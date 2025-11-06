普發1萬登記「今輪到身分證尾數2、3」　他秒填完怪怪的！全場秒懂

▲今輪到身分證尾數「2、3」的民眾可進行線上登記。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

全民普發1萬元登記開跑，一名網友在普發官網填入身分證、金融帳號與健保卡號後瞬間完成，讓他覺得流程太快像詐騙，「怎麼感覺驗證程序超少的？」。文章引發討論，「怕就ATM領」、「之前發6千也是這樣」，也有人解釋系統會自動核對資料，不用擔心盜領。

一名網友在Threads表示，他身分證、居留證尾數「0、1」，因此昨日搶先到上網登記，依序填完身分證字號、金融機構代號／帳號，以及健保卡號，接著頁面會跳出再次確認，就完成登記申請了，讓原PO一度覺得沒安全感，「雖然是清楚沒錯，但不知為何感覺就是很怪？」

原PO進一步直呼，奇怪的點就是「怎麼感覺驗證程序超少的，怎麼只填身分證字號與健保卡號而已？明明其他的驗證都至少需要手機號碼的。」

底下網友熱議，「怕就去等ATM領現金啊，一萬也只是在戶頭打個招呼就走了」、「看起來很像詐騙網頁」、「印象中112年普發6千元，當時登記的網頁也是長這樣啊，就是這麼簡單」、「說真的等用ATM提款或郵局領比較安全，不急」、「現在有被害妄想症」、「我當下也是很猶豫，丟連結去檢查，一個字一個字在那邊對」、「因為網址很短，才會讓人覺得是詐騙」。

也有網友幫忙解釋，「他會自動核對身分證跟銀行帳戶註冊時的是否一樣，錯了就不給過，所以不用擔心」、「錢只能進：1.本人帳戶、2.未滿13歲者之監護人或父母帳戶，能辨識是誰就夠了，沒有被盜領的可能性」、「其實邏輯上只有身分證跟金融代號就行，健保卡只是多一層對政府的驗證機制而已」。

線上登記部分，11月5日到11月9日是採尾數分流方式，今（6日）輪到身分證、居留證尾數「2、3」的民眾可在「10000.gov.tw」進行相關登記作業，10日起開放不分流登記，款項最快可在11、12日開始陸續入帳。

ATM領現部分，則是在17日開放領取；郵局領現部分，則在24日開放領取。所有管道的領取截止日皆為2026年4月30日。

財政部指出，昨日線上登記首日出現「5大容易登記失敗的情境」，民眾要特別注意：

1、輸入資料比對不到資料庫，可能情形如下：

身分證統一編號填寫錯誤。

健保卡號填寫錯誤。

代領人不具代領資格。

請重新於本網站登記，如有疑問請洽1988諮詢專線。

2、直接入帳者

特定偏鄉民眾，已至派出所登記領現；

健保卡號為直接入帳對象，已由相關部會直接撥款。

3、已透過其他管道領錢無法重複登記

健保卡號已透過線上登記入帳、ATM領現或郵局領現等通路領取，無須重複登記。

4、銀行核驗中

健保卡號之領取資格已檢核完成，銀行尚在核驗帳號資料中。

5、不符合分流日族群

11月5日僅提供身分證字號或居留證號尾數「0」或「1」者登記，健保卡號非今日開放登記之身分證統一編號/居留證統一證號，將會登記失敗。

關於幫孩子代領部分，普發10000官網指出，由父母或監護人其中一人代為登記即可，舉例：由媽媽登記代領小孩的普發現金，請媽媽上首頁點選「登記入帳」，接著於「本人/代領人身分證統一編號或居留證統一證號」（居留證不適用）、「本人/代領人金融機構代號」、「本人/代領人金融機構帳號」、「發放對象健保卡號」4個欄位填入媽媽的資料，按「新增」按鈕，再於「發放對象健保卡號#2」，填入小孩的健保卡號，即可完成登記代領。

財政部也說明，登記前5日（11月5日至11月9日）分流看「家長的」身分證號尾數，孩子不用管尾數；11月10日開始一直115年4月30日不分尾數。

▼點選新增，接著在「發放對象健保卡號#2」填入孩子的健保卡號即可。（圖／翻攝普發1萬官網）

