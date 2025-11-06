綠拍板蘇巧慧出戰新北　吳子嘉預言藍營人選「1前提必勝」

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨選對會5日正式拍板提名立委蘇巧慧參選新北市長，引發各界關注。媒體人吳子嘉推測，國民黨方面最有可能派出的人選是目前的台北市副市長李四川，而且如果未來藍白合協調成功，李四川一定會贏，蘇巧慧勝選的可能性較低。

▲蘇巧慧將投入參選新北市長。（資料照／記者李毓康攝）

民進黨選對會5日正式通過，提名立委蘇巧慧參選新北市長，並提報中執會通過，預計11月下旬處理。吳子嘉5日在網路直播節目「董事長開講」中提到，蘇巧慧參選新北市長，從派系的力量來看，如何整合黨內，將會是很大的工程。

▲吳子嘉認為國民黨會派出李四川應戰。（資料照／記者李毓康攝）

吳子嘉推測，國民黨方面最有可能推出的新北市長人選應該是李四川，因為李的能力很強，如果沒有李，輝達恐怕很難落腳台北，而且李和新北市的關係很好，只是目前尚有2個問題需要解決，首先是李與現任新北市長侯友宜並無實質上的往來，其次是李會碰上民眾黨主席黃國昌。

吳子嘉認為，2026選戰精彩的地方是在雙北，黃國昌已經在新北設置服務處了，目的可能是想等待與國民黨談判的機會，由於先前國民黨主席鄭麗文喊話新北市長必定是藍的，所以他覺得，若未來藍白合可以談成功，那李四川必勝，蘇巧慧勝選的機率將大幅下降。