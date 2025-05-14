回職場不孤單！婦女再就業計畫　助二寶媽重拾人生節奏

▲張舒婷前往虎尾就業中心尋求協助，申請「婦女再就業計畫」結合「職場學習及再適應計畫」資源，順利重返職場。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

八年級生張舒婷，三年離開職場專心在家照顧接連出生的兩個孩子，仰賴丈夫一份收入支撐家庭，因經濟壓力不斷上升，而萌生重返職場的念頭；多年未工作的她對於重回職場擔心無法適應工作、也擔心還年幼的孩子無法適應學校，就在徬徨之際，勞動部推出的「婦女再就業計畫」，讓她重新湧起動力。

張舒婷去年前往虎尾就業中心尋求協助，水林就業服務台服務人員協助她申請「婦女再就業計畫」，並考量她對於職場適應的擔憂，結合「職場學習及再適應計畫」資源，讓她在職場適應初期獲得充分的訓練與協助；幾經努力後，舒婷終在去年11月重返職場，她開始在住家附近的「阿甘薯叔」擔任包裝品檢員工作，從全職媽媽的身分轉變為職業婦女角色。

這份離家近、工時穩定的且讓她兼顧家庭與工作，滿90天順利領取3萬元就業獎勵金，這筆錢對她來說宛如一場及時雨，紓解了家中消費分期的壓力，她開心地說，媽媽不只會顧孩子，也能為家裡賺錢，這讓我很有成就感。現在的她生活再次有了節奏感，她鼓勵和她一樣的媽媽們勇敢踏出來，不要放棄找回自我價值的機會。

阿甘薯叔有限公司蘇雅琴特助表示，站在企業的立場，也肯定婦女再就業計畫「工時調整獎勵」措施的推動，每月3千元的獎勵金多少可以平衡企業彈性調整工時的管理成本；這樣的措施不僅讓人力調配上更具彈性，也因滿足了婦女家庭照顧需求，讓公司在人才招募上更具吸引力。

勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心主任廖家偉表示，女性常因結婚、生育、料理家務等因素退出勞動市場，為了協助婦女順利返回自己熟悉的職場，也推出「自主訓練獎勵」措施，鼓勵因家庭因素退出勞動市場180天以上之女性朋友來自主精進專業技能，在完成訓練並就業後，最高可以領取3萬元獎勵金。

▲張舒婷舒婷終在去年11月重返職場，在住家附近的「阿甘薯叔」擔任包裝品檢員工作，從全職媽媽的身分轉變為職業婦女角色。（圖／記者游瓊華翻攝）