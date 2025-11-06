昨天有打電話但林右昌沒接　蘇巧慧：未來會持續向他請益

▲民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧。（圖／記者陳煥丞攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨選對會5日正式通過，提名綠委蘇巧慧參選新北市長，將提報中執會通過，預計11月下旬處理。而原先預期的黨內對手民進黨前秘書長林右昌近期持續在國外訪問，繼上月赴美產業之旅後，緊接著前往以色列進行「科技產業創新與全社會防衛韌性」學習之旅。蘇巧慧今（6日）透露，她昨天有打電話給林右昌，但可能是在以色列關係，電話沒有通，未來會持續向林右昌請益。

蘇巧慧今（6日）受訪表示，很感謝民進黨選對會昨做成決議，推薦她為新北市長參選人，未來民進黨也有正式程序，將逐步完成提名階段。而在過程中，包括10月中，有長達2周的徵詢時間，除了選對會成員有徵詢外，也有公開報名時間，讓各位有意願、有志於服務新北市民的人選都可以主動前來推薦，很榮幸，她是唯一報名的人選。相信選對會也是綜合考量種種條件後，推薦她成為民進黨新北市長參選人，「我很珍惜這樣的機會，我會繼續努力」。

談及有無和林右昌通過電話、未來打團結戰，蘇巧慧透露，「我昨天也有打電話給右昌哥」，但可能是因為在以色列的關係，電話沒有接通。林右昌近期不管是在美國、日本，甚至是現在的以色列，進行非常多參訪，也帶回來很多新觀念。

「大家就是兄弟姐妹、最好的合作夥伴」，蘇巧慧認為，會在各自不同的崗位上為台灣一起努力，「這是我們都有的共識，我想右昌哥也一定會這樣做，而我當然更會繼續請教他、請益他」，和林右昌、整個團隊、所有新北議員們，一起贏得2026勝利。