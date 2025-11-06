曝4組形象照釋參選新北市長訊號　劉和然喊：我準備好了！

▲劉和然形象照。（圖／劉和然辦公室提供）



記者崔至雲／新北報導

民進黨選對會5日正式通過，提名綠委蘇巧慧參選新北市長。反觀國民黨新北市長人選尚未明朗，雖然台北市副市長李四川呼聲最高，但積極爭取國民黨提名的新北市副市長劉和然，近期亦不斷釋出想接棒訊息，今（6日）特地曝光4組形象照，傳遞出他「年輕、專業、準備好了」的明確訊號。

劉和然近日進棚拍攝一系列全新形象照，正式為自己「升級定裝」。這次照片展示不同造型風格，包含大學T、專業幹練的襯衫，到正式典雅的西裝、輕鬆自然的休閒服，甚至還有特別設計的新北市棒球服，展現他多面向的形象。其中一套造型更向藝人許光漢致敬，穿搭風格神似，令人眼睛一亮，也讓整組照片多了一份親切與潮流感。

劉和然表示，「這不只是拍照，而是一次責任感的展現。我希望讓大家看到，不論是政務現場還是鏡頭前，我都以同樣的專業與熱情面對。」

他也強調，這次拍攝象徵著自己從幕僚到領航者的轉變。「我準備好了，要用更多行動回應新北市民對未來的期待。」

劉和然說，從市政幕後走向聚光燈前，他以新世代政治人物的姿態，詮釋「專業不僅在會議室，也能走進鏡頭裡」。這場形象拍攝，不只是換上新衣，更是宣示—他，準備好了，迎接新北的下一個階段。



