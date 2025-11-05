黃明志投案　「神祕重案組D9」成關鍵推手

▲黃明志（左）今凌晨投案，謝侑芯（右）命案出現重大突破。（圖／翻攝黃明志IG、謝侑芯IG）

圖文／鏡週刊

台灣網紅「護理女神」謝侑芯命案驚動台馬兩地社會，隨著嫌犯黃明志投案，案情終於出現突破。本案能有進展，關鍵在於馬國警方一支長年低調運作、專辦重大刑案的菁英單位「D9重案組」。

根據《中國報》報導，案發後，馬來西亞警方高層立即指派D9接手，成員在未對外公布的情況下展開連日調查。從飯店監視畫面到通訊紀錄、交通動線，D9以極高的效率追查關鍵證據，使整起案件逐步成形。

D9重案組隸屬刑事調查局（JSJ）旗下，是專責調查謀殺、組織性犯罪、綁架與重大搶案的核心單位，被視為警隊最高等級的偵查力量。過去，這個部門多數行動都未對外公開，僅在最嚴重、最複雜的案件中出手。

近年因應跨國與組織犯罪增加，D9也升級為「特別調查組」（Siasatan Khas），負責偵辦高度複雜、跨領域案件。雖然名稱改變，社會各界仍以「重案組」稱之，象徵他們長年在重大刑事案件中發揮關鍵作用。

消息指出，在謝侑芯案調查期間，所有進展均掌握在D9手中。這支「幕後部隊」的行動步調嚴密，相關線索經過層層比對與驗證，最終促成黃明志投案。



