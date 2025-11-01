　
社會 社會焦點 保障人權

酒駕撞死女童還拖行　自首後又翻供！小貨車駕駛二審判更重

記者郭玗潔／南投報導

南投一名黃姓女童和家人前往自家百香果園，當女童走出果園想穿越道路時，遭酒駕張姓貨車司機轉彎輾過，拖行數公尺才停下，導致女童重傷不治身亡，路面還留有大片血跡。全案經南投地院審理，法官依張男犯酒醉駕車因過失致人於死罪，處1年徒刑。然而二審時張男突翻供不認罪，台中高分院認為他犯後態度惡劣，加重改判1年6月徒刑。可上訴。

判決指出，張男於2020年8月6日21至23時許間，在住處喝完高粱酒，並於隔日16時許，開著小貨車沿埔里鎮西安路3段167巷往埔里方向行駛，途中轉彎時沒減速慢行，輾過正要過馬路的女童，導致女童送醫不治身亡。警方到場為張男進行酒測，酒測值達0.15mg/L。

女童祖父痛訴，他當時帶孫女去看雞，看完後孫女走在前面，兩人差不到幾步。張男開車過彎時應往右開，卻偏移到左邊，因而撞上孫女，他聽到「碰」的一聲就衝過去看，眼見孫女被撞倒地，但車子沒有停下來，而是輾過孫女，當他在車後把孫女抱起來，發現孫女已頭部凹陷、流血、腿部骨折。

張男則在偵查時表示，他根本不知道發生車禍，當時他的車發出「空、空」兩聲，感覺車子彈跳起來，他剎車後，發現小朋友已經躺在路上。

全案經南投縣區車輛行車事故鑑定會鑑定，判定張男飲酒後行經彎道，沒注意前車，為肇事主因，而幼童橫越車道未注意來車，為肇事次因。父母疏縱未滿14歲小孩走在道路上，也有違規。

▲▼悲傷父親節！酒駕男偏離車道輾拖數公尺　2歲女童滿地血不治。（圖／埔里警分局提供）

▲酒駕男輾拖女童數公尺，導致女童重傷不治，二審遭判1年半。（圖／埔里警分局提供）

一審法官認為，張男的肇事行為和女童死亡有相當因果關係，且酒駕撞死女童，應加重其刑；張男在警方到場處理時，就自首承認他是肇事人，可依法減輕其刑；另審酌張在偵查和審理時爭執過失責任，直到經鑑定機關判定後，才承認犯行，導致女童家人對他不諒解等情，依張犯酒醉駕車因過失致人於死罪，處1年徒刑。

全案再上訴，二審法官指出，張男應為肇事負主要責任，但事發迄今5年，張男還在爭執肇事原因，原本他在多次鑑定結果出爐後才認罪，已讓家屬徒勞奔走，又在二審時改為無罪辯論，讓家屬承受更多痛苦和煎熬，認為張的犯後態度相當惡劣，也沒和女童家屬調解，難認他有彌補自己過錯的誠意，撤銷原判決，改處1年6月。可上訴。

10/30 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

