廷從去年7月上工至今已近9個月時間，從一開始簡單的洗車、清潔工作，在王老闆的鼓勵下與指導下，他也順利在去年12月考取駕駛教練證，至今也開始實際輔佐教練進行學員指導工作，飛快的成長讓同事刮目相看，對於現階段安定的生活，他靦腆一句「謝謝老闆、謝謝大家」，用努力回應來自社會的溫暖，他除了開始學習儲蓄，他也希望將來能幫助像他一樣需要支持的人。

勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心廖家偉主任表示，「協助特定對象及弱勢者求職面試整備服務計畫」補助內容包括服裝儀容整備服務（如服裝、鞋襪、剪髮、美容清潔用品等），每人每年度最高補助2500元；另也補助面試期間的交通與餐費，每次最高300元、每月1200元、每年最高3600元，提供的補助不僅讓經濟困難者順利準備面試，更能建立了他們的自信。

而今年3月起，虎尾就業中心也進一步推動「物資交流－面試整備服裝服務」，設立面試服裝展示間，無論是否符合特定身份，只要有求職需求都可以前來免費領取合適的服裝；這項服務也隨著外展徵才活動深入各鄉鎮，讓更多有需要的人都能在第一時間獲得幫助，打造真正零距離、無門檻的溫暖就業環境。

▲虎尾就業中心在了解昭廷困境後，隨即啟動「協助特定對象及弱勢者求職面試整備服務計畫」，順利媒合就職穩定生活。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「協助特定對象及弱勢者求職面試整備服務計畫」補助內容包括服裝儀容整備服務，如服裝、鞋襪、剪髮、美容清潔用品等。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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