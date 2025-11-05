護理女神浴缸離奇亡！謝侑芯命案登歐美媒體　黃明志同行成焦點

▲英國《每日郵報》（左圖）、《太陽報》（右圖）報導謝侑芯命案。（翻攝Daily Mail、The Sun）

台灣網紅謝侑芯在馬來西亞吉隆坡飯店浴缸身亡一案，引起歐美媒體關注。包括美國《紐約郵報》《時人》、英國《BBC》《太陽報》《每日郵報》等多家外媒，都相繼報導此案，並以「台灣網紅」、「護理女神」等關鍵字入標，聚焦與她同行馬國歌手黃明志，指警方已將案件從「突發死亡」改列為「謀殺案」偵辦。

外媒細節曝光 經紀人要求真相

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，31歲的台灣網紅謝侑芯於10月22 日下午1時40分被發現陳屍在吉隆坡一間飯店浴缸中。她在IG擁有超過54萬追蹤者，曾以「IKEA紅丁字褲事件」引起話題。警方重新檢視監視畫面與飯店人員證詞後，將案件升格為謀殺調查，死因及毒理報告仍在等待中。

《時人》（People）報導指出，謝侑芯最後與黃明志同行，警方在現場查獲疑似搖頭丸，他藥檢呈現安非他命、冰毒、K他命與THC等多項毒品陽性反應。雖已獲保釋，但仍被列為「最後與死者在一起的人」。黃明志在IG否認吸毒，並稱「真相將在警方報告中揭曉」。

▲《紐約郵報》報導謝侑芯命案。（翻攝X@nypost）

▲《BBC》聚焦黃明志過往的爭議背景。（翻攝BBC）

《太陽報》（The Sun）則以「Nurse Goddess」（護理女神）稱呼謝侑芯，指她原為護理師出身、後轉型OnlyFans創作者。經紀人Chris聘請私家偵探追查案情，懷疑黃明志隱瞞真相，並駁斥外界對她涉毒或援交的謠言。

《每日郵報》補充指出，謝侑芯原訂赴馬停留4天，與黃明志合作拍片，但案件改列謀殺後警方「一度聯絡不上他」。若持毒罪名成立，他恐面臨5年刑期與鞭刑。

於3日最先報導的《BBC》，則聚焦黃明志的爭議背景，回顧他多次因挑戰宗教與政治禁忌歌曲遭拘留，指出他在事發後僅表示「深感遺憾」，並指控近期遭到勒索威脅。

國際網友反應兩極

報導刊登後，《紐約郵報》與《每日郵報》留言區湧入上百則評論，有人感嘆「今年已有超過30名自稱網紅的女性身亡」，也有人冷嘲：「看來網紅死亡率比一般美女還高。」

《每日郵報》留言區獲得最高讚數的留言寫道：「大多數網紅的生活都像垃圾堆裡的浮華幻影。」也有網友指出：「她可能只是把人生價值建立在形象上，現實讓她承受不起。」部分留言則表示同情，認為「她的眼神看起來其實很悲傷」，希望外界不要只聚焦於她的職業與外表。

