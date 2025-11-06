重慶凶宅法拍！起拍價829萬　法院提醒：債權人屋內不正常死亡

▲重慶一處凶宅法拍，公告後尚無人問津。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

重慶市江北區春森彼岸小區一處住宅因債權人於屋內非正常死亡，被法院列為司法拍賣物引起外界熱議。該物件建坪約161平方公尺（約48坪）、套內134平方公尺（約40坪），起拍價191萬元人民幣（約829萬元新台幣），公告發佈後吸引上千人圍觀，無人報名競拍。

《極目新聞》報導，11月3日，重慶市第一中級人民法院發佈了一則司法拍賣公告，位於重慶市江北區春森彼岸小區一套134平方米（平方公尺，下同）的房屋被司法拍賣，起拍價191萬元（人民幣，下同）。值得注意的是，公告裡特別提示，產權人（債務人）在該房屋內非正常死亡。

公告指出，該房屋土地使用權至2054年8月23日，已被法院查封並設抵押，目前空置、無租約。根據評估公司報告，該屋評估總價約273萬元，其中房屋單價為每平方米1.68萬元，傢具家電價值約1.4萬元。報告還特別註明，估價時未將「非正常死亡」因素納入考量。

法院提醒，本案標的物為贈與取得所有權，購得後可能需承擔額外稅費，並再次提示「產權人於該房屋內非正常死亡，請競買人注意」。截至11月6日上午，該拍賣已有1768人關注、75人設定提醒，但尚無報名者。

受委託帶看公司的人員回應媒體詢問時表示，目前尚無人預約看房，「因為房主是在屋內非正常死亡，部分買家有所顧慮，加上贈與產權過戶可能涉及二次稅費，影響了競拍意願。」