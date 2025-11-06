台東縣長盃五人制足球錦標賽7日登場　63隊568位選手一決高下

▲台東縣長盃五人制足球賽將登場。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

年度台東最盛大的足球盛會──114年台東縣縣長盃五人制足球錦標賽，將於7日起在豐里國小熱鬧開踢，連續三天展開精彩賽事。今年共有來自全縣各地社會組、高中職、國中及國小等共63支隊伍、568位選手報名參賽，規模盛大，預料將掀起一波足壇熱潮。台東縣政府教育處邀請鄉親踴躍到場觀賽，為台東的足球小將與勁旅加油打氣。

教育處指出，台東長期深耕基層足球運動，成果豐碩，今年度已在全國各級足球賽中勇奪兩座冠軍獎盃，展現厚實實力與穩定表現。本次縣長盃中，更有榮獲全國少年盃男、女足冠軍的豐里國小與太平國小加入戰局，讓賽事增添話題與觀戰焦點。期盼透過競技交流，激發選手們的潛能與團隊默契，為未來挑戰全國賽奠定更紮實基礎。

承辦學校豐里國小校長吳昭明表示，學校長年致力推動足球教育，不僅擁有優質天然草皮球場，成為縣內重要足球訓練與比賽場地，更秉持環保理念，落實「無痕球場」精神，減少垃圾與碳排放，打造友善永續的綠色賽事環境。這項理念也受到其他縣市借鏡與肯定，顯示豐里國小在推動運動與環境教育上雙軌並進。

教育處補充，本次賽事共分為社高男組、社高女組、國中男子組、國中女子組、國小高年級男、女組及國小中年級組等七組進行。除選手外，工作人員及家長觀賽人數預估超過千人，為地方注入滿滿運動活力。開幕典禮將於11月8日上午10時舉行，縣府特邀各界貴賓共同參與，見證台東足球的熱情與成長。