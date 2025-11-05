　
    • 　
>
嘉義市有福了！普發現金1萬開跑　議會拍板「每人加碼3000元」

全台領錢話題延燒，嘉義市更傳出加碼好消息。示意圖

▲普發1萬元今開始預先登記，嘉義市更傳出加碼好消息。示意圖

圖文／鏡週刊

全民普發現金1萬元今（5日）正式開放網路登記，全台領錢話題延燒，嘉義市更傳出加碼好消息。嘉義市議會上午在市長施政報告後，由國民黨團書記張秀華議員臨時提案，建議市府「再加碼普發每人3,000元」，獲議長陳姿妏徵詢8名議員全數同意，臨時動議當場通過，要求市政府研議具體發放方案。

張秀華指出，嘉義市113年度歲入歲出結餘高達11.07億元，財政穩健，足以支應加碼所需經費。她強調，加碼發放不僅能刺激消費、帶動市場活力，也能讓市民感受政府照顧民生的誠意。她並舉例，新竹市及嘉義縣義竹、梅山等鄉鎮均已加碼3,000至5,000元，嘉義市在財政能力允許下，應「一萬隨三千」，回饋市民。

針對外界關心的財政壓力，張秀華表示，即使加碼發放，市府仍將持續推動長者春節禮金每人1,000元、補助薪資未滿4萬元青年等政策，教育預算也未縮減，顯示財政體質健康。

市長黃敏惠會後回應，感謝議員們關心市民福祉，將把議會建議帶回研議，並承諾會「朝這方向努力去做」，但也強調須審慎考量財政平衡。若以每人加碼3,000元估算，經費約逾7億元。她表示，市府將儘快評估財源與執行時程，適時將方案送議會討論，期望府會合作，讓市民早日領到「加碼紅包」。


11/03 全台詐欺最新數據

