民眾臨櫃匯款理由千百種　台東警攜手金融行員成功阻詐

▲台東警銀聯手攔阻詐騙成功。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

詐騙手法不斷推陳出新，除了誘使被害人上當外，如何避開金融機構行員的關懷提問，也成為詐團的重要環節。為順利取得贓款，詐騙集團往往教導被害人在匯款時使用各種藉口，例如購屋、裝潢、還款或借貸等，讓行員難以察覺異狀。

台東警察分局統計，今年1月至9月間，民眾在臨櫃匯款過程中，最常以「購買房屋」或「房屋修繕」作為匯款理由，其次為「親友借錢」或「償還貸款」。這些看似合理的理由，往往是詐騙集團設計的掩飾手法。

10月間，台東分局接獲大同路郵局與土地銀行台東分行通報，分別發現有民眾欲匯出高達50萬元的款項，聲稱是繳納房貸或購買手串。寶桑派出所員警趕抵現場了解後，起初民眾仍堅稱匯款為個人正當需求，經員警耐心詢問、協助聯繫家人及查證對話紀錄後，才揭露民眾分別遭假投資與假愛情詐騙集團所騙，成功攔阻匯款，避免損失。

為表揚金融機構第一線人員在阻詐工作上的貢獻，台東警察分局副分局長林進生日前前往大同路郵局與土地銀行台東分行，親自頒發獎狀，感謝行員主動通報與即時反應，協助警方成功阻止詐騙。林進生指出，阻詐工作往往吃力不討好，但行員的細心關懷與積極配合，是防堵詐騙的重要防線。

台東警察分局呼籲，詐騙集團手法多變，常以高報酬投資、愛情關懷或假借親友名義行騙。民眾如遇高額匯款或可疑訊息，務必冷靜查證，可撥打165反詐騙專線或向當地派出所諮詢，共同守護自身財產安全。