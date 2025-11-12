普發1萬一早入帳！「為什麼我還沒收到」財政部解答：請耐心等待

▲很多人都收到普發1萬元了。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

首批普發現金1萬元今日（12日）正式入帳，完成登記的民眾可能一早就會收到銀行通知。不過，也有些民眾還沒有收到這筆錢，財政部對此解釋，「各家銀行作業程序及交易筆數不同，請耐心等待您的銀行撥款，透過補摺、查詢網銀或行動銀行確認入帳喔」。

財政部透過粉專發文表示，「普發現金1萬元首批11/12入帳！」如果是「直接入帳」的特定對象，或者採「登記入帳」並於11月5日至12日完成登記且檢核成功者，「自 11/11 晚上6時起至 11/12 依各家銀行作業陸續入帳，快去補摺、查詢網銀或行動銀行確認入帳！」

財政部也進一步指出，「領有勞保年金、災保年金、國民年金、老農津貼、農民退休儲金、勞工退休金之月退休金、身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼 、公費就養榮民、安置兒少，以及各級政府機關因公派駐國外無戶籍人員及其具有我國國籍眷屬」，以上這些對象不用登記，1萬元會直接匯入個人帳戶。

不過，為什麼有些民眾目前尚未收到普發1萬元呢？財政部解釋，「各家銀行作業程序及交易筆數不同，請耐心等待您的銀行撥款，透過補摺、查詢網銀或行動銀行確認入帳喔！」另外，13日起，也可進入官網查詢登記結果，「輸入本人 / 代領人身分證或居留證號＋發放對象健保卡號（一次查一位），確認送出即可查詢入帳情形」。

顯示結果有兩種，一為「 款項已於 11 月 12 日入帳至○○○○○之本人金融帳戶：屬直接入帳對象且入帳成功，請補摺、查詢網銀或行動銀行確認入帳。」二為「入帳失敗或核驗失敗：請重新登記或改以ATM領現（11/17 開放）或郵局領現（11/24 開放）」。

貼文底下，不少網友則留言回報，「中國信託入帳了」、「郵局已收到了，謝謝啦」、「凌晨4：46已入帳於台北富邦銀行，誠信有效率，謝謝政府」、「富邦收到」、「兆豐已入帳，真是迅速、有效率」、「玉山銀行，凌晨3點01分成功入帳」、「永豐收到了」。