全國部落健康營造成果會登場　台東成果豐碩奪多項殊榮

全國部落社區健康營造成果會5日登場，台東縣衛生局輔導轄內13個部落社區健康營造中心表現亮眼，成果豐碩。蘭嶼鄉東清社區發展協會榮獲成果影片優等獎，卑南鄉下賓朗社區發展協會、卑南鄉利嘉社區發展協會及社團法人東河鄉阿度蘭阿美斯文化協進會則獲成果影片佳作獎。人氣海報獎部分，卡大地布文化發展協會、卑南鄉下賓朗社區發展協會、達仁鄉新化社區發展協會、金峰鄉青年會、太麻里鄉查拉密社區發展協會與東河鄉阿度蘭阿美斯文化協進會等六個單位脫穎而出，展現台東部落健康營造的堅實能量。

台東縣衛生局長孫國平表示，台東是全國擁有最多部落健康營造中心的縣市，共有13個據點深耕社區，推動健康促進、長者健康老化、健康飲食及傳統食材入菜等計畫，也結合部落文化與生活方式，打造在地化的健康典範。這些營造中心服務對象涵蓋長者、青壯年到兒童，從家戶健康調查、生命故事記錄，到多媒體影像保存，不僅促進家庭健康，也讓部落文化得以永續傳承。

今年的得獎作品中，許多營造中心以「長者生命故事」為主題，透過訪談與影像紀錄，保存部落長者的生活智慧與健康觀念，建立珍貴的多媒體資料庫。這些故事不僅彰顯長者對部落的貢獻，也提升長輩自信與社會參與感，讓年輕世代更深入理解傳統與健康文化之間的連結。

其中，「健康生活象圈家族」以「視力健康」為主軸，關注3C產品長時間使用對族人視力的影響。他們結合在地植物與文化創意，研發出以菊花、枸杞、決明子及甜菊葉為基底的護眼茶飲與茶包，並帶領族人手作植物熱敷包與按摩體驗，推廣護眼操與親子互動活動，讓護眼成為生活的一部分，增進代間交流與社區情感。

此外，「原動力象圈家族」則以運動為核心，倡導「全民動起來」的健康精神。活動內容包括健走、有氧運動、球類比賽等，並結合傳統植物製作健康飲品，如以山苦瓜與枸杞調製無糖飲品，強調運動後補給與自然能量。透過運動與飲食並進的方式，讓族人身心更健康，也讓部落展現永續與活力的健康行動力。

孫國平強調，部落健康營造的推動不僅是健康促進，更是文化傳承與社區再生的實踐。未來將持續支持各部落以自身特色為基礎，推動多元健康議題，讓「健康」成為部落生活的一部分，打造全民共享、永續共好的幸福社區。