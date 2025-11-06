深圳華強北商城「記憶體晶片」瘋漲「快過黃金」　AI崛起破供需平衡

▲深圳華強北商城。（圖／翻攝每日經濟新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸電子市場「晴雨表」深圳華強北商城近期出現記憶體晶片價格暴漲現象，DDR4與SSD等存儲產品幾乎是「一天一價」，多款16G記憶體條價格翻倍。隨著全球AI伺服器需求大增與晶片原廠停產DDR4產品，供需失衡持續擴大，不僅讓業者出現「恐高」心理，也帶動大陸國產手機新機售價普遍上漲。

《每日經濟新聞》報導，近段時間，國產手機廠商的旗艦新品迎來一波集體漲價。OPPO Find X9、真我GT8系列、vivo X300等手機新品的售價均較上一代有所上調，以「價格屠夫」著稱的紅米K90全系列更是比上一代漲價100至400元（人民幣，下同）不等。對於這波集體漲價，廠商們不約而同地將原因指向了一個共同的源頭－存儲芯片（晶片，下同）。

▲三星生產的DDR記憶體。（圖／CFP）

多名華強北商戶指出，DDR4記憶體條由去年180元漲至近400元，部分品牌達420元；三星1TB SSD一個月內翻倍至620元。業者普遍認為，這波漲勢過快、庫存難控，「一天一價」讓商家不敢囤貨。

全球第二大模組廠威剛董事長陳立白直言，DRAM、NAND、SSD等四大類存儲產品同步缺貨漲價，是他30多年業內首見。

分析指出，人工智慧興起打破了記憶體市場原有平衡，從ChatGPT、Sora到各家AI大模型開發，AI伺服器對高頻寬記憶體（HBM）與DDR5的需求急劇上升，每台伺服器的DRAM用量為一般伺服器8倍。

TrendForce分析師許家源表示，北美數據中心加速投資AI伺服器，帶動DDR5與HBM需求，但原廠產能擴張不足，將使供應緊缺延續至2026年上半年。

業內人士預期，記憶體價格將在今年底至明年第一季達高峰並維持高位。若產業上下游無法建立穩定的供應與利潤機制，未來市場波動恐將持續加劇。