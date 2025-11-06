　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝4組形象照釋參選新北市長訊號　劉和然喊：我準備好了！

▲▼劉和然形象照。（圖／劉和然提供）

▲劉和然形象照。（圖／劉和然辦公室提供）

記者崔至雲／新北報導

民進黨選對會5日正式通過，提名綠委蘇巧慧參選新北市長。反觀國民黨新北市長人選尚未明朗，雖然台北市副市長李四川呼聲最高，但積極爭取國民黨提名的新北市副市長劉和然，近期亦不斷釋出想接棒訊息，今（6日）特地曝光4組形象照，傳遞出他「年輕、專業、準備好了」的明確訊號。

劉和然近日進棚拍攝一系列全新形象照，正式為自己「升級定裝」。這次照片展示不同造型風格，包含大學T、專業幹練的襯衫，到正式典雅的西裝、輕鬆自然的休閒服，甚至還有特別設計的新北市棒球服，展現他多面向的形象。其中一套造型更向藝人許光漢致敬，穿搭風格神似，令人眼睛一亮，也讓整組照片多了一份親切與潮流感。

劉和然表示，「這不只是拍照，而是一次責任感的展現。我希望讓大家看到，不論是政務現場還是鏡頭前，我都以同樣的專業與熱情面對。」

他也強調，這次拍攝象徵著自己從幕僚到領航者的轉變。「我準備好了，要用更多行動回應新北市民對未來的期待。」

劉和然說，從市政幕後走向聚光燈前，他以新世代政治人物的姿態，詮釋「專業不僅在會議室，也能走進鏡頭裡」。這場形象拍攝，不只是換上新衣，更是宣示—他，準備好了，迎接新北的下一個階段。

▲▼劉和然形象照。（圖／劉和然提供）

▲▼劉和然形象照。（圖／劉和然提供）

▲▼劉和然形象照。（圖／劉和然提供）
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 8920 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／海上太陽能板起火冒煙！　電纜燒毀慘況曝光
謝侑芯「OnlyFans突上傳多部新作」！　助理曝原因
桃園南門市場「三分之二區域」燒毀！　在地人：生活重心沒了
30歲台女關西機場被捕！　走私20kg液態大麻史上最多
人妻遭爆「跟黑人朋友3P」：解鎖外籍！　夫收裸照氣炸
鳳凰下周最接近台灣　3地「雨下到發紫」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

2026北市議員「藍白合」　戴錫欽：蔣萬安當然可以幫民眾黨站台

非洲豬瘟解禁！　農業部啟動產銷調節平衡市場需求

726罷免亮票遭起訴求重刑　趙少康錯愕：犯後態度要怎樣才是好？

曝2026議員「最低標」　北市黨部主委戴錫欽：國民黨要單獨過半

遭蔣根煌爆月底宣布備戰新北　李四川否認：先處理輝達進駐台北

昨天有打電話但林右昌沒接　蘇巧慧：未來會持續向他請益

曝4組形象照釋參選新北市長訊號　劉和然喊：我準備好了！

新北耶誕城交通常打結　蘇巧慧：未來會重新思考整個活動

鄭麗文新人事！張雅屏任考紀會主委　新媒體部主任是饒手歌手

年改後退休師仍享穩定退休金　鄭英耀曝：69%月退平均5.8萬元

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

南方澳進安宮媽祖像黃金、珊瑚被偷光　損失恐逾3千萬

黃明志曾合作黃明志.謝侑芯　看到命案很震驚：太可怕了

太子集團爆乳助理15萬交保

雪碧深夜發聲

苗栗金條+現金失主找到了！獨居翁嚴重失智　正搭高鐵「找手機」

2026北市議員「藍白合」　戴錫欽：蔣萬安當然可以幫民眾黨站台

非洲豬瘟解禁！　農業部啟動產銷調節平衡市場需求

726罷免亮票遭起訴求重刑　趙少康錯愕：犯後態度要怎樣才是好？

曝2026議員「最低標」　北市黨部主委戴錫欽：國民黨要單獨過半

遭蔣根煌爆月底宣布備戰新北　李四川否認：先處理輝達進駐台北

昨天有打電話但林右昌沒接　蘇巧慧：未來會持續向他請益

曝4組形象照釋參選新北市長訊號　劉和然喊：我準備好了！

新北耶誕城交通常打結　蘇巧慧：未來會重新思考整個活動

鄭麗文新人事！張雅屏任考紀會主委　新媒體部主任是饒手歌手

年改後退休師仍享穩定退休金　鄭英耀曝：69%月退平均5.8萬元

2026北市議員「藍白合」　戴錫欽：蔣萬安當然可以幫民眾黨站台

非洲豬瘟解禁！　農業部啟動產銷調節平衡市場需求

金門男險遭愛情詐騙2萬！超商店員成功擋下　最高可獲3千禮券

迴轉港點用F1賽車送餐！苗栗縣「最北鄉鎮」一日遊美食攻略

台南原民知識擂台賽熱鬧登場　建興國中、崇明國小奪冠

謝金晶跟風網路謠言「豬哥亮還活著」！　曝爸娶4老婆真實原因

今天中午開放運豬！盧秀燕：明起營養午餐恢復供應溫體豬

誇張媽學校舞會上拐走女兒「14歲男友」　還和他生下小孩

蘇丹葬禮遭血洗！　武裝分子「集體輪暴婦女、屠殺40人」慘況曝

台鐵產工「依法休假」敗訴絕食100小時抗議　怒吼：不會再跪回去

【觸2萬5千伏特高壓電】台鐵東澳站外包工人急送醫搶救

政治熱門新聞

閃兵藝人緊張了！最高檢提刑責加重「5→7年」　顧立雄：作適切考量

蘇巧慧出戰新北　吳子嘉預言藍營人選

台肥風波　謝龍介曝：將來凸槌恐是他

年改後退休師仍享穩定退休金　鄭英耀曝：69%月退平均5.8萬元

遭點名淘汰　黃敬平表態願退黨

綠內參民調墊底　邱議瑩：跟自己做的落差大

館長赴中要幫賴清德「尋根」　民進黨冷回：跳樑小丑沒有評論價值

何博文喊「民進黨政府普發1萬」　網友洗版轟：當初不是說拒領？

普發1萬今開跑！　身分證尾數「0、1」先登記

高嘉瑜表態「內湖南港重新出發」　媒體人分析選情：大魔王大復活

獨／中選會任期昨屆滿！　李進勇今火速申請恢復民進黨籍

只買房子不買地　內政部推設定地上權住宅擬納社宅政策

民進黨宣傳普發1萬　楊智伃回顧昔反對金句：忘記了還是怕想起來？

林佳龍指CNN被認知作戰？　外交部澄清

更多熱門

相關新聞

月底宣布備戰新北？　李四川：先處理輝達進駐台北

月底宣布備戰新北？　李四川：先處理輝達進駐台北

綠營2026新北市長將提名立委蘇巧慧參選，但藍白陣營人選還沒整合出共識，地方焦慮感上升。國民黨籍新北市議長蔣根煌昨晚透露，待輝達總部處理告一段落，北市副市長李四川就會宣布備戰新北市長，最快月底會明朗。不過李四川今（6日）否認此事，強調仍以處理輝達進駐台北市優先，目前還沒想到後面規畫，也恭喜蘇獲提名。

昨天有打電話但林右昌沒接　蘇巧慧：未來會持續向他請益

昨天有打電話但林右昌沒接　蘇巧慧：未來會持續向他請益

新北耶誕城交通常打結　蘇巧慧：未來會重新思考整個活動

新北耶誕城交通常打結　蘇巧慧：未來會重新思考整個活動

蘇巧慧出戰新北　吳子嘉預言藍營人選

蘇巧慧出戰新北　吳子嘉預言藍營人選

快訊／選對會提名參選新北市長　蘇巧慧：已經做好準備承擔重任

快訊／選對會提名參選新北市長　蘇巧慧：已經做好準備承擔重任

關鍵字：

2026大選劉和然新北市長

讀者迴響

熱門新聞

陪黃明志投案　15年正牌女友曝光

快訊／鳳凰凌晨生成上看中颱　全台變天時間曝

準鳳凰路徑北修轉彎　3天爆發增強

墨西哥女總統「當街遭強吻襲胸」畫面曝

股利年領逾2萬就要繳補充保費！存股族哀號

黃明志女友「沒戴口罩」被拍　曾說有結婚打算

黃明志女友「越南林志玲」照片曝！　他做一事被酸可憐

轉大人ETF　黃士修傻眼：沒文化真可怕

爆乳特助交保笑著離開　律師曝燦笑內幕

最新AI路徑！　鳳凰颱風估「雨最大」地區曝

拒加班、假請滿！「同事被動收入8萬」老闆也沒轍

YTR黃小愛泡溫泉激吻男友　霸氣放閃

墨西哥女總統「遭強吻襲胸」要告了

韓手遊來台40天停更

獨／第一位在韓發片的華語歌手是他！　卻被禁上電視N次

更多

最夯影音

更多
太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保
苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面