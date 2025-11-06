　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

重慶凶宅法拍！起拍價829萬　法院提醒：債權人屋內不正常死亡

▲重慶一處凶宅法拍，公告後尚無人問津。（圖／翻攝極目新聞）

▲重慶一處凶宅法拍，公告後尚無人問津。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

重慶市江北區春森彼岸小區一處住宅因債權人於屋內非正常死亡，被法院列為司法拍賣物引起外界熱議。該物件建坪約161平方公尺（約48坪）、套內134平方公尺（約40坪），起拍價191萬元人民幣（約829萬元新台幣），公告發佈後吸引上千人圍觀，無人報名競拍。

▲重慶一處凶宅法拍，公告後尚無人問津。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，11月3日，重慶市第一中級人民法院發佈了一則司法拍賣公告，位於重慶市江北區春森彼岸小區一套134平方米（平方公尺，下同）的房屋被司法拍賣，起拍價191萬元（人民幣，下同）。值得注意的是，公告裡特別提示，產權人（債務人）在該房屋內非正常死亡。

公告指出，該房屋土地使用權至2054年8月23日，已被法院查封並設抵押，目前空置、無租約。根據評估公司報告，該屋評估總價約273萬元，其中房屋單價為每平方米1.68萬元，傢具家電價值約1.4萬元。報告還特別註明，估價時未將「非正常死亡」因素納入考量。

▲重慶一處凶宅法拍，公告後尚無人問津。（圖／翻攝極目新聞）

法院提醒，本案標的物為贈與取得所有權，購得後可能需承擔額外稅費，並再次提示「產權人於該房屋內非正常死亡，請競買人注意」。截至11月6日上午，該拍賣已有1768人關注、75人設定提醒，但尚無報名者。

受委託帶看公司的人員回應媒體詢問時表示，目前尚無人預約看房，「因為房主是在屋內非正常死亡，部分買家有所顧慮，加上贈與產權過戶可能涉及二次稅費，影響了競拍意願。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 8920 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王子遭公司封殺切割！　經紀人發聲「浪費社會資源」後續處理曝
快訊／新北查獲未蒸煮廚餘養豬　應變中心：禁止該場肉品上市
快訊／天剛資訊出事！辦私募又進場買股　董座父子遭約談
太子集團「層峰派對」淫亂內幕曝！　出口海量台女模網紅性服務
快訊／姊死妹重傷！　三重男現行犯逮捕
快訊／三重男疑為家產砍2姊妹！姊「胸口插一把刀」搶救無效亡
快訊／三重男砍殺2姊妹！　姊刀插胸口命危、妹重傷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

重慶凶宅法拍！起拍價829萬　法院提醒：債權人屋內不正常死亡

貴州的移動城堡！百餘人肩扛木屋　總重6噸...當地習俗流傳許久

DIY下酒菜「肝脆薯了蒜了」陸網爆紅！　專家警告：恐致痛風

香港「劍后」江旻憓參選旅遊界別議員　被質疑與旅遊毫無關係

陸醫院副院長與副主任值班室連結影片流出　雙雙停診接受調查

深圳華強北商城「記憶體晶片」瘋漲「快過黃金」　AI崛起破供需平衡

陸「通背拳」傳人打耳光比賽被3巴掌KO　休息5天現身：看人還是重影

「奶皮糖葫蘆」黃牛炒到1串1735元！　黃牛笑：排5hr還買不到

紐議員參加台灣雙十酒會遭訓斥　陸使館再嗆：嚴重違反一中承諾

小鵬「人形機器人」IRON亮相走「貓步」　170公分內具女性特徵體態

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

南方澳進安宮媽祖像黃金、珊瑚被偷光　損失恐逾3千萬

黃明志曾合作黃明志.謝侑芯　看到命案很震驚：太可怕了

太子集團爆乳助理15萬交保

雪碧深夜發聲

重慶凶宅法拍！起拍價829萬　法院提醒：債權人屋內不正常死亡

貴州的移動城堡！百餘人肩扛木屋　總重6噸...當地習俗流傳許久

DIY下酒菜「肝脆薯了蒜了」陸網爆紅！　專家警告：恐致痛風

香港「劍后」江旻憓參選旅遊界別議員　被質疑與旅遊毫無關係

陸醫院副院長與副主任值班室連結影片流出　雙雙停診接受調查

深圳華強北商城「記憶體晶片」瘋漲「快過黃金」　AI崛起破供需平衡

陸「通背拳」傳人打耳光比賽被3巴掌KO　休息5天現身：看人還是重影

「奶皮糖葫蘆」黃牛炒到1串1735元！　黃牛笑：排5hr還買不到

紐議員參加台灣雙十酒會遭訓斥　陸使館再嗆：嚴重違反一中承諾

小鵬「人形機器人」IRON亮相走「貓步」　170公分內具女性特徵體態

博美散步中「自認是小型車」　停同尺寸車格完美遵守規則

體育精英獎入圍名單揭曉　台灣隊長陳傑憲問鼎最佳男運動員呼聲高

台東成功警分局11/7起交通大執法3天　加強取締違規

「普發1萬」詐騙中計　他慘失300萬：實在可恨！逼真手法曝光　

南投黑狗中「山豬吊」哀嚎　獵人秒放血裝袋辯稱：是山豬

台南小巨蛋15年未到位　曾之婕批進度牛步並點名長照、垃圾清運

上海兄弟隊徽神似中信兄弟　運動部：球團會有法律行動

金童唐西奇35分準大三元加持　湖人強勢撂倒馬刺勇奪5連勝

王子慘遭公司封殺切割！　經紀人發聲「浪費社會資源」後續處理曝光

紐時作家稱「美挺台日子已不復返」　AIT：反對任一方改變現狀

【馬爾濟斯消失了？】主人見牠鑽進枕頭套驚呆：以為在下面

大陸熱門新聞

史上長最像夫妻！拍影片被狂勸驗DNA

陸醫院副院長與副主任值班室連結影片流出 雙雙停診接受調查

一家三口同月同日生！護理長驚呆

陸「天問一號」捕捉到「亞特拉斯」星際天體 連續曝光合成影像曝

路透：中國令停用外國AI晶片

黃安在台灣用對岸高德導航：摸的一清二楚

陸「神仙租客」退租！房間明亮一塵不染 房東嘆：像失戀一樣

全紅嬋奪冠燦笑衝向觀眾…接「娃娃雨」

小鵬「人形機器人」IRON亮相走「貓步」 170公分內具女性特徵體態

對沈伯洋發布「紅色通報」？　國台辦：依法終身追責

最大「超級月亮」來了！ 2025滿月最接近地球的一次

女子天天吃奶皮糖葫蘆致「糖化臉」

許褚轉世！陸170公斤壯哥秀8塊腹肌 體脂率超15％顛覆外界印象

京東首輛電動車「國民好車」出廠 長沙產線號稱「53秒」可造一輛

更多熱門

相關新聞

「仁武勇者」變先知？　人口破10萬、房價站4字頭

「仁武勇者」變先知？　人口破10萬、房價站4字頭

過去高雄人到仁武購屋，常被酸是「勇者」，隨著仁武交通建設日益完善、重大建設到位，房價又相對親民，人口持續攀升，9月人口首度突破10萬大關，其中八卦里人口多到，將被分拆為八卦里與八德里，就有準買家疑惑，「仁武現在該買哪一區？」

香港3屍血案凶宅求售　起標價逾4600萬

香港3屍血案凶宅求售　起標價逾4600萬

1至9月旅館平均房價2954元　新竹、高雄住房率成長最多

1至9月旅館平均房價2954元　新竹、高雄住房率成長最多

關鍵字：

重慶凶宅法拍屋房價房市法拍

讀者迴響

熱門新聞

人妻下班後解鎖黑人　綠帽夫氣炸怒告

陪黃明志投案　15年正牌女友曝光

快訊／鳳凰凌晨生成上看中颱　全台變天時間曝

普發現金170萬人預先登記　遭列警示戶等4情形無法入帳

謝侑芯過世數日「OnlyFans突更新」！曾月收7位數

快訊／郭台銘母親郭初永真辭世　享嵩壽百歲

黃明志女友「沒戴口罩」被拍　曾說有結婚打算

準鳳凰路徑北修轉彎　3天爆發增強

即／台南柳營高鐵橋下驚見雙屍！情侶車內身亡

黃明志私下約妹話術被挖！來台約砲AV女優

墨西哥女總統「當街遭強吻襲胸」畫面曝

股利年領逾2萬就要繳補充保費！存股族哀號

普發1萬登記「今輪到身分證尾數2、3」　他填完：怪怪的

瀑布旁活春宮　男女全裸「濕身親熱」

菲律賓預測　鳳凰8日增強為「超級颱風」

更多

最夯影音

更多
王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生
太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面