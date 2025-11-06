　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠拍板蘇巧慧出戰新北　吳子嘉預言藍營人選「1前提必勝」

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨選對會5日正式拍板提名立委蘇巧慧參選新北市長，引發各界關注。媒體人吳子嘉推測，國民黨方面最有可能派出的人選是目前的台北市副市長李四川，而且如果未來藍白合協調成功，李四川一定會贏，蘇巧慧勝選的可能性較低。

▲▼立法院院會,蘇巧慧。（圖／記者李毓康攝）

▲蘇巧慧將投入參選新北市長。（資料照／記者李毓康攝）

民進黨選對會5日正式通過，提名立委蘇巧慧參選新北市長，並提報中執會通過，預計11月下旬處理。吳子嘉5日在網路直播節目「董事長開講」中提到，蘇巧慧參選新北市長，從派系的力量來看，如何整合黨內，將會是很大的工程。

▲▼台北市副市長李四川。（圖／記者李毓康攝）

▲吳子嘉認為國民黨會派出李四川應戰。（資料照／記者李毓康攝）

吳子嘉推測，國民黨方面最有可能推出的新北市長人選應該是李四川，因為李的能力很強，如果沒有李，輝達恐怕很難落腳台北，而且李和新北市的關係很好，只是目前尚有2個問題需要解決，首先是李與現任新北市長侯友宜並無實質上的往來，其次是李會碰上民眾黨主席黃國昌。

吳子嘉認為，2026選戰精彩的地方是在雙北，黃國昌已經在新北設置服務處了，目的可能是想等待與國民黨談判的機會，由於先前國民黨主席鄭麗文喊話新北市長必定是藍的，所以他覺得，若未來藍白合可以談成功，那李四川必勝，蘇巧慧勝選的機率將大幅下降。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
488 3 0141 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「強大怪物」鳳凰可能登陸台灣　「被掃到後果慘烈」
水手「季後英雄」成自由球員　拒絕選擇權
墨西哥女總統「遭強吻襲胸」喊告：若我不告其他女性該怎麼辦
黃明志揪好友極樂泰國團　黑暗行程發毒誓封口！特愛第三性公關
快訊／鳳凰凌晨生成上看中颱　全台變天時間曝
美股反彈！小非農超預期道瓊收紅225點　台積電ADR反跌0.
黃明志投案「15年正牌女友」一路陪伴　清秀照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠拍板蘇巧慧出戰新北　吳子嘉預言藍營人選「1前提必勝」

林佳龍稱CNN被認知作戰？　外交部澄清：指有心人士意圖操作錯假訊息

湖山水庫裝設太陽能光電設施　張麗善將發文經濟部：堅決反對

司委會激戰審停砍公務員年金！　朝野未達共識條文出委員會交協商

圍堵豬瘟15天終解禁　張麗善喊話中央杜絕廚餘養豬

普發現金預登記今開跑　民眾黨設「服務站」協助民眾上網操作

大巨蛋漏水漏不停！遠雄祭「9萬公尺」防水膠帶　體育局：持續監督

7日恢復本土豬運宰　賴清德：請國人切勿從海外帶回違禁肉製品

快訊／選對會提名參選新北市長　蘇巧慧：已經做好準備承擔重任

快訊／民進黨選對會拍板　提名蘇巧慧參選新北市長

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

南方澳進安宮媽祖像黃金、珊瑚被偷光　損失恐逾3千萬

太子集團爆乳助理15萬交保

雪碧深夜發聲

苗栗金條+現金失主找到了！獨居翁嚴重失智　正搭高鐵「找手機」

黃明志曾合作黃明志.謝侑芯　看到命案很震驚：太可怕了

黃明志延扣7天變6天！　關鍵原因曝…律師首回應抗辯過程

綠拍板蘇巧慧出戰新北　吳子嘉預言藍營人選「1前提必勝」

林佳龍稱CNN被認知作戰？　外交部澄清：指有心人士意圖操作錯假訊息

湖山水庫裝設太陽能光電設施　張麗善將發文經濟部：堅決反對

司委會激戰審停砍公務員年金！　朝野未達共識條文出委員會交協商

圍堵豬瘟15天終解禁　張麗善喊話中央杜絕廚餘養豬

普發現金預登記今開跑　民眾黨設「服務站」協助民眾上網操作

大巨蛋漏水漏不停！遠雄祭「9萬公尺」防水膠帶　體育局：持續監督

7日恢復本土豬運宰　賴清德：請國人切勿從海外帶回違禁肉製品

快訊／選對會提名參選新北市長　蘇巧慧：已經做好準備承擔重任

快訊／民進黨選對會拍板　提名蘇巧慧參選新北市長

水手季後英雄波蘭柯拒絕選擇權成自由球員　球團盼續留穩內野

高職女白骨奇案！　19歲成弟弟闖禍替死鬼

黃仁勳示警：美國束縛產業　AI競賽恐輸中國

「擇偶不看外表」星座Top 3！第一名感覺對了最重要　真愛只看靈魂

台電董座：核二、核三廠具重啟機會與條件

黃明志揪好友極樂泰國團！　黑暗行程發毒誓封口…特愛第三性公關

民主黨地方選舉完勝！　律師看「紅州翻盤」警訊：川普恐提前跛腳

頭腦昏沉、記憶力變差？超實用「6個方法」教你改善腦霧

軟銀密切接觸徐若熙！邀參觀球團設施　爭奪戰白熱化

桃園南門市場「氣爆」畫面曝！　攤商百萬貨一夜成灰燼

【黃明志到案】消失2天遭通緝！ 深夜現身警局：我不會逃

政治熱門新聞

蘇巧慧出戰新北　吳子嘉預言藍營人選

何博文喊「民進黨政府普發1萬」　網友洗版轟：當初不是說拒領？

高嘉瑜表態「內湖南港重新出發」　媒體人分析選情：大魔王大復活

遭點名淘汰　黃敬平表態願退黨

普發1萬今開跑！　身分證尾數「0、1」先登記

民進黨宣傳普發1萬　楊智伃回顧昔反對金句：忘記了還是怕想起來？

迎輝達最新進度　李四川曝光新壽分手費45億

綠內參民調墊底　邱議瑩：跟自己做的落差大

只買房子不買地　內政部推設定地上權住宅擬納社宅政策

林佳龍指CNN被認知作戰？　外交部澄清

館長赴中要幫賴清德「尋根」　民進黨冷回：跳樑小丑沒有評論價值

大巨蛋漏水漏不停　遠雄祭「9萬公尺」防水膠帶

質詢砲轟新青安影片瘋傳　王世堅：監督政府是立委天職

中國職棒開打驚見「上海兄弟」　蔡其昌要請中信球團說明

更多熱門

相關新聞

快訊／選對會提名參選新北市長　蘇巧慧：已經做好準備承擔重任

快訊／選對會提名參選新北市長　蘇巧慧：已經做好準備承擔重任

民進黨選對會今（5日）正式通過，提名綠委蘇巧慧參選新北市長，並提報中執會通過，預計11月下旬處理。對此，蘇巧慧表示，這段時間她走遍新北，「許多人給我支持與肯定，感謝選對會的推薦，我已經做好準備來承擔這個重任，我會全力籌組最強的團隊，帶領新北市議員候選人一起打贏2026的選戰」。

快訊／民進黨選對會拍板　提名蘇巧慧參選新北市長

快訊／民進黨選對會拍板　提名蘇巧慧參選新北市長

普發一萬怎麼用？　蔣萬安：回家問「老闆」

普發一萬怎麼用？　蔣萬安：回家問「老闆」

新壽分手費今早發函　蔣萬安將啟動「這些」程序

新壽分手費今早發函　蔣萬安將啟動「這些」程序

迎輝達最新進度　李四川曝光新壽分手費45億

迎輝達最新進度　李四川曝光新壽分手費45億

關鍵字：

蘇巧慧吳子嘉李四川新北市長

讀者迴響

熱門新聞

準鳳凰路徑北修轉彎　3天爆發增強

快訊／鳳凰凌晨生成上看中颱　全台變天時間曝

墨西哥女總統「當街遭強吻襲胸」畫面曝

韓手遊來台40天停更

陪黃明志投案　15年正牌女友曝光

股利年領逾2萬就要繳補充保費！存股族哀號

王子粿粿親密照怎流出？過來人「爆1原因」害慘她

拒加班、假請滿！「同事被動收入8萬」老闆也沒轍

桃園南門市場大火　居民嚇：瘋狂氣爆

準鳳凰「可能非常接近台灣」　變天時間曝

山本由伸辣模女友拎柏金包

轉大人ETF　黃士修傻眼：沒文化真可怕

太子集團「破5億超跑車庫」再曝光

普發1萬「一票人不選擇上網登記」！原因超怕

太子集團「CEO爆乳特助」被起底！自爆處理特殊任務

更多

最夯影音

更多
太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保
苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

南方澳進安宮媽祖像黃金、珊瑚被偷光　損失恐逾3千萬

南方澳進安宮媽祖像黃金、珊瑚被偷光　損失恐逾3千萬

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面