　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

中風後曾以為人生完了　她應用就業獎勵成優秀居服員

▲李秋慧經復健康復之後透過就業中心的協助並應用就業獎勵成為一名優秀的居服員 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲李秋慧經復健康復之後透過就業中心的協助並應用就業獎勵成為一名優秀的居服員 。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

從被照顧到成為照顧者 中風婦重啟人生路！58年次的李秋慧，早年婚後育有兩子，身兼妻子、母親與女兒角色，還憑著靈活生意頭腦，在十年前開起飲料店，一杯杯茶飲撐起家計。那時，她一邊顧店、一邊照料年邁母親，笑說「每天忙得團團轉，但那就是生活的味道」。

然而，命運在十年前急轉直下，一場突如其來的中風，讓她的腳抬不起來、右手不聽使喚，「那瞬間我以為自己的人生完了。」她回憶，四年的休養不只是身體的折磨，更是心理的低谷，「一開始很沮喪，覺得自己什麼都不能做。」

直到子女鼓勵她「再走出去」，她才踏進虎尾就業中心的大門，遇見服務員黃子庭。一次次面談中，黃子庭溫柔地告訴她，「妳的勇敢，就是別人沒有的專業」這句話，讓她重新找回自信。得知她經濟不寬裕，黃子庭建議她投入照顧服務業，不僅時間彈性，還可領勞動部就業獎勵金。

於是，今年5月，李秋慧正式成為居家照顧服務員，負責備餐、清潔、陪同就醫等輕負重工作。「看到案家的笑容，心裡就暖暖的。」她說，自己從需要被照顧的人，變成可以照顧別人的人，這份轉變比賺錢更踏實，「能好好活一天，就像多賺了一天。」

家多美居家長照機構主任黃珮欣讚許她的用心，黃珮欣說，她的經歷，讓她更能同理服務對象。同時感謝政府的照服就業獎勵政策，讓機構能穩定聘用人員，守護更多家庭。這段人生逆轉，不只是她的勇氣故事，也是對生命韌性的最佳註解。

▲李秋慧經復健康復之後透過就業中心的協助並應用就業獎勵成為一名優秀的居服員 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲李秋慧經復健康復之後透過就業中心的協助並應用就業獎勵成為一名優秀的居服員 。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 3 2348 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／風勢強烈　福壽山農場鎮場之寶「蘋果王」倒了
楊柳「狂飆3小時」過台灣！結構幾乎沒破壞　網喊：小心回南
被誤解拒絕國軍協助救災！　賴清德一次還原真相
快訊／颱風天出意外！高雄男墜樓死亡
颱風來襲大雨淹慘　「水深到腳踝」現場曝
快訊／台灣女遊客「拍照打卡」日本神社平交道　遭列車撞死
颱風來襲！台北大樓鐵片遭吹落墜道路
芳瑜認了裸照外流！慘遭詐騙
11級強風「吹垮工地鷹架」散落一地慘況曝！屋簷整片崩塌砸車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

泰國紙花飄滿屋　台中新住民夫妻攜手剪出幸福

楊柳颱風侵台　台電雲林區處全力戒備應戰

中風後曾以為人生完了　她應用就業獎勵成優秀居服員

楊柳襲台　第四岸巡隊全力戒備沿岸勸離防災

長照保障有一套！雲林縣台西公所辦理長照保險說明會

颱風加豪雨！雲林沿海文蛤「幾乎全毀」　張麗善盼政府補助

楊柳來襲　斗六文旦採收前夕全力防颱

跨縣市合作！雲林麥寮緝獲狗肉運送車　65公斤屠體駭人

防颱搶先做！台南工務局清疏山區邊溝　籲民眾勿私掛管線

黃偉哲午間直奔青鯤鯓、青山漁港視察　嚴防颱風海水倒灌

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

【女兒控爸爸】送孩上學抱妹妹+幫提包　後方哥卻自己走XD

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

【泰格與雪兒】短篇爸爸口是心非

趙露思喊話公司對質　曝簽約理由「沒想紅」

【吸了個寂寞】吸塵器沒接管…整趟都白吸啦XD

泰國紙花飄滿屋　台中新住民夫妻攜手剪出幸福

楊柳颱風侵台　台電雲林區處全力戒備應戰

中風後曾以為人生完了　她應用就業獎勵成優秀居服員

楊柳襲台　第四岸巡隊全力戒備沿岸勸離防災

長照保障有一套！雲林縣台西公所辦理長照保險說明會

颱風加豪雨！雲林沿海文蛤「幾乎全毀」　張麗善盼政府補助

楊柳來襲　斗六文旦採收前夕全力防颱

跨縣市合作！雲林麥寮緝獲狗肉運送車　65公斤屠體駭人

防颱搶先做！台南工務局清疏山區邊溝　籲民眾勿私掛管線

黃偉哲午間直奔青鯤鯓、青山漁港視察　嚴防颱風海水倒灌

28歲男偶像一夜情被抓包！　「遭公司逼賠千萬」父母親戚全遭殃

快訊／不敵楊柳恐怖怪風　福壽山農場鎮場之寶「蘋果王」倒了

發表會前搶先曝光！Google摺疊旗艦 Pixel 10 Pro Fold亮相

MOUGGAN聯名黃薇「微性感寶藍色衣櫥」！Studio Doe慵懶系居家服太欠買

高雄電影節影展大使曝光！　「長腿男神」施柏宇7百張照片拍到腳抽筋

楊柳「狂飆3小時」過台灣！結構幾乎沒破壞　網喊：小心回南

4星座秋收豐厚！　天蠍職場創高峰、金牛跳脫舒適圈

時力要求內閣全面改組　726民意已做選擇「現在閣員無法回應人民」

《鬼滅》炭治郎為何總讓人淚崩？心理師分析「5大特質」打動觀眾

AKB48 TP雙喜臨門推10單！　嘟嘴賣萌甜喊「寶貝」融化粉

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

地方熱門新聞

風雨預報達標！高雄8/13停班停課

桃園老街溪容積移轉計畫上路　期土地有效利用

屏東東港安泰醫院13日開颱風特別門診

「桃小巴」新增4路線明天上路　提供沿海居民便捷接駁

安平開台天后宮做16歲成年禮巴拉圭大使之子將參加體驗古禮

中環公園完工今啟用　侯友宜：塭仔圳開發重大里程碑

楊柳颱風影響阿里山林鐵停駛公告

楊柳颱風襲南台南預防性撤離494人、避難處所完成整備

嘉義長庚楊柳颱風門診調整通告

中颱楊柳登陸黃偉哲下令全面戒備、559人預防性撤離

因應楊柳颱風8/13台南停班停課10米以上道路紅黃線有條件開放停車

不敵連續暴雨　雲林沿海養殖文蛤幾全軍覆沒

雲林麥寮緝獲狗肉運送車　65公斤屠體駭人

安倍昭惠捐200萬日圓助台南重建跨國真情最暖力量

更多熱門

相關新聞

官員上節目半邊臉抽搐　當場中風畫面全播出

官員上節目半邊臉抽搐　當場中風畫面全播出

塞爾維亞公共投資部長達科．格利希奇（Darko Glišić）4日上午在電視台直播節目中，突然出現言語遲緩、口齒不清、一邊眼皮狂跳等症狀，主持人見狀緊急中斷節目叫救護車，格利希奇接著當場中風昏倒，相關畫面震驚全國觀眾。

連吃7個榴槤！前饒舌歌手「中風癱瘓」

連吃7個榴槤！前饒舌歌手「中風癱瘓」

部桃醫院住宿型長照機構新建工程動土

部桃醫院住宿型長照機構新建工程動土

「解放軍宋慧喬」曾被質疑會飛嗎？

「解放軍宋慧喬」曾被質疑會飛嗎？

南投翁突中風兒急求助　警鳴笛開道護送就醫

南投翁突中風兒急求助　警鳴笛開道護送就醫

關鍵字：

中風勵志虎尾就業中心長照機構

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／楊柳撲台「今日停班停課」一次看

楊柳颱風傍晚出海　明天午前7縣市仍達停班課標準

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

9級強風近停班課標準？　蔣萬安曝可能性

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

楊柳颱風強度達巔峰　台北下半天風力直逼停班課標準

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

台南男早上出門練氣功！妻搜出「威而鋼、潤滑液」34年婚姻毀滅

徐佳瑩、比爾賈爆大吵脫口「離婚」公司回應

楊柳颱風靠「黑潮進補」更凶悍！　台北直逼停班課標準

黑男街頭巧遇袁惟仁20歲正妹女兒

學霸高中生遭5校取消錄取　上成大醫學系

全台都宣布了！9縣市明停止上班上課

更多

最夯影音

更多

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面