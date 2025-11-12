　
普發1萬一早入帳！「為什麼我還沒收到」財政部解答：請耐心等待

▲▼手機跳通知,看手機通知。（圖／記者曾筠淇攝）

▲很多人都收到普發1萬元了。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

首批普發現金1萬元今日（12日）正式入帳，完成登記的民眾可能一早就會收到銀行通知。不過，也有些民眾還沒有收到這筆錢，財政部對此解釋，「各家銀行作業程序及交易筆數不同，請耐心等待您的銀行撥款，透過補摺、查詢網銀或行動銀行確認入帳喔」。

財政部透過粉專發文表示，「普發現金1萬元首批11/12入帳！」如果是「直接入帳」的特定對象，或者採「登記入帳」並於11月5日至12日完成登記且檢核成功者，「自 11/11 晚上6時起至 11/12 依各家銀行作業陸續入帳，快去補摺、查詢網銀或行動銀行確認入帳！」

財政部也進一步指出，「領有勞保年金、災保年金、國民年金、老農津貼、農民退休儲金、勞工退休金之月退休金、身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼 、公費就養榮民、安置兒少，以及各級政府機關因公派駐國外無戶籍人員及其具有我國國籍眷屬」，以上這些對象不用登記，1萬元會直接匯入個人帳戶。

不過，為什麼有些民眾目前尚未收到普發1萬元呢？財政部解釋，「各家銀行作業程序及交易筆數不同，請耐心等待您的銀行撥款，透過補摺、查詢網銀或行動銀行確認入帳喔！」另外，13日起，也可進入官網查詢登記結果，「輸入本人 / 代領人身分證或居留證號＋發放對象健保卡號（一次查一位），確認送出即可查詢入帳情形」。

顯示結果有兩種，一為「 款項已於 11 月 12 日入帳至○○○○○之本人金融帳戶：屬直接入帳對象且入帳成功，請補摺、查詢網銀或行動銀行確認入帳。」二為「入帳失敗或核驗失敗：請重新登記或改以ATM領現（11/17 開放）或郵局領現（11/24 開放）」。

貼文底下，不少網友則留言回報，「中國信託入帳了」、「郵局已收到了，謝謝啦」、「凌晨4：46已入帳於台北富邦銀行，誠信有效率，謝謝政府」、「富邦收到」、「兆豐已入帳，真是迅速、有效率」、「玉山銀行，凌晨3點01分成功入帳」、「永豐收到了」。

11/10 全台詐欺最新數據

相關新聞

普發萬元即將到帳　餐飲、飲料、超商搶推「萬元放大術」優惠吸客

普發萬元即將到帳　餐飲、飲料、超商搶推「萬元放大術」優惠吸客

全民小確幸普發現金一萬元即將於11月12日入帳，各大餐飲及飲料品牌也趁機推出優惠吸客，要放大一萬元讓民眾更有感，餐飲集團王品就推出萬元加碼饗宴應援，至旗下品牌消費就贈送好禮，瓦城則是搶攻尾牙春酒旺季，推出尾牙春酒活動專案，還能參加紅包抽獎與多重回饋活動，獎品總價值破千萬，飲料品牌Mr.WISH也推出限量「普發一萬元寵粉券」，讓粉絲以低於六折的價格輕鬆入手，享受超過千元以上的飲品與商品優惠，超商品牌「全家」自11月17日至12月31日，凡於全台「全家」店舖使用台新、國泰世華或玉山ATM完成「全民+1 政府相

近3000人受影響！鳳凰颱風干擾　普發1萬3偏鄉造冊延後領取

近3000人受影響！鳳凰颱風干擾　普發1萬3偏鄉造冊延後領取

普發1萬最快今晚領！首批入帳近千萬筆

普發1萬最快今晚領！首批入帳近千萬筆

她不解領1萬「到底能幹嘛？」

她不解領1萬「到底能幹嘛？」

普發現金夠繳1個月房貸！　全台15大低總價熱區出列

普發現金夠繳1個月房貸！　全台15大低總價熱區出列

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD
阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

