中風後曾以為人生完了　她應用就業獎勵成優秀居服員

▲李秋慧經復健康復之後透過就業中心的協助並應用就業獎勵成為一名優秀的居服員 。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

從被照顧到成為照顧者 中風婦重啟人生路！58年次的李秋慧，早年婚後育有兩子，身兼妻子、母親與女兒角色，還憑著靈活生意頭腦，在十年前開起飲料店，一杯杯茶飲撐起家計。那時，她一邊顧店、一邊照料年邁母親，笑說「每天忙得團團轉，但那就是生活的味道」。

然而，命運在十年前急轉直下，一場突如其來的中風，讓她的腳抬不起來、右手不聽使喚，「那瞬間我以為自己的人生完了。」她回憶，四年的休養不只是身體的折磨，更是心理的低谷，「一開始很沮喪，覺得自己什麼都不能做。」

直到子女鼓勵她「再走出去」，她才踏進虎尾就業中心的大門，遇見服務員黃子庭。一次次面談中，黃子庭溫柔地告訴她，「妳的勇敢，就是別人沒有的專業」這句話，讓她重新找回自信。得知她經濟不寬裕，黃子庭建議她投入照顧服務業，不僅時間彈性，還可領勞動部就業獎勵金。

於是，今年5月，李秋慧正式成為居家照顧服務員，負責備餐、清潔、陪同就醫等輕負重工作。「看到案家的笑容，心裡就暖暖的。」她說，自己從需要被照顧的人，變成可以照顧別人的人，這份轉變比賺錢更踏實，「能好好活一天，就像多賺了一天。」

家多美居家長照機構主任黃珮欣讚許她的用心，黃珮欣說，她的經歷，讓她更能同理服務對象。同時感謝政府的照服就業獎勵政策，讓機構能穩定聘用人員，守護更多家庭。這段人生逆轉，不只是她的勇氣故事，也是對生命韌性的最佳註解。

