逾期未取貨！「珊瑚菇」太空包竟鑽破紙箱　網笑：生命會自找出路

▲顧客逾期未取貨，被退回的珊瑚菇太空包竟變成「箱菇」。（翻攝自threads頭嵙山香菇-香菇專賣店）

台中一名菇農透過網路販售 「DIY種植太空包」，但遇到一筆訂單因顧客逾7天未取貨而退回。讓人驚訝的是，當菇菇包返回時，裡面的珊瑚菇已生長並突破紙箱，一叢叢小菇從紙箱側邊鑽出，畫面被菇農拍下並分享到社群，引起網友熱議，笑稱這是名副其實的「箱菇」。

未取包裹陰涼潮濕成溫床

這類太空包商品通常適合在陰暗、潮濕且通風良好的環境中栽培，根據《TVBS》報導，菇農林翊丞推測，或許因碰撞、放置時間過長，以及紙箱內封閉潮濕的條件，才讓「箱菇」菌絲發展完成後，突破紙箱生長至外部。

意外成免費廣告 菇農替菇報平安

林翊丞表示，雖然因為顧客下單未取貨，導致他必須吸收退貨運費與材料成本，但這個意外的小插曲反而為他帶來更多訂單，成為免費廣告。

貼文一出，網友紛紛感嘆，「果然生命會自己找到出路......」「任何植物殺手歡迎養菇」、「這樣也能生，菇菇真的超強」。林翊丞也在社群上報平安，表示這一包被棄單的菇菇包現在「長得很好、請各位不用擔心」。



