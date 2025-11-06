從小養成珍惜水習慣　台東環保局推環境繪本鼓勵親子共讀

▲台東環保局推出環境繪本鼓勵親子共讀。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣環境保護局近日推出環境教育繪本《小水滴哭什麼？》，以可愛擬人的小水滴為主角，帶領孩子從故事中認識水資源的重要性。書中透過生動的圖像與淺顯易懂的文字，讓孩子們發現，生活中隨手浪費或污染水源的行為，都會讓小水滴感到「難過」。環保局鼓勵家長與孩子一同透過電子書（https://reurl.cc/ZNNRXV）或環境部線上影音館（https://sgw.moenv.gov.tw/children/PlayVideo.aspx）共讀討論，讓環境學習更有趣，也更貼近生活。

縣府表示，台灣雖然年降雨量充足，但因地形陡峭、降雨集中及區域分布不均，水資源經常難以有效保存。每人每年的可用水量僅為全球平均的六分之一，被列為世界缺水國家之一，顯示水資源管理與保護刻不容緩。繪本《小水滴哭什麼？》正是希望以寓教於樂的方式，讓孩子理解「水不是用不完的」，進而意識到污水排放與浪費行為對環境的影響，也呼應聯合國永續發展目標SDG 6「潔淨水與衛生」。

環保局指出，這本繪本不僅適合親子共讀，也可作為校園環境教育教材。孩子們在閱讀中會思考：「我要怎麼做，才能讓小水滴開心？」例如刷牙時關掉水龍頭、不亂丟垃圾、不將廢油倒入水槽等，這些簡單動作都是保護水資源的開始。

環保局進一步說明，希望藉由繪本教育，讓珍惜用水的觀念從孩子開始，進而帶動家庭共同改變生活習慣，把永續精神融入日常生活。未來，環保局將持續推動土壤與地下水保護計畫，結合校園與社區教育，讓愛護水資源的理念在孩子心中萌芽，並在家庭與社會中持續發酵，守護台東清澈水源與美麗家園。