鳳凰恐又大又強「走勢最不利」　粉專：預計周三到四穿越台灣上空

▲鳳凰颱風路徑。（圖／氣象署）

記者周亭瑋／綜合報導

今年第26號颱風「鳳凰」在今（6）日凌晨生成，最新各國官方預報路徑顯示，鳳凰颱風在穿越呂宋島後，有機會北轉朝台灣方向靠近。粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早指出，預計周三到周四間穿越台灣上空，「這樣的走勢對台灣而言最不利。」

臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在最新貼文中指出，目前各國模式預報路徑逐漸收斂、明朗。鳳凰颱風預計在下周二（11日）穿越菲律賓進入南海後，將「大角度北轉」朝台灣接近，可能於周三（12日）至周四（13日）穿越台灣上空。

▲鳳凰颱風在穿越呂宋島後，有機會北轉朝台灣方向靠近。（圖／氣象署）

粉專表示，鳳凰強度可達輕颱上限至中颱下限，「就看它卡在菲律賓多久了。這樣的走勢對台灣最不利，請大家開始做防颱準備囉！」

氣象專家賈新興引述歐洲系集模式與多項AI模式資料指出，鳳凰颱風預計下周一（10日）通過菲律賓呂宋島，之後轉向台灣南部附近。依目前模擬結果，宜蘭、花蓮、台東恐現明顯降雨，其次為基隆北海岸與雙北山區。同時，他也提醒，雖然路徑仍有變數，但若依照這預測發展，對台灣影響將相當大。

▲最新歐洲系集模式、各AI模式預報鳳凰颱風侵襲機率圖。（圖／翻攝賈新興臉書）

另外，根據日本氣象廳資料，鳳凰目前正朝西北西方向移動，逐步靠近呂宋島。多數模式預測，它在穿越呂宋後有機會北轉逼近台灣，氣象單位呼籲民眾密切關注後續變化，勿掉以輕心。