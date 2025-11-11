詐團幹部2天賺6萬比醫師還爽！法官重判4年怒斥：誰還想當好人？

　
社會 社會焦點 保障人權

詐團幹部2天賺6萬比醫師還爽！法官重判4年怒斥：那誰還想當好人？

▲▼網路購物,信用卡,金融詐騙,詐騙。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲北市蔡姓男子靠裝修維生，月收4萬元，卻為了賺快錢勾結友人與少年車手加入詐騙集團，短短2天就靠抽成撈進6萬多元。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

北市1名從事裝修工程的蔡姓男子，月收約4萬元，卻嫌錢來得慢，竟拉攏友人與一名未成年堂弟加入詐團，自任中階幹部分派任務，短短2天就從詐款中抽成6萬多元。士林地院痛批他「明明有謀生能力，卻不走正道、貪圖不法利得」，若不嚴懲，形同對守法百姓的最大嘲諷，依三人以上共同詐欺取財罪與洗錢罪，判處有期徒刑4年。

判決指出，方姓少年因急需用錢，經堂哥方姓男子介紹結識蔡男後，3人於2024年11月間加入詐騙集團分工合作。蔡男負責指揮調度、配發金融卡、收回現金，方姓男子擔任收水手，少年則擔任取款車手。同年12月6日晚間，蔡男在北市「獅城旅館」交付多張金融卡，指示少年依時間與地點領款；隔日凌晨，3人在「東姿商務旅館」交收現金，蔡男再扣下8％現金作為報酬，將剩餘金額換成虛擬幣交給上游，以掩飾金流來源。

法官指出，蔡男短短2天就從詐款中拿到6萬240元報酬，「若以月工時20天推算，月薪高達60萬元，遠超醫師、工程師、律師等專業職。若不嚴懲，豈不鼓勵人人行騙？」他進一步強調，若司法對這類中階幹部輕縱，「此無疑係對一般殷實守法而於日常生活壓力中載浮載沉者之最大嘲諷，蓋恣意行騙他人、賺取違法快錢者，其處罰亦不過爾爾。則吾人何需腳踏實地、加班兼差？何不將服刑作為犯罪成本，即刻棄明投暗、同流合汙？」

法院查明，蔡男國中肄業、入監前從事裝修工程，月薪約4萬元，已婚育有1子1女，並須扶養子女及給前妻贍養費。法官痛批他「並非無謀生能力之人」，卻為圖不法利得，參與詐欺與洗錢犯行。加上他前科累累，曾因毒品、竊盜、詐欺、洗錢、家暴與傷害等罪遭判刑確定，素行惡劣。

雖在審理時認罪，但偵查期間仍否認、編造不實辯解，悔意有限，主觀惡性高、法敵對意識強，絕非「少不更事」或一時糊塗所能推諉。

最後，法院依三人以上共同詐欺取財罪與洗錢罪，判刑4年並沒收犯罪所得6萬240元。至於少年部分，因無證據證明蔡男明知其為未成年，另由新北少年法庭裁定保護管束。

  法官原句 譯意 更白話
1 倘予輕縱而不給予相當之刑事非難，豈不鼓勵社會大眾魚貫投身「詐騙產業」？ 不重罰就等於鼓勵大家去做詐騙。 不重罰＝鼓勵詐騙
2 此無疑係對一般殷實守法而於日常生活壓力中載浮載沉者之最大嘲諷。 對辛苦守法的老百姓來說，這最諷刺。 對守法者最大嘲諷
3 蓋恣意行騙他人、賺取違法快錢者，其處罰亦不過爾爾。 詐騙賺快錢，卻只受輕罰，太離譜。 快錢輕罰太離譜
4 則吾人何需腳踏實地、加班兼差？何需精進自我？ 那大家努力工作、進修又有何意義？ 那還努力幹嘛？
5 何不將服刑作為犯罪成本，即刻「棄明投暗」，同流合汙？ 乾脆把坐牢當成本，去犯罪更划算？ 把坐牢當成本？
6 參以被告於短短2日內取得報酬6萬240元…經換算其月薪高達驚人之60萬元，顯已高於…醫師、工程師、律師、法務、會計師等…常見薪資水準。 兩天賺6萬，換算月薪60萬，還比專業高薪族更高。 兩天賺6萬比醫師高
7 為圖不法利得，參與本件詐欺取財、洗錢犯行。 不是為生計，而是為了貪不法所得。 不是沒錢，是貪
8 顯非對整體犯罪支配低微或遠離詐欺集團核心運作之基層犯罪者。 他不是被利用的小咖，而是中階幹部。 不是小咖，是幹部
9 其主觀惡性及法敵對意識均較高，絕非少不更事或一時思慮未周云云所足推諉。 不是一時糊塗，而是明知故犯、惡性高。 明知故犯、惡性高
10 遑論是類判決結果足與一般國民法感情相契合。 如果判太輕，社會大眾也無法接受。 輕判違背民意
11/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 7676 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
15年前梅姬惡夢重演！蘇澳暴雨水淹全鎮　居民嘆：真的變孤島
宜蘭暴雨淹水「軍方出動」！水中救人畫面曝
宜蘭暴雨淹水友受困！熱血男團「泳圈出動」救援…路上順手救阿嬤
蘇澳豪雨慘況！煙波飯店地下室「整排車泡水」　進退不得畫面曝
《魷魚遊戲》001號爺爺性騷案大逆轉！
鳳凰還沒登陸　宜蘭豪雨發白「非常恐怖」粉專揭原因
蘋果突上新品「iPhone Pocket」　開賣時間曝光

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

快訊／蘇澳暴雨釀爆炸！全聯旁變電箱起火「整區瞬間陷漆黑」

變態主委性騷女總幹事！騙進地下室問「什麼罩杯」伸狼爪

輔大肄業生砍名醫移送畫面曝！一路怒喊「沒有正義、沒有和平」

13人登山「押隊男墜谷」無人發現！尋獲時已成冰冷遺體

快訊／蘇澳暴雨「水淹肩膀高」　AAV7兩棲突擊車緊急出動救援

獨／進口澳洲雞蛋喊冤遭政府切割　拉畜產會墊背仍判賠澳幣195萬

30歲男輔大醫院砍名醫！3罪嫌移送偵辦　江漢聲負傷做筆錄畫面曝

鳳凰逼近！彰化列警戒範圍　明天是否停班課引熱議

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

傲嬌柴柴一擦腳就低吼　見主人怒喊不擦秒妥協

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

快訊／蘇澳暴雨釀爆炸！全聯旁變電箱起火「整區瞬間陷漆黑」

變態主委性騷女總幹事！騙進地下室問「什麼罩杯」伸狼爪

輔大肄業生砍名醫移送畫面曝！一路怒喊「沒有正義、沒有和平」

13人登山「押隊男墜谷」無人發現！尋獲時已成冰冷遺體

快訊／蘇澳暴雨「水淹肩膀高」　AAV7兩棲突擊車緊急出動救援

獨／進口澳洲雞蛋喊冤遭政府切割　拉畜產會墊背仍判賠澳幣195萬

30歲男輔大醫院砍名醫！3罪嫌移送偵辦　江漢聲負傷做筆錄畫面曝

鳳凰逼近！彰化列警戒範圍　明天是否停班課引熱議

民進黨中央桃園新住民交流座談　凝聚新力量共創多元共融社會

大樂透頭獎連16槓！貳獎有5注中　下期6.7億飆近5年新高

2原鄉3保育柑仔店開張　舊式獵具更換改良式獵具可回饋100元購物金

詐團新梗！老人家收衛福部補助電郵　赴銀行領百萬保證金警急阻止

暴雨發威灌宜蘭　「颱風論壇」曝蘇澳淹水照：15年前梅姬噩夢重演

15年前梅姬惡夢重演！蘇澳暴雨水淹全鎮　居民嘆：真的變孤島

輕颱鳳凰逼近！威秀影城「4縣市可退票」　12日晚9點暫停預售

「旗子哥」帶傷上陣大復活　狀元弗拉格猛砍生涯新高26分仍吞敗

前台灣KIA總裁「李昌益出任裕隆日產副總」！品牌轉型期重要戰將

重啟核能　賴清德總統已經跟上COP30的腳步？

【來不及傲嬌】柴柴一擦腳就低吼…下秒被主人拿捏啦XD

即／鳳凰穿台是否停班課　台南8縣市宣布

快訊／輔大醫院濺血！名醫江漢聲遭病患砍傷

輔大醫院內揮刀砍名醫！30歲男喊「不是來看診」：來殺你的

明是否放颱風假　陳其邁：下午2點會議判斷

燒下體刀插背逼跳《心電心》　19歲男遭私刑51小時慘死

彰化列警戒範圍　明天是否停班課引熱議

北台灣僅桃園獨放颱風假　張善政曝兩大關鍵因素

盜賣年長里民房產賤賣　三重前里長收押禁見

高雄明天是否停班課　陳其邁：等19:00預報決定

13歲少女被誘多次開房　只穿內褲衝出求救

怒吼畫面曝！30歲男刺傷江漢聲　背景曝光疑尋仇

快訊／疑忘了帶鑰匙！板橋13歲少女「頂樓攀爬」摔落

淫魔教練不只90罪！再爆性侵10球員22次

人妻淫喊：我很騷前後都玩　老公見約砲文崩潰了

領1萬小心詐騙！彰化民進黨團設服務站宣導

全民普發1萬元現金已陸續入帳，詐騙集團也虎視眈眈！為防堵民眾上當，彰化縣議會民進黨團今（11）日宣布17位黨籍議員即日起設立「便民服務站」，協助鄉親正確領取現金、辨識詐騙手法。刑大副大隊長張安進現場，提醒民眾務必遵守「不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳」原則，認明官方網站「10000.gov.tw」最重要。

丟丟妹遭詐騙集團冒用身份

網紅莫莉遭前助理背刺

「同名同姓」支持者遭影射太子集團成員　邱議瑩：網軍造謠

高雄通緝犯裝可憐　誆阿婆「缺醫藥費」騙走1.2萬

花蓮新增1國小停止上班上課　全台停班課一覽

簡廷芮、王品澔爆私情！粿粿「不當行為」外洩全因人妻大嘴巴

快訊／新北入列！　14縣市風雨今達停班課標準

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

快訊／明天10縣市達停班課標準　最新風雨預測出爐

快訊／8地區明晨達停班課標準　最新風雨預測出爐

快訊／明晨增至9縣市停班課達標　鳳凰最新風力預測上修

桃園市明停班停課　張善政曝原因被灌爆

簡廷芮「曖昧王品澔對話證據」被發現

快訊／被爆婚內出軌王品澔！簡廷芮長文發聲

專訪／炎亞綸首揭交往阿本細節　講到內心傷痛眼眶紅了

點名9縣市「周三放颱風假」沒放請100隻烤雞！店家一早傻住了

鳳凰颱風路徑南修　明天延後至傍晚登陸高屏地區

快訊／國泰世越銀行總經理劉俊豪59歲逝世　震驚金融圈

冬眠失敗　北海道熊「闖屋吞嬰」釀4死

最夯影音

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

