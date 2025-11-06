小鵬「人形機器人」IRON亮相走「貓步」　170公分內具女性特徵體態

記者魏有德／綜合報導

大陸電動車品牌小鵬汽車於昨（5）日正式發表新一代人形機器人「IRON」。該機器人具備女性特徵體態，AI以全固態電池、3顆圖靈晶片與物理世界大模型為核心，能展現流暢自然的人體動作並具備語音互動能力。董事長何小鵬表示，這是量產前的最後預研版本，預計2026年正式量產，高度不超過170公分，將率先投入商業應用。

▲小鵬新一代人形機器人IRON。（圖／翻攝IT之家，下同）

《瀟湘晨報》報導，11月5日，小鵬新一代人形機器人IRON亮相小鵬科技日活動，小鵬汽車董事長何小鵬在會上透露，這一代IRON是預研的最後一個版本，量產版本將不高於170cm（公分）。

根據小鵬官方介紹，IRON具備仿人骨骼、仿生肌肉與柔性皮膚結構，頭部採3D曲面顯示，具22個自由度的靈巧手可完成多項自然動作，可展現流暢的「貓步」姿態。研發團隊透過增加腳尖被動自由度，讓其步伐更輕盈柔和，行走過程幾乎如人類般自然。

新款IRON搭載物理世界大模型與3顆圖靈AI晶片，構建「VLT+VLA+VLM」智能架構，可實現語音互動、行走與環境感知。該機器人並全球首發室內場景AEB防撞系統，保障使用安全，同時引入「第四法則」，確保隱私資料不外流。

小鵬汽車指出，IRON在電池、關節與感知系統的設計標準上均達「超越車規級」水準，未來將率先投入商業服務領域，並開放SDK平台，邀請全球開發者共建人形機器人應用生態。