　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鳳凰颱風下周北轉最接近台灣　3地雨勢下到發紫

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲鳳凰颱風下周將影響台灣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

下周日前各地天氣穩定，水氣逐漸減少、氣溫回升。鳳凰颱風下周一將抵達菲律賓北部北轉，周二至周三最接近台灣，目前路徑仍有不確定性，但偏北或偏西北都對台灣影響較大，屆時北部、東半部及南部要留意大雨及豪雨。

中央氣象署預報員朱美霖表示，西北太平洋及南海目前有2個熱帶系統，其中，海鷗颱風目前在南海附近，今晚將登陸中南半島，未來可能增強為強烈颱風，對台灣沒有影響；鳳凰颱風今天清晨生成，下周初期可能接近台灣，周日白天前則偏東風，天氣穩定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

朱美霖指出，鳳凰颱風今天上午8時在鵝鑾鼻東南東方2530公里海面，未來受北方太平洋勢力導引，朝西北西移動，下周一接近菲律賓北部，並位於太平洋高壓勢力西側，將逐漸往北迴轉，周一至周二北上巴士海峽時，導引氣流較不明顯，北轉角度及強度變化可能對台灣造成影響。

至於是否產生共伴效應及發布海上颱風警報，她表示，要視颱風北轉情形而定，目前預估其下周一通過呂宋島北部陸地機率高，但後期北轉角度仍有不確定性，周二晚間逐漸北上，偏北或偏西北都對台灣影響較大；此外，其移動過程中，由於環境不利發展，也有可能減弱。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

朱美霖指出，今天台灣附近為東北東風，雲量減少、氣溫回升，清晨竹苗地區仍有17至18度低溫，其他地區19至23度，白天高溫舒適，中南部偏熱，基隆北海岸、東半部及大台北山區有零星短暫降雨，大台北山區及宜蘭有較大雨勢，其中，宜蘭蘇澳已有30毫米累積雨量。

未來一周降雨趨勢，她表示，下周日白天前各地天氣穩定，僅大台北山區、東半部及恆春偶有零星雨，中南部山區午後有陣雨。

朱美霖指出，下周日晚間鳳凰颱風接近，東北風影響帶來水氣，北部及東半部降雨機率增加，大台北及宜蘭有局部大雨，花蓮雨勢逐漸明顯。下周二、周三颱風逐漸通過南部至東部一帶，北部及東半部降雨明顯，有局部大雨或豪雨，中南部也有明顯雨勢。

溫度方面，她表示，下周日白天前各地日夜溫差大，清晨低溫23度，局部輻射冷卻地區約17至20度，白天高溫都有25至30度。周日晚間起中南部及東部白天高溫略降，北部及東北部高溫也僅剩23至25度，整天偏涼。

另外，朱美霖也說，今天沿海東北風偏強，嘉義以北、桃園、恆春及各離島有平均風力6級、陣風8級機率；台灣海峽及東南部有明顯浪高，下周日後隨著颱風接近，風浪又會增強。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 8920 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／海上太陽能板起火冒煙！　電纜燒毀慘況曝光
謝侑芯「OnlyFans突上傳多部新作」！　助理曝原因
桃園南門市場「三分之二區域」燒毀！　在地人：生活重心沒了
30歲台女關西機場被捕！　走私20kg液態大麻史上最多
人妻遭爆「跟黑人朋友3P」：解鎖外籍！　夫收裸照氣炸
鳳凰下周最接近台灣　3地「雨下到發紫」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今天中午開放運豬！盧秀燕：明起營養午餐恢復供應溫體豬

台鐵產工「依法休假」敗訴絕食100小時抗議　怒吼：不會再跪回去

少打一個0！旅客86元入住台中這家旅館　觀旅局證實是合法業者

存股族哀號！健保補充保費擬大改　「不敗教主」揭陷阱曝解方

謝侑芯猝死前3天「7閨蜜熱舞」G奶辣模被質疑！她澄清：沒去過大馬

0050也逃不掉！補充保費新制被罵爆　財經作家：只有買1類型才躲過

北京故宮深信「台灣文物終會回歸祖國」　蕭宗煌：聽聽就好

韓國甜點師、香港潛水教練為愛與夢想定居台灣　《我們一家人 閃耀新家園》紀錄新住民的熱情與努力

台灣虎航招募培訓機師　最快明年第2季起受訓

鳳凰恐又大又強「走勢最不利」　粉專：預計周三到四穿越台灣上空

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

南方澳進安宮媽祖像黃金、珊瑚被偷光　損失恐逾3千萬

黃明志曾合作黃明志.謝侑芯　看到命案很震驚：太可怕了

太子集團爆乳助理15萬交保

雪碧深夜發聲

苗栗金條+現金失主找到了！獨居翁嚴重失智　正搭高鐵「找手機」

今天中午開放運豬！盧秀燕：明起營養午餐恢復供應溫體豬

台鐵產工「依法休假」敗訴絕食100小時抗議　怒吼：不會再跪回去

少打一個0！旅客86元入住台中這家旅館　觀旅局證實是合法業者

存股族哀號！健保補充保費擬大改　「不敗教主」揭陷阱曝解方

謝侑芯猝死前3天「7閨蜜熱舞」G奶辣模被質疑！她澄清：沒去過大馬

0050也逃不掉！補充保費新制被罵爆　財經作家：只有買1類型才躲過

北京故宮深信「台灣文物終會回歸祖國」　蕭宗煌：聽聽就好

韓國甜點師、香港潛水教練為愛與夢想定居台灣　《我們一家人 閃耀新家園》紀錄新住民的熱情與努力

台灣虎航招募培訓機師　最快明年第2季起受訓

鳳凰恐又大又強「走勢最不利」　粉專：預計周三到四穿越台灣上空

迴轉港點用F1賽車送餐！苗栗縣「最北鄉鎮」一日遊美食攻略

台南原民知識擂台賽熱鬧登場　建興國中、崇明國小奪冠

謝金晶跟風網路謠言「豬哥亮還活著」！　曝爸娶4老婆真實原因

今天中午開放運豬！盧秀燕：明起營養午餐恢復供應溫體豬

誇張媽學校舞會上拐走女兒「14歲男友」　還和他生下小孩

蘇丹葬禮遭血洗！　武裝分子「集體輪暴婦女、屠殺40人」慘況曝

台鐵產工「依法休假」敗訴絕食100小時抗議　怒吼：不會再跪回去

老師帶隊闖軌道拍照！國中畢旅「教壞囡仔」　高捷喊話：已違法

西門地下市計畫啟動　結合動漫、KPOP打造「沈浸式場域」

彰化駕駛逆向超車！碰撞機車「人車倒地」　2騎士遭波及釀2傷

【美國重大空難】UPS貨機墜毀燃油外洩燒火球！

生活熱門新聞

快訊／鳳凰凌晨生成上看中颱　全台變天時間曝

準鳳凰路徑北修轉彎　3天爆發增強

黃明志女友「沒戴口罩」被拍　曾說有結婚打算

黃明志女友「越南林志玲」照片曝！　他做一事被酸可憐

轉大人ETF　黃士修傻眼：沒文化真可怕

最新AI路徑！　鳳凰颱風估「雨最大」地區曝

拒加班、假請滿！「同事被動收入8萬」老闆也沒轍

「強大怪物」鳳凰可能登陸台灣　「被掃到後果慘烈」

王子粿粿親密照怎流出？過來人「爆1原因」害慘她

最新各國路徑！　鳳凰可能達中颱上限

普發1萬「一票人不選擇上網登記」！原因超怕

粿粿、王子聲明「有1共同點」　網驚不對勁

太子集團「CEO爆乳特助」被起底！自爆處理特殊任務

家長錯愕！普發1萬「幫孩子登記失敗」　1規定曝光

更多熱門

相關新聞

鳳凰恐又大又強「走勢對台灣最不利」　粉專示警！

鳳凰恐又大又強「走勢對台灣最不利」　粉專示警！

今年第26號颱風「鳳凰」在今（6）日凌晨生成，最新各國官方預報路徑顯示，鳳凰颱風在穿越呂宋島後，有機會北轉朝台灣方向靠近。粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早指出，預計周三到周四間穿越台灣上空，「這樣的走勢對台灣而言最不利。」

菲律賓預測　鳳凰8日增強為「超級颱風」

菲律賓預測　鳳凰8日增強為「超級颱風」

最新AI路徑！　鳳凰颱風估「雨最大」地區曝

最新AI路徑！　鳳凰颱風估「雨最大」地區曝

最新各國路徑！　鳳凰可能達中颱上限

最新各國路徑！　鳳凰可能達中颱上限

鳳凰可能北轉侵台　各地防「暴風大量致災雨」

鳳凰可能北轉侵台　各地防「暴風大量致災雨」

關鍵字：

天氣降雨溫度颱風

讀者迴響

熱門新聞

陪黃明志投案　15年正牌女友曝光

快訊／鳳凰凌晨生成上看中颱　全台變天時間曝

準鳳凰路徑北修轉彎　3天爆發增強

墨西哥女總統「當街遭強吻襲胸」畫面曝

股利年領逾2萬就要繳補充保費！存股族哀號

黃明志女友「沒戴口罩」被拍　曾說有結婚打算

黃明志女友「越南林志玲」照片曝！　他做一事被酸可憐

轉大人ETF　黃士修傻眼：沒文化真可怕

爆乳特助交保笑著離開　律師曝燦笑內幕

最新AI路徑！　鳳凰颱風估「雨最大」地區曝

拒加班、假請滿！「同事被動收入8萬」老闆也沒轍

YTR黃小愛泡溫泉激吻男友　霸氣放閃

墨西哥女總統「遭強吻襲胸」要告了

韓手遊來台40天停更

獨／第一位在韓發片的華語歌手是他！　卻被禁上電視N次

更多

最夯影音

更多
太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保
苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面