爆乳特助「15萬交保」燦笑離開！網炸鍋洗版　他嘆：社會觀感很差

▲太子集團洗錢案，天旭總經理李添特助劉純妤。（圖／記者劉昌松攝）

記者周亭瑋／綜合報導

柬埔寨華商陳志主導的「太子集團控股」，遭爆涉嫌跨國詐欺與洗錢重罪，台北地檢署4日查扣集團在台資產逾45億元，並拘提主嫌王昱棠等25人到案。其中最受矚目的「爆乳特助」劉純妤，以15萬元交保，引發輿論譁然。對此，財經達人「股人阿勳」也直言，社會觀感真的差。

股人阿勳在臉書表示，整個詐團層層勾結，每一環節都罪孽深重，儘管法官可能基於涉案情節輕或經濟能力考量，才開出低額保金，但社會觀感真的很差，「連閃兵都要30萬，這案子只要15萬？」

他也忍不住吐槽，集團涉案金額高達百億美金，有人卻僅以15萬交保，「如果沒有廉恥，當然要笑著離開啊！」

▲爆乳女助理以15萬元交保。（圖／合成圖）

而網友們看完紛紛火大留言，「她在恥笑無能政府」、「罰太輕，整個社會價值觀都變了」、「台灣的另一座護國神山」、「再次證明台灣司法就是一個笑話」、「15萬真的看不起他們，還沒走到大門就騙到了」、「台灣的法律...無言」、「詐騙這麼明目張膽，背後沒有人？台灣司法已死」、「要是我...我也笑著謝謝法官」。

針對劉純妤被檢方諭知15萬元交保一事，律師林智群則推測，她應屬「邊緣角色」，畢竟同案另有4人都遭聲押禁見了。

另外，據專案小組調查，太子集團為掩飾跨國犯罪所得，在台成立多家公司，其中包括由台灣太子公司主導，把境外資金引入聯凡等8家人頭公司，購買台北市和平大苑豪宅置產，另外還在台灣成立天旭公司，由人資主管辜淑雯負責招募工程師幫忙設計線上博弈程式，另外以顥玥公司員工擔任線上博弈的客服工作，等於是把台灣當成太子賭博事業的隱形基地。