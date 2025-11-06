　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新北耶誕城交通常打結　蘇巧慧：未來會重新思考整個活動

▲▼民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧。（圖／記者陳煥丞攝）

▲民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧。（圖／記者陳煥丞攝）

記者詹詠淇／台北報導

聖誕節就在下個月，也意味著新北歡樂耶誕城即將展開，由於活動期間經常塞車、交通打結讓民眾苦不堪言。對此，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（6日）表示，活動已舉辦14年，她清楚在地民眾對交通打結的怨言，並承諾若當選，她的團隊將以「用心又有活力的觀念」，重新思考整個活動，希望能創造一個讓新北人認同、也讓外地人喜愛的活動。

民進黨選對會5日正式通過，提名綠委蘇巧慧參選新北市長，並提報中執會通過，預計11月下旬處理。媒體詢問，新北市副市長劉和然有道「恭喜」，但其實國民黨人選還沒確定，未來新北有可能找民眾黨主席黃國昌藍白合，怎麼看未來潛在對手？

蘇巧慧今（6日）受訪表示，「我們都在爭取一個服務全新北市民的機會」，面試官其實就是全新北市民，「我準備很久了，也已經準備好」。面對藍白合後的對手，「我們的觀念最新、執行力最強」，她就是用這樣的態度和能力來挑戰，將態度最新、觀念最新、執行力最強的差異性城現在全新北市民的面前，讓大家來做選擇，未來的新北市長應該要是什麼樣的人來帶領這座城市？她會用最好、最積極的態度爭取全新北市民的認同。

談及被提名後的下一步規劃，蘇巧慧說，她一直在準備為全新北市民服務的機會，也一直照自己的節奏，所以在這1年多來，踏遍了新北每個地區，也見了非常多的人、事、物。有這樣的機會、準備，是為了讓自己和團隊未來能在服務新北時，有扎實的地方連結和未來的規劃想像，「這就是我們的節奏，我會照著自己的節奏繼續往前進」，期待明年能完成這個任務，和新北市民一起努力。

至於怎麼看台北市副市長李四川這個人選？新北議長蔣根煌透露，李四川在處理完輝達事件後，最快月底宣布？蘇巧慧認為，現在是有各式各樣的人選，大家都期待爭取服務全新北市民的機會，每個人條件不同，像她自認是觀念最新、執行力最強的，和其他參選人差異性蠻明顯的，在這樣的差異之下，供新北市民抉擇，未來這座城市要由什麼樣的團隊帶領。

而針對許多人對新北板橋耶誕城有怨言，蘇巧慧說，板橋耶誕城已經14年了，其實板橋人最在意的就是在舉辦期間，「交通真的都是大打結」。若舉辦期間越來越長，當然市民反應也會越來越大，所以她有說，她的團隊在設計感、執行力和過往都有所差異，未來會用用心又有活力的觀念，重新思考整個活動，包括在地經濟、交通運輸，甚至是活動意涵，「我希望能創造一個讓新北人認同、讓外地人喜愛的活動」。

 
