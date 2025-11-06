台東跨年晚會張惠妹領銜群星　縣府啟動稽查嚴防房價哄抬

▲台東縣府啟動稽查防房價哄抬。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

2026台東跨年晚會《東！帶我走》即將登場，主辦單位邀請金曲歌后張惠妹（aMEI）領銜演出，並與同樣來自台東的歌手A-Lin首度同台，預計成為跨年夜最受矚目的亮點。晚會將於2025年12月31日在台東國際地標舉行，屆時包括多組實力派歌手都將輪番登場，勢必再度掀起全台跨年熱潮。

隨著活動倒數，台東市區及周邊旅宿需求大增，核心地區已出現訂房近滿的情況。為防止業者趁勢哄抬價格或任意取消訂房，台東縣政府交通及觀光發展處已啟動全面稽查行動，確保住宿市場維持公平、透明與穩定。縣府強調，對於惡意哄抬房價、違約拒收客或不當退訂等行為，將依法查處，絕不寬貸。

交通及觀光發展處提醒，旅宿業者須依《旅館業管理規則》及《民宿管理辦法》規定報備房價，不得超收，並應保留已收訂金或完成訂房的房間。若違反規定，將依《發展觀光條例》處以1萬至5萬元罰鍰，並公布業者名單。同時，業者若訂立違反「個別旅客訂房定型化契約」的不合理條款，如限制解約或任意取消訂房，將依《消費者保護法》第56-1條處以3萬至30萬元罰鍰。

交通及觀光發展處長卜敏正呼籲，業者應秉持誠信原則與契約精神，妥善履行訂房約定，維護消費者權益與業界形象，共同打造友善、公正的旅遊環境。他也指出，旅宿房價具市場供需與季節性特性，於旅遊旺季、連假或大型活動期間，價格浮動屬正常現象。旅客可依預算與需求多方比較、提前預訂，留意促銷或折扣方案，以獲得最佳住宿體驗。

縣府提醒，旅客訂房前可至交通部觀光署「台灣旅宿網」查詢合法旅宿名單，若發現疑似哄抬房價或違法行為，可撥打台東縣政府交觀處觀光管理科（089-357095）或1999縣民服務專線檢舉反映。