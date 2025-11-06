黃仁勳領取工程界諾貝爾獎　親揭英王開口「第一句話」

▲英王查爾斯三世頒發伊麗莎白女王工程獎給黃仁勳。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳5日現身英國聖詹姆斯宮，與其他6名人工智慧領域的科學家領取今年的伊麗莎白女王工程獎，並由英國國王查爾斯三世親自頒發。黃仁勳從查爾斯手中接過一枚獎章，並透露當時英王對他說的第一句話，就是「我需要和你聊聊」。

BBC等報導，伊麗莎白女王工程獎有工程界諾貝爾獎之稱，在這場頒獎典禮上，黃仁勳和查爾斯聊到人工智慧（AI）相關風險。黃仁勳透露，國王先告訴他有些事想要聊聊之後，就遞給他一封信函，也就是一份2023年查爾斯在全球首屆AI高峰會所發表的講稿副本，稿中提及對AI風險的警示。

黃仁勳表示，查爾斯的講稿提到，相信AI技術擁有改變英國乃至全世界的驚人能力，並把先進AI發展比喻為不亞於電力發現的重大突破，同時強調必須以「緊迫感、團結與集體力量」來應對AI相關風險。

黃仁勳指出，國王非常關切AI安全議題，提醒這項技術既可帶來正面影響，也可能被濫用，因此必須全力推進AI安全措施。當被問及國王是否使用AI時，黃仁勳說，「我會仔細閱讀那封信」，並稱他自己天天都會使用多種AI軟體，先從其中一個模型取得答案，再利用另外一個模型進行評判，藉此尋求第二意見。

伊麗莎白女王工程獎今年的獲獎者除了黃仁勳，還有其他6位科學家共獲殊榮，包括AI教母李飛飛、Meta首席人工智慧科學家楊立昆（Yann LeCun）等人。

