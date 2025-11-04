崑大新生羅郁媄奪全國手沖咖啡冠軍　抱回30萬元烘豆機

▲崑大餐飲系新生羅郁媄在全國手沖咖啡賽中奪冠，為校爭光。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

崑山科技大學餐飲管理及廚藝系再傳捷報！該系新生羅郁媄在11月2日舉行的「2025 KINGSHIP城市沖煮賽」決賽中，以穩健流暢的手沖技術與精準風味掌握，從全國六大賽區、260位菁英選手中脫穎而出，勇奪全國冠軍，抱回價值逾30萬元的STRONGHOLD烘豆機一台，為校爭光。

「KINGSHIP城市沖煮賽」是國內指標性的手沖咖啡競賽之一，參賽者需在限定時間內完成手沖與呈現，並接受專業評審從風味平衡、萃取技術、盲飲表現與整體呈現等面向評分。羅郁媄憑藉對咖啡風味的敏銳掌握與穩定手法，一路過關斬將，最終登上冠軍寶座。

羅郁媄平時協助家中經營「艾暾咖啡（Alton Coffee）」，將課堂所學實際應用於店內營運，並透過不斷練習與與顧客交流累積經驗。她表示，能以自己沖出的咖啡感動人，是最大的成就感。

崑山科大產品開發營運處處長暨餐飲系助理教授施智偉表示，羅郁媄在全國競賽奪冠，充分展現學校重視實作與產學接軌的成果；崑大餐飲系主任洪綺吟也指出，系上長期深化咖啡專業教育，從課堂訓練到競賽歷練，培育學生兼具創意與實務能力。這次的冠軍不僅是學生的榮耀，更是崑山科大實務導向教育成果的最佳證明。