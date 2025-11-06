鳳凰颱風下周北轉最接近台灣　3地雨勢下到發紫

▲鳳凰颱風下周將影響台灣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

下周日前各地天氣穩定，水氣逐漸減少、氣溫回升。鳳凰颱風下周一將抵達菲律賓北部北轉，周二至周三最接近台灣，目前路徑仍有不確定性，但偏北或偏西北都對台灣影響較大，屆時北部、東半部及南部要留意大雨及豪雨。

中央氣象署預報員朱美霖表示，西北太平洋及南海目前有2個熱帶系統，其中，海鷗颱風目前在南海附近，今晚將登陸中南半島，未來可能增強為強烈颱風，對台灣沒有影響；鳳凰颱風今天清晨生成，下周初期可能接近台灣，周日白天前則偏東風，天氣穩定。

朱美霖指出，鳳凰颱風今天上午8時在鵝鑾鼻東南東方2530公里海面，未來受北方太平洋勢力導引，朝西北西移動，下周一接近菲律賓北部，並位於太平洋高壓勢力西側，將逐漸往北迴轉，周一至周二北上巴士海峽時，導引氣流較不明顯，北轉角度及強度變化可能對台灣造成影響。

至於是否產生共伴效應及發布海上颱風警報，她表示，要視颱風北轉情形而定，目前預估其下周一通過呂宋島北部陸地機率高，但後期北轉角度仍有不確定性，周二晚間逐漸北上，偏北或偏西北都對台灣影響較大；此外，其移動過程中，由於環境不利發展，也有可能減弱。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

朱美霖指出，今天台灣附近為東北東風，雲量減少、氣溫回升，清晨竹苗地區仍有17至18度低溫，其他地區19至23度，白天高溫舒適，中南部偏熱，基隆北海岸、東半部及大台北山區有零星短暫降雨，大台北山區及宜蘭有較大雨勢，其中，宜蘭蘇澳已有30毫米累積雨量。

未來一周降雨趨勢，她表示，下周日白天前各地天氣穩定，僅大台北山區、東半部及恆春偶有零星雨，中南部山區午後有陣雨。

朱美霖指出，下周日晚間鳳凰颱風接近，東北風影響帶來水氣，北部及東半部降雨機率增加，大台北及宜蘭有局部大雨，花蓮雨勢逐漸明顯。下周二、周三颱風逐漸通過南部至東部一帶，北部及東半部降雨明顯，有局部大雨或豪雨，中南部也有明顯雨勢。

溫度方面，她表示，下周日白天前各地日夜溫差大，清晨低溫23度，局部輻射冷卻地區約17至20度，白天高溫都有25至30度。周日晚間起中南部及東部白天高溫略降，北部及東北部高溫也僅剩23至25度，整天偏涼。

另外，朱美霖也說，今天沿海東北風偏強，嘉義以北、桃園、恆春及各離島有平均風力6級、陣風8級機率；台灣海峽及東南部有明顯浪高，下周日後隨著颱風接近，風浪又會增強。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）