台東馬偕中西醫結合復能治療　病人見證擺脫言語與肢體障礙

▲台東馬偕中西醫整合復能。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東馬偕醫院今年成立中醫科後，補足了醫療體系的重要一環，並積極推動中西醫整合的復能治療。特別是在中風與失智患者的照護上，透過中醫針灸、搭配復健與高壓氧等多元療法，讓不少病人恢復行動與語言能力，重新找回生活的希望。

中醫科莊義明醫師指出，戰後人口結構快速老化，65歲以上長者比例持續攀升，隨著飲食習慣與生活壓力改變，腦部退化與循環不良導致的中風及失智病例顯著增加。中西醫結合治療是現今的發展趨勢，不僅能提升療效，也能兼顧身心調理。

在今天的病人分享會上，三位主治醫師——中醫科莊義明、神經內科胡智銘、復健科吳欣宜——共同見證病患的復能成果。

47歲的胡先生三年前在高雄開聯結車時突發腦幹出血，經治療後返鄉復健。原本右側癱瘓、語言不清，如今已能站立10分鐘並清楚表達。他在會中感性分享：「生病後才知道，活著就要開心。」並感謝醫療團隊的協助，承諾要繼續努力與身體對抗。

54歲的劉女士則因腦栓塞造成左側偏癱與語言障礙。她的先生原本患有睡眠呼吸中止症，夫妻間相互照顧的角色因疾病而對調。經中西醫團隊治療後，劉女士逐步恢復健康，夫妻倆在分享會中合唱〈天父恩典真正〉，展現堅定的情感與生命力。

另一位陳姓長者原先受失智所苦，情緒不穩且夜間難眠。女兒表示，母親經治療後變得開朗許多，不僅主動閱讀報紙、能正常對話，夜晚也能安穩入睡。日照中心的照服員也直呼「阿嬤進步好多」。

莊義明醫師表示，中西醫結合的全方位照護，不僅幫助病患重拾自信，也讓家屬減輕照顧壓力。台東馬偕將持續推動整合式醫療，讓更多患者重獲健康與生活品質。