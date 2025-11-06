　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝2026議員「最低標」　北市黨部主委戴錫欽：國民黨要單獨過半

▲國民黨新任台北市黨部主委戴錫欽(右)上午接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚訪問。（圖／POP撞新聞提供）

▲國民黨新任台北市黨部主委戴錫欽(右)上午接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚訪問。（圖／POP撞新聞提供）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市議長戴錫欽續任北市黨部主委，針對2026操盤市長和議員選舉。戴錫欽今（6日）上午接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚訪問時表示，國民黨議員最低門檻為31席，要單獨過半，同時也願意跟民眾黨合作。

北市議會議員應有61席，但目前只有53席，其中有議員當選立委，或有病逝、因案解職。對於國民黨規畫北市提幾席？希望能選上幾席？戴錫欽說，北市議會上次選完61席，國民黨31席、民進黨22席、民眾黨4席，另外有2席無黨籍、1席新黨，1席社民黨苗博雅，目前國民黨現在是28席，民進黨18席。

戴錫欽指出，2026議員選舉自己有定低標，至少要維持上次選舉的結果31席，也就是國民黨單獨過半，才能夠掌握台北市議會多數，加上友黨民眾黨、新黨或無黨籍的朋友，所以這是首要目標，單獨過半是最低門檻、最低的標準，提名一定會超過31席，各選區會很務實來提名。他說，因為藍、白合作的關係，國民黨須考量民眾黨這次提6席當選的機率，以及國民黨在選區有多少實力，能夠讓國民黨席次最大化，確保當選率，不是為了提名多，而是很務實知道自己的實力在什麼地方，達成這31席的低標或甚至更高。

對於民眾黨現有四席議員（黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽、張志豪）角逐連任，擬在於松山信義推出許甫、中正萬華推出吳怡萱，被問到是否願意跟民眾黨合作，戴錫欽說，「我們完全尊重民眾黨，不會去對殺，但是國民黨在每一區至少會維持現有的當選席次。」他表示，例如大安文山應選12席，國民黨現有8席，當時是曾獻瑩選完，才加入國民黨團，所以有8席，現在如果新人要進來選，是提8席還是9席？或是新人跟現任議員一起做初選？這就必須要溝通協調。

戴錫欽表示，但像士林北投選區，應選議員12席，國民黨卻只有4席，加上現任陳重文有案子在身，能不能選，要看陳最後判刑確定與否，如果到最後是無罪，那當然沒事，如果判刑，要看結果，會不會影響到陳重文參選。

至於士林北投這選區會提4或5席，戴錫欽說，國民黨上次當選4席，就會至少提4席，至於是加1，或是加2，要看選區的狀況，像這區無黨籍比較多，還有一些友黨，例如無黨籍前議員陳政忠的女兒要選，以及前議員林瑞圖的兒子等人，還有前議員楊靜宇，這些年輕人都要一一去爭取。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

