政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2026北市議員「藍白合」　戴錫欽：蔣萬安當然可以幫民眾黨站台

▲國民黨新任台北市黨部主委戴錫欽(右)上午接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚訪問。（圖／POP撞新聞提供）

▲國民黨台北市黨部主委戴錫欽(右)上午接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚訪問。（圖／POP撞新聞提供）

記者鄭佩玟／台北報導

2026九合一選舉即將到來，外界關注藍白是否合作，國民黨新任台北市黨部主委戴錫欽今（6日）接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚訪問，針對台北市長蔣萬安可以要替民眾黨「小雞」站台，戴錫欽直言，當然可以！至於國民黨議員抗議的話怎麼辦？他說，這就是主委要去協調的事了。

戴錫欽表示，2022年國民黨選上31席、民進黨22席、民眾黨4席、無黨籍2席、平地及山地原住民議員各1席，合計61席，現今為國民黨28席、民進黨18席，最低門檻至少要單獨過半達31席，才能掌握多數席次，所以提名一定會超過31席。基於藍白合作，除了考慮民眾黨這幾席當選機率，也會評估國民黨在該選區有多少實力、席次較為合宜，讓國民黨席次最大化，加上友黨或無黨籍大家一起。

戴錫欽指出，既然藍白要合作，民眾黨議員沒有母雞，對他們影響當然很大，民進黨在北市各區各選1席，在沒有母雞的情況之下，他們如果願意表態支持蔣萬安，沒有理由不幫他們站台，當然這是主委的工作，要合作一定要誠心且互相。

戴錫欽也說，之前馬英九也幫親民黨站台，蔡英文也幫忙黃珊珊站過台，因此要合作就要誠心。至於未來民進黨是誰選台北市長？市議員苗博雅是不是可能人選？戴錫欽指出，苗不是民進黨，但一直是綠營中認為比較有號召力、有議題能力，對年輕選民有吸引力，所以民進黨民調，應該會把苗放進去，但最後會不會是苗，現階段還不敢講，不過苗博雅會是民進黨考慮的一個人選之一。

黃暐瀚問，若民進黨主席賴清德最後是徵召立委王世堅？戴錫欽說，相信王世堅應該不會拒絕，如果是王世堅對上蔣萬安，會是完全一個不同的選舉型態，在過程會比較「歡樂」一點，但歡樂的過程當中會也有「糖衣毒藥」。

