台東無圍牆巨蛋音樂會　讓山海成為舞台...城市化作樂章

▲台東縣長饒慶鈴分享「台東無圍牆巨蛋音樂會」成果。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣長饒慶鈴5日應邀出席《遠見高峰會》，以「台東無圍牆巨蛋音樂會」為題，向全國分享台東如何以山海為舞台、以自然為巨蛋，打造屬於城市的音樂盛會。她表示，台東雖沒有巨蛋，卻用天空、稻浪與星光，完成一場又一場屬於土地的演唱會，讓文化在自然中綻放。

縣府指出，根據媒體資料，全台目前共有八個縣市興建十座大小不一的巨蛋場館，另有七座仍在規劃或施工中。相較之下，台東雖無大型室內場館，卻以山海為牆、以自然為幕，發展出獨具特色的「無圍牆巨蛋」，展現城市結合永續、文化與生活的多層次風景。

這項理念源自池上秋收稻穗藝術節。從農民延後收割、學校支援接待到社區全力協作，藝術在土地上發芽，節慶與生活融合共榮，也讓「無圍牆巨蛋」的精神深植地方。這股力量隨後延伸至熱氣球嘉年華光雕音樂會、最美星空音樂會、東浪嘉年華及跨年晚會等活動，從星空導覽到光雕煙火，從杉原灣到海濱公園，台東讓自然本身成為最動人的舞台。

其中，最美星空音樂會自2019年起巡迴全縣，已培訓230位星空導覽員，舉辦超過450場導覽與60場音樂會，創造約2.5億元產值，並於2021年取得英國BSI永續活動認證。跨年晚會更是最具代表性的城市盛典，海濱公園面積達17公頃，是台北大巨蛋的2.5倍。2020年張惠妹（aMEI）回鄉開唱吸引7萬人參加，創造5億元產值；今年跨年更邀請張惠妹與A-Lin首度同台，象徵音樂的傳承與榮耀，為活動增添期待。

饒慶鈴強調，每一場「無圍牆音樂會」都是眾人合力與自然共振的成果。縣府統計，自2021年至今，全縣16鄉鎮市舉辦超過100場演出，涵蓋35處場域，累計參與人次逾400萬，創造132億元活動產值。她誠摯邀請全國民眾走進台東，在星光與海風之間，體驗音樂與自然交織的感動。